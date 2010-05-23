MSI'dan DDR3 bellekli yeni netbook: Wind U160DX

1-5 Haziran tarihleri arasında Tayvan'ın Taipei kentinde düzenlenecek Computex 2010 fuarı, özellikle Tayvan merkezli lider donanım üreticilerinin gövde gösterisine dönüşecek gibi görünüyor. İşte o isimlerden biri olan MSI, Wind U160DX adını verdiği yeni bir netbook modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. Intel'in DDR3 bellekli destekli yeni Atom işlemcilerinden Atom N455'in (1.66GHz) güç verdiği netbook, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10-inç boyutunda ekrana sahip. 1GB DDR3 bellek ve 250GB kapasiteli sabit disk ile donatılan Wind U160DX'de ekran kartı olaraksa, Intel'in işlemciye entegre grafik çözümü GMA 3150'ye yer verildiğini görüyoruz.

Diğer özellikleri arasında 1.3MP çözünürlüğünde entegre internet kamerası, 10/100 LAN, WiFi ve Bluetooth gibi detaylara yer verilen netbook, 6 hücreli pil ile geliyor ve MSI'ın gelişmiş güç yönetim sistemi ECO Engine ile birlikte 15 saate kadar pil süresi sunduğu belirtiliyor. MSI tarafından önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen Wind U160DX'in satış fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.