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MSI'dan DDR3 bellekli yeni netbook: Wind U160DX

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'dan DDR3 bellekli yeni netbook: Wind U160DX
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MSI'dan DDR3 bellekli yeni netbook: Wind U160DX
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1-5 Haziran tarihleri arasında Tayvan'ın Taipei kentinde düzenlenecek Computex 2010 fuarı, özellikle Tayvan merkezli lider donanım üreticilerinin gövde gösterisine dönüşecek gibi görünüyor. İşte o isimlerden biri olan MSI, Wind U160DX adını verdiği yeni bir netbook modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. Intel'in DDR3 bellekli destekli yeni Atom işlemcilerinden Atom N455'in (1.66GHz) güç verdiği netbook, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10-inç boyutunda ekrana sahip. 1GB DDR3 bellek ve 250GB kapasiteli sabit disk ile donatılan Wind U160DX'de ekran kartı olaraksa, Intel'in işlemciye entegre grafik çözümü GMA 3150'ye yer verildiğini görüyoruz.

Diğer özellikleri arasında 1.3MP çözünürlüğünde entegre internet kamerası, 10/100 LAN, WiFi ve Bluetooth gibi detaylara yer verilen netbook, 6 hücreli pil ile geliyor ve MSI'ın gelişmiş güç yönetim sistemi ECO Engine ile birlikte 15 saate kadar pil süresi sunduğu belirtiliyor. MSI tarafından önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen Wind U160DX'in satış fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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OverClocK1ng 9 yıl
Valla Via Nano yeni serisi olmadığı sürece DDR3 te taksan o Atom dan bir halt olmaz.
NOT: Atom N280 işlemci kullanan Netbook tan yazıyorum...
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egoka 8 yıl
Arkadaşlar araştırdım ama inceleme bulamadım. almayı düşünüyorum. kullanan yada fikri olan varsa yardımcı olabilir mi?

MSI U160DX-610TR
n570 işlemcili

exa.com.tr/...
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stradivardi 9 yıl
çözünürlük standet olarak 1366x768 olsun artık netbook larda
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Briareos 9 yıl
sahafiec
netbookların zaten 2 avantajı var pil süresi ve taşınabilirlik, ddr3 e geçmek pil süresine katkı yapacaktır
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Batuist 9 yıl
msi netbook haberleri oldukça sıklaştı.. adamlar ciddi yatırım yapıyorlar netbook alanına.. ama bence HP gibi tablet PC çözümlerine daha fazla yatırım yapmamlılar.. çünkü bence gelecek tabletlerin olacak..
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1963bursa 9 yıl
Küçük işlemci, hazır sistem, DDR3, sata3, usb3.0 denince akla ilk VIA gelir, böyle bir netbook yapacaksın, VN1000 yongasetini nasıl görmezsin diye sormak lazım, demekki MSI ve intel arasında süregelmiş ve devam eden bir anlaşma var. VIA işlemcili netbook bulamayanlara satarlar artık.
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