Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI en güçlü dizüstü bilgisayarını tanıttı: GT660

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
18,2b
1
16
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
MSI en güçlü dizüstü bilgisayarını tanıttı: GT660
Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Tayvan merkezli MSI, oyuncular için yeni bir dizüstü bilgisayar daha hazırladı. GT660 kod adını taşıyan ve 16-inç büyüklüğünde olan dizüstü bilgisayar, MSI'ın şimdiye kadar hazırladığı en güçlü notebook modeli olarak lanse ediliyor.

Intel Calpella platformunu temel alan ve 16-inç LED backlit ekrana sahip olan 3.5 Kg ağırlığındaki dizüstü bilgisayara, dört çekirdekli Core i7-720QM işlemcisi güç veriyor. 12GB bellek ve çift disk üzerinden 1.2TB'a kadar depolama kapasitesiyle sunulan notebook'ta ekran kartı olaraksa, 1GB bellekli Nvidia GeForce GTX 285M'e yer verildiğini görüyoruz.

Tercihe bağlı olarak Blu-ray sürücü ya da DVD yazıcı ile alınabilen notebook, Gigabit Ethernet, 802.11 b/g/n, opsiyonel Bluetooth, çok formatlı kart okuyucusu, 1.3MP çözünürlüğünde entegre internet kamerası, USB 3.0 desteği, HDMI çıkışı, Dynaudio ile birlikte hazırlanan hoparlör+subwoofer'lı gelişmiş ses sistemi gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor.

Agresif çizgilere sahip tasarımı, cihazın farklı noktalarına yerleştirilen LED'ler ile desteklenen GT660, ECO Engine teknolojisi ile güç tasarrufu, TDE adı verilen Turbo Drive Engine teknolojisiyle de otomatik olarak hız aşırtma yani overclock yaparak işlemci çalışma frekansını arttırılabiliyor. Windows 7 işletim sistemiyle gelen MSI GT660'ın fiyatı ise henüz açıklanmadı.

MSI en güçlü dizüstü bilgisayarını tanıttı: GT660
Tam Boyutta Gör
MSI en güçlü dizüstü bilgisayarını tanıttı: GT660
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
azk 9 yıl
müthiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
konsoldede 9 yıl
100 dolar a verirlerse alirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 9 yıl
Yorum yapmaya bile gerek yok...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
ACER FERRARİ ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mechatronik 9 yıl
o nasıl bi ışıklandırma öyle ya

özellikler güzel ama tasarım çok kötü bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_LAZOGLAN_ 9 yıl
Görünümünü hakkaten güzel yapmışlar.Ama bu kadar ışık koymaları gereksiz olmuş.Özelliklerine laf yok.
Umarım soğutmaları asusun G serisi gibi iyidir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
microsonic 9 yıl
Pil sorunu veya çözünürlüğü önemi yok... Hem yer değiştiren hem de dizüstünde oyun oynamayı seven bir müşterime göre. Amerika'dan Alienware getirecekti, umarım bu model Türkiye'ye bi-an önce gelir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
pil sorunu yok herhalde her yerinden ışık saçıyor... kim böyle arabanın dörtlüleri yakar gibi ışık saçarak kullanmak isterki böyle bir cihazı.. insanın gözünü alır... saçma bence.. amacı yok.. sebepsiz vede gereksiz.. estetik deseniz bu ışıkların estetik bir tarafı yok...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
almila1299 9 yıl
Çok güze makina yapmışlar. Sonunda Gamer seviyesinde bir laptop yaptı MSI önceki Gamer serileri standart donanımlarlaydı ancak bu üst seviye donanımlar barındırıyor bünyesinde. Birde ekran kartı DX11 destekli olsaydı daha iyi olurdu ama GTX285M'inde tek eksiği DX11. Xbox'da PS3'de oynadığın gibi stabil FPS değerleri ile oyun oynayabilirsin bu makina ile. Grafik ayarlarını en üste çek ve ekranın karşısına geç daha da karışma. Tabi bunlar kağıt üzerinde, ugulamaya geçince nasıl olacak yakında görürürüz inşallah.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
almila1299 9 yıl
Çok güze makina yapmışlar. Sonunda Gamer seviyesinde bir laptop yaptı MSI önceki Gamer serileri standart donanımlarlaydı ancak bu üst seviye donanımlar barındırıyor bünyesinde. Birde ekran kartı DX11 destekli olsaydı daha iyi olurdu ama GTX285M'inde tek eksiği DX11. Xbox'da PS3'de oynadığın gibi stabil FPS değerleri ile oyun oynayabilirsin bu makina ile. Grafik ayarlarını en üste çek ve ekranın karşısına geç daha da karışma. Tabi bunlar kağıt üzerinde, ugulamaya geçince nasıl olacak yakında görürürz inşallah.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thorismund 9 yıl
Tek kelimeyle müthiş, msi da sonunda tasarım anlamında ne tarafa yönelecegini anladı üst segmette de olsa...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
18205 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, Notebook ve
3 etiket daha dizüstü bilgisayar laptop msi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Monster Dizüstüler Hakkında Her Şey! 9 yıl Alarko yoğuşmalı Kombi teknolojisini anlatıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim