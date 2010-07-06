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MSI özel tasarımlı GeForce GTX 460 Cyclone modelini hazırlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Temsili görsel (MSI HD 5850 Cyclone)

Resmi lansmanı 12 Temmuz'da yapılacak GeForce GTX 460 için üreticilerin özel tasarımlı model çalışmaları da sürüyor. Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden MSI da kapalı kapılar ardında GeForce GTX 460'ın özel versiyonları için çalışmalarını sürdürüyor. Gelen bilgilere göre MSI, referans tasarımlı GeForce GTX 460 modellerini takiben N460GTX Cyclone 768D5/OC kod adını taşıyan GeForce GTX 460 Cyclone modelini pazara sürmeyi planlıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 GPU'sunun güç verdiği ekran kartının fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulacağı ve referans tasarımda 675MHz olan grafik işlemci çalışma frekansının 725MHz olarak geleceği bildiriliyor.

192-bit bellek veri yolu desteğine, 336x paralel işlem birimine ve 768MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olması beklenen GeForce GTX 460'ın, daha önce piyasa sunulkan Cyclone modellerine benzer yeni bir soğutucu ile gelmesi bekleniyor. Referans tasarımda olduğu gibi çift DVI ve HDMI konnektölerine sahip olacak özel tasarımlı GeForce GTX 460 Cyclone modelinin, kullanıma sunulacağı tarih ve fiyat hakkında henüz net bir bilgi olmamakla birlikte referans tasarımlı GTX 460 çözümlerine kıyasla bir miktar daha pahalı olması beklenebilir.


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Sadece Sürücü 9 yıl
@ Tornado42
hocam zaten şu anda 5850 nin cyclone modelinin fotosu dikkatli bakarsanız.
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toysoLdier(V) 9 yıl
Soğutucunun tipi ve işlevi GTX460' a iyi gidebilir. Fakat kanımca aldığı parayı haketmeyecek bir ürün olacaktır.
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yenerbalcı 9 yıl
Kırpılmış kartların hiçbir avantajı yok zaten çok fazla güç harcıyor

200 dolardan fazla verilecek kart değil

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ALBAY 9 yıl
Resim niye 5850?
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