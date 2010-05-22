MSI'dan tasarımcılara ve öğrencilere özel konsept tablet: SketchBook

Yaklaşan Computex fuarı öncesinde Tayvan merkezli donanım üreticileri yeni ürünlerini tanıtmaya devam ediyor. Sektörün lider isimlerinden biri olan MSI, SketchBook adını verdiği konsept aşamasındaki yeni bir mobil cihazını Computex 2010'da katılımcıların beğenisine sunabilir. Genel görünümü itibariyle netbook'ları andıran cihaz aynı zamanda tablet bilgisayar olarakta kullanılabiliyor. Tuş takımı çıkartılarak tablet bilgisayara dönüşen SketchBook ile öğrenciler, tasarımcılar ve çizim yapacak yeni bir cihaz arayışındaki profesyoneller hedef alınıyor zira dokunmatik ekrana sahip olan cihazın öncelikle çizim tableti olarak tasarlandığı belirtiliyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Computex 2010 fuarında tanıtılması beklenen konsept tabletin üretime girip girmeyeceği, girecekse de ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belirsizliğini koruyor.