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    MSI Titan 18 Pro en kaslı haline kavuştu: 192GB RAM

    MSI Titan 18 Pro oyuncu dizüstü bilgisayar modeli tam 192GB RAM ve 4TB depolama seçeneği ile segmentindeki en ciddi oyunculardan birisi haline gelmeyi amaçlıyor.
    MSI Titan 18 Pro Tam Boyutta Gör
    MSI markasının Mart ayında piyasaya sürdüğü yeni oyun canavarı MSI Titan 18 Pro, yeni bir versiyonu ile karşımızda. Firmanın olabilecek en yüksek seçeneklere yer verdiği versiyon piyasanın da en dikkat çeken modelleri arasına girmeyi başarıyor.

    MSI Titan 18 Pro 192GB RAM

    MSI Titan 18 Pro dizüstü modelinde 18 inçlik miniLED ekran 120Hz tazeleme hızı sunarken 1000nit parlaklığa ulaşıyor. Lansman döneminde 24 çekirdekli Intel Core i9-14900HX işlemcisi, NVIDIA GeForce RTX 4090 ekran kartı, 64GB RAM ve 2TB depolama en yüksek seçenekti. Fiyatı ise 4028$ seviyesindeydi.

    Yeni versiyonda ise 4 slot üzerinden 192GB RAM elde edilebiliyor. Kapasite de 4TB seviyesine yükseliyor. Bu versiyonun fiyatı 5054$ olarak belirlenmiş. Sadece firmanın değil oyuncu dizüstü segmentinin de en kaslı modellerinden birisi oluyor.

    Dizüstü modelinde çift fan ve 6 ısı borulu soğutma tasarımı, 250W maksimum güç tüketimi, 99.9Whr batarya, USB PD3.1 hızlı şarj, opsiyonel çift ekran gibi diğer özellikler mevcut. Cihaz Çin’de satışa sunulmuştu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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