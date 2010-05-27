MSI, DirectX 11 destekli bazı ekran kartlarıyla Assassin's Creed II oyununu ücretsiz veriyor

Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden MSI, DirectX 11 destekli bazı ekran kartlarıyla birlikte son dönemin en popüler oyunlarından biri olan Assassin's Creed II'yi ücretsiz olarak sunuyor. Firmanın açıklamasına göre ATi tabanlı ekran kartları için yapılan bu kampanya ile Radeon HD 5970, HD 5870 (Lightning), HD 5850 (Twin Frozr II) ve R5830 Twin Frozr II modellerini satın alan kullanıcılar, Assassin's Creed II oyununa da ücretsiz sahip olabilme fırsatı yakalayacak.

Bir Ubisoft oyunu olan Assassin's Creed II, yapılan incelemelerde aldığı yüksek puanlarla dikkat çekmiş ve yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başarmıştı.Assassin's Creed II atağı ile ekran kartı satışlarına hız vermek isteyen MSI'a karşı, diğer firmaların nasıl bir girişimde bulunacağını ise zaman gösterecek.