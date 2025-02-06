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    AMD Radeon RX 9070 ve 9070 XT için beklenen çıkış tarihi paylaşıldı

    AMD'nin yeni ekran kartı Radeon RX 9070 XT için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Son olarak 9070 serisi için çıkış tarihi ortaya çıktı. Peki ne zaman geliyor? İşte detaylar...
    AMD Radeon RX 9070 ve 9070 XT beklenen çıkış tarihi paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    AMD'nin yeni nesil RDNA 4 tabanlı Radeon RX 9070 XT ekran kartı için beklenen çıkış tarihi netleşmeye başladı. Uniko's Hardware'in raporuna göre kartın 6 Mart'ta piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu bilgi, AMD CEO'su Dr. Lisa Su'nun "Mart başı" lansmanını doğrulamasının ardından geldi. 

    AMD Radeon RX 9070 ve 9070 XT çıkış tarihi paylaşıldı

    Uniko’s Hardware’in haberine göre, AMD’nin yeni RDNA4 serisi ekran kartları için Şubat ayının sonlarında özel bir lansman etkinliği düzenlemesi bekleniyor. Bu etkinlik, tanıtımı yapılan kartların 6 Mart’ta satışa sunulmasıyla sonuçlanabilir. Daha önceki bazı sızıntılar, Ocak ayı içinde bir lansman olacağını öne sürmüştü, ancak AMD’nin bu planı ertelediği anlaşılıyor.

    Şu an için AMD tarafından resmi bir etkinlik duyurusu yapılmış değil, ancak ortaya çıkan bilgiler lansman sürecini netleştiriyor:

    • Lansman Etkinliği: Şubat ayının son haftası (tahmini 27 Şubat)
    • Ürün Çıkışı: 6 Mart

    Kaçıranlar için AMD, RDNA 4 serisini CES 2025 etkinliğinde duyurmuş ve Mart ayında piyasaya sürüleceğini doğrulayarak performans iyileştirmeleri üzerinde çalıştığını belirtmişti. Yeni sızıntılara göre, RDNA 4’ün temelini oluşturan Navi 48 GPU, 390 mm² büyüklüğünde bir çipe sahip olacak. Bu, Nvidia’nın RTX 5080 modelinde kullanılan GB203 çipinden biraz daha büyük bir yapı sunuyor. Ayrıca RTX 5070 & 5070 Ti seviyesinde performans sunacak.

    Bu arada, yaşanan gecikmenin bir diğer nedeni ise kuvvetle muhtemel RTX 5070 ve 5070 Ti modellerinin fiyatından kaynaklı. Keza RTX 50 serisinin beklenenden daha pahalı olacağı konuşuluyordu. Ancak söylentiler gerçek olmadı. Bu da AMD'yi fiyat kırmaya zorlamış olabilir. Dolayısıyla AMD'nin bu fiyat seviyelerinde nasıl bir karşılık vereceği, serinin başarısında kritik bir rol oynayacak.

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