MSI en güçlü dizüstü bilgisayarını tanıttı: GT660

Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Tayvan merkezli MSI, oyuncular için yeni bir dizüstü bilgisayar daha hazırladı. GT660 kod adını taşıyan ve 16-inç büyüklüğünde olan dizüstü bilgisayar, MSI'ın şimdiye kadar hazırladığı en güçlü notebook modeli olarak lanse ediliyor.

Intel Calpella platformunu temel alan ve 16-inç LED backlit ekrana sahip olan 3.5 Kg ağırlığındaki dizüstü bilgisayara, dört çekirdekli Core i7-720QM işlemcisi güç veriyor. 12GB bellek ve çift disk üzerinden 1.2TB'a kadar depolama kapasitesiyle sunulan notebook'ta ekran kartı olaraksa, 1GB bellekli Nvidia GeForce GTX 285M'e yer verildiğini görüyoruz.

Tercihe bağlı olarak Blu-ray sürücü ya da DVD yazıcı ile alınabilen notebook, Gigabit Ethernet, 802.11 b/g/n, opsiyonel Bluetooth, çok formatlı kart okuyucusu, 1.3MP çözünürlüğünde entegre internet kamerası, USB 3.0 desteği, HDMI çıkışı, Dynaudio ile birlikte hazırlanan hoparlör+subwoofer'lı gelişmiş ses sistemi gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor.

Agresif çizgilere sahip tasarımı, cihazın farklı noktalarına yerleştirilen LED'ler ile desteklenen GT660, ECO Engine teknolojisi ile güç tasarrufu, TDE adı verilen Turbo Drive Engine teknolojisiyle de otomatik olarak hız aşırtma yani overclock yaparak işlemci çalışma frekansını arttırılabiliyor. Windows 7 işletim sistemiyle gelen MSI GT660'ın fiyatı ise henüz açıklanmadı.