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MSI, DirectX 11 destekli bazı ekran kartlarıyla Assassin's Creed II oyununu ücretsiz veriyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,2b
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28
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden MSI, DirectX 11 destekli bazı ekran kartlarıyla birlikte son dönemin en popüler oyunlarından biri olan Assassin's Creed II'yi ücretsiz olarak sunuyor. Firmanın açıklamasına göre ATi tabanlı ekran kartları için yapılan bu kampanya ile Radeon HD 5970, HD 5870 (Lightning), HD 5850 (Twin Frozr II) ve R5830 Twin Frozr II modellerini satın alan kullanıcılar, Assassin's Creed II oyununa da ücretsiz sahip olabilme fırsatı yakalayacak.

Bir Ubisoft oyunu olan Assassin's Creed II, yapılan incelemelerde aldığı yüksek puanlarla dikkat çekmiş ve yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başarmıştı.Assassin's Creed II atağı ile ekran kartı satışlarına hız vermek isteyen MSI'a karşı, diğer firmaların nasıl bir girişimde bulunacağını ise zaman gösterecek.


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DH Misafiri 9 yıl
leech sen venom adlı arkadaşı pek tanımıyorsun sanırım. son moda olan post kasmak için yorum yapmayın ban diyen "post kasmak için yorum yazan" grubun bir üyesi. çok var buralarda öyle alışırsın. hd 5830 haberlerinde "5830a o kadar para vereceğime 5770 alırım" diyen arkadaşlara bile "5830 ile alakalı yorum yapmıcaksan niye yorum yapıyorsun ban" diyenler var burda babasının forumu gibi görmezden gelmeye çalışacaksın napalım
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DH Misafiri 9 yıl
leech sen venom adlı arkadaşı pek tanımıyorsun sanırım. son moda olan post kasmak için yorum yapmayın ban diyen "post kasmak için yorum yazan" grubun bir üyesi. çok var buralarda öyle alışırsın. hd 5830 haberlerinde "5830a o kadar para vereceğime 5770 alırım" diyen arkadaşlara bile "5830 ile alakalı yorum yapmıcaksan niye yorum yapıyorsun ban" diyenler var burda babasının forumu gibi görmezden gelmeye çalışacaksın napalım
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stradivardi 9 yıl
arkadaşlar burada kavga etmeyin gençleri sahalarda görmek isteriz gidin street fighter da kavga edin kaybeden sussun:)RYU benim onu almayın benide çağırın ama :)
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tahir40 9 yıl
Her ne kadar Dx11 olmasa da oynadığım en tatlı oyunlardan biridir. Hem öyle FPS'ler gibi hemen de bitmiyor ;) Ordan oraya zıpla dur...
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Batuist 9 yıl
Kartların fiyatlarına ekstra yük binecek.. ama oyunu para verip almak isteyenler için güzel bir fırsat olacak.. tabi bu arada da marka tercihiniz msi'dan yana olmalı..
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barisdlgz 9 yıl
ya evet hep yannış yerlerdeyiz ne güzel haklısın ......
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yerroner 9 yıl

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barisdlgz 9 yıl
sömürün insanları dünyayı baklaım nereye kadar.....
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yerroner 9 yıl

junnu

sömürün insanları dünyayı baklaım nereye kadar.....

Bu hangi araya karıştı ya?


Afrika'daki fakir çocuklara buradan selam ederim muhabbeti için yanlış forumdasınız.
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huseyincarnege 9 yıl
iyibida kartalırsam msı alıyım :)
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Xantiave 9 yıl
DX 10 ile güzel (:
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almila1299 9 yıl
bilidiğim kadarı ile Assassin's 2 de DX11 yoktu. bari DX11 li bir oyun koysaydı da bi amaca hizmet etmiş olurdu. şimdiki tek amaç para para para.
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yerroner 9 yıl
60 dolarlık oyun. 465'in yanında verirlerse düşünürüm almayı ciddi ciddi. Oynamak istiyorum çünkü.
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