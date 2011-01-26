MSI'dan tamamı Twin Frozr II soğutuculu dört yeni GeForce GTX 560 Ti modeli

GeForce GTX 560 Ti lansmanına katılan üreticilerden biri de MSI oldu ve firma, Twin Frozr II soğutuculu dört yeni model hazırladığını duyurdu. Yüksek kaliteli komponentlere yer verilen ve Twin Frozr II soğutucusu ile referans tasarımlı modele göre daha serin çalıştığı belirtilen ekran kartlarının aynı zamanda daha yüksek hız aşırtma potansiyeli sundukları da belirtiliyor. N560GTX-Ti Twin Frozr II, N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC, N560GTX-Ti Twin Frozr II/SOC ve N560GTX-Ti Twin Frozr II Golden Edition model isimlerini taşıyan DirectX 11 destekli ekran kartlarının 20 dereceye kadar daha serin çalıştıkları ifade edilirken, Alüminyum çekirdekli katı kapasitörler, Tantalum çekirdekli Hi-C kapasitörler ve Süper Ferrit boğum gibi yüksek kaliteli komponentlerin kullanıldığı ekran kartları, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF114 GPU'sundan güç alıyorlar.

256-bit bellek veri yolu desteğine, 384x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartlarının saat hızları modeline göre değişiklik gösterirken, serinin en hızlı modeli unvanını sahip olan N560GTX-Ti Twin Frozr II/SOC, 950MHz GPU, 1900MHz paralel işlemci ve 4200MHz bellek saat hızlarında görev yapıyor. 80mm çapında iki adet fana, Bakır tabana ve dört adet Bakır ısı borusuna sahip Twin Frozr II soğutucusu ile yüksek soğutma performansının yanında hız aşırtma konusunda da iddialı olan yeni modeller, DİrectX 11, SLI ve CUDA teknolojilerine destek sunuyorlar. Görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI portlarına sahip olan yeni kartların yakında satılacağı bildirilirken, sadece N560GTX-Ti Twin Frozr II/O modelinin fiyatı açıklandı ve Avrupa'da 229 dolar seviyesinden listelere girdiği belirtildi.