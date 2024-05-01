MSI Titan 18 Pro en kaslı haline kavuştu: 192GB RAM

Tam Boyutta Gör MSI markasının Mart ayında piyasaya sürdüğü yeni oyun canavarı MSI Titan 18 Pro, yeni bir versiyonu ile karşımızda. Firmanın olabilecek en yüksek seçeneklere yer verdiği versiyon piyasanın da en dikkat çeken modelleri arasına girmeyi başarıyor.

MSI Titan 18 Pro 192GB RAM

MSI Titan 18 Pro dizüstü modelinde 18 inçlik miniLED ekran 120Hz tazeleme hızı sunarken 1000nit parlaklığa ulaşıyor. Lansman döneminde 24 çekirdekli Intel Core i9-14900HX işlemcisi, NVIDIA GeForce RTX 4090 ekran kartı, 64GB RAM ve 2TB depolama en yüksek seçenekti. Fiyatı ise 4028$ seviyesindeydi.

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Yeni versiyonda ise 4 slot üzerinden 192GB RAM elde edilebiliyor. Kapasite de 4TB seviyesine yükseliyor. Bu versiyonun fiyatı 5054$ olarak belirlenmiş. Sadece firmanın değil oyuncu dizüstü segmentinin de en kaslı modellerinden birisi oluyor.

Dizüstü modelinde çift fan ve 6 ısı borulu soğutma tasarımı, 250W maksimum güç tüketimi, 99.9Whr batarya, USB PD3.1 hızlı şarj, opsiyonel çift ekran gibi diğer özellikler mevcut. Cihaz Çin’de satışa sunulmuştu.

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MSI Titan 18 Pro artık 192GB RAM barındırıyor