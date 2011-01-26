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MSI'dan tamamı Twin Frozr II soğutuculu dört yeni GeForce GTX 560 Ti modeli

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,1b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'dan tamamı Twin Frozr II soğutuculu dört yeni GeForce GTX 560 Ti modeli
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GeForce GTX 560 Ti lansmanına katılan üreticilerden biri de MSI oldu ve firma, Twin Frozr II soğutuculu dört yeni model hazırladığını duyurdu. Yüksek kaliteli komponentlere yer verilen ve Twin Frozr II soğutucusu ile referans tasarımlı modele göre daha serin çalıştığı belirtilen ekran kartlarının aynı zamanda daha yüksek hız aşırtma potansiyeli sundukları da belirtiliyor. N560GTX-Ti Twin Frozr II, N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC, N560GTX-Ti Twin Frozr II/SOC ve N560GTX-Ti Twin Frozr II Golden Edition model isimlerini taşıyan DirectX 11 destekli ekran kartlarının 20 dereceye kadar daha serin çalıştıkları ifade edilirken, Alüminyum çekirdekli katı kapasitörler, Tantalum çekirdekli Hi-C kapasitörler ve Süper Ferrit boğum gibi yüksek kaliteli komponentlerin kullanıldığı ekran kartları, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF114 GPU'sundan güç alıyorlar.

256-bit bellek veri yolu desteğine, 384x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartlarının saat hızları modeline göre değişiklik gösterirken, serinin en hızlı modeli unvanını sahip olan N560GTX-Ti Twin Frozr II/SOC, 950MHz GPU, 1900MHz paralel işlemci ve 4200MHz bellek saat hızlarında görev yapıyor. 80mm çapında iki adet fana, Bakır tabana ve dört adet Bakır ısı borusuna sahip Twin Frozr II soğutucusu ile yüksek soğutma performansının yanında hız aşırtma konusunda da iddialı olan yeni modeller, DİrectX 11, SLI ve CUDA teknolojilerine destek sunuyorlar. Görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI portlarına sahip olan yeni kartların yakında satılacağı bildirilirken, sadece N560GTX-Ti Twin Frozr II/O modelinin fiyatı açıklandı ve Avrupa'da 229 dolar seviyesinden listelere girdiği belirtildi.

MSI'dan tamamı Twin Frozr II soğutuculu dört yeni GeForce GTX 560 Ti modeli
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MSI'dan tamamı Twin Frozr II soğutuculu dört yeni GeForce GTX 560 Ti modeli
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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tolgá 8 yıl
oldumu şimdi bu karta 900mhz falan..1000gpu 2000 shader standart gtx560 rekabetinde
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Batuist 8 yıl
alacaklar için gigabyteın 1GHzlik modeli alınır arkaya yaslanır..
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No Way Out 8 yıl
Golden komponentleri HAWK ile aynıdır.
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xdorukx 8 yıl
O bakır Soğutucu cok havalı duruyor :D
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vulcain 8 yıl
Amerikadan getirt hocam sende, varsın garantisi olmasın...
MSI baba naptın ya GTX 460'da da böyle oldu, her yer tonlarca farklı 460 modeliyle yıkıldı... yine öyle yapacaklar anlaşılan
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xbizx 8 yıl
Avrupada 229 $ bizdede düz hesap 400 $ olarak gelir artık nasıl iş anlamadımki

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