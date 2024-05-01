MSI Titan 18 Pro en kaslı haline kavuştu: 192GB RAM

MSI Titan 18 Pro 192GB RAM
MSI Titan 18 Pro dizüstü modelinde 18 inçlik miniLED ekran 120Hz tazeleme hızı sunarken 1000nit parlaklığa ulaşıyor. Lansman döneminde 24 çekirdekli Intel Core i9-14900HX işlemcisi, NVIDIA GeForce RTX 4090 ekran kartı, 64GB RAM ve 2TB depolama en yüksek seçenekti. Fiyatı ise 4028$ seviyesindeydi.
Yeni versiyonda ise 4 slot üzerinden 192GB RAM elde edilebiliyor. Kapasite de 4TB seviyesine yükseliyor. Bu versiyonun fiyatı 5054$ olarak belirlenmiş. Sadece firmanın değil oyuncu dizüstü segmentinin de en kaslı modellerinden birisi oluyor.
Dizüstü modelinde çift fan ve 6 ısı borulu soğutma tasarımı, 250W maksimum güç tüketimi, 99.9Whr batarya, USB PD3.1 hızlı şarj, opsiyonel çift ekran gibi diğer özellikler mevcut. Cihaz Çin’de satışa sunulmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.