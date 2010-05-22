Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI'dan tasarımcılara ve öğrencilere özel konsept tablet: SketchBook

9 yıl
8,2b
1
3
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
MSI'dan tasarımcılara ve öğrencilere özel konsept tablet: SketchBook
Tam Boyutta Gör

Yaklaşan Computex fuarı öncesinde Tayvan merkezli donanım üreticileri yeni ürünlerini tanıtmaya devam ediyor. Sektörün lider isimlerinden biri olan MSI, SketchBook adını verdiği konsept aşamasındaki yeni bir mobil cihazını Computex 2010'da katılımcıların beğenisine sunabilir. Genel görünümü itibariyle netbook'ları andıran cihaz aynı zamanda tablet bilgisayar olarakta kullanılabiliyor. Tuş takımı çıkartılarak tablet bilgisayara dönüşen SketchBook ile öğrenciler, tasarımcılar ve çizim yapacak yeni bir cihaz arayışındaki profesyoneller hedef alınıyor zira dokunmatik ekrana sahip olan cihazın öncelikle çizim tableti olarak tasarlandığı belirtiliyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Computex 2010 fuarında tanıtılması beklenen konsept tabletin üretime girip girmeyeceği, girecekse de ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belirsizliğini koruyor.

MSI'dan tasarımcılara ve öğrencilere özel konsept tablet: SketchBook
Tam Boyutta Gör

MSI'dan tasarımcılara ve öğrencilere özel konsept tablet: SketchBook
Tam Boyutta Gör

MSI'dan tasarımcılara ve öğrencilere özel konsept tablet: SketchBook
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alito 9 yıl
ilginç bir tasarım bakalım tutacakmı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
bence çok güzel bir ürün olmuş.. Aynısını bende notebooklarada yapmalılar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bilalMW 9 yıl
güzel bir konspet olmuş. Endüstriyel tasarım öğrencileri için birebir.(:
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl ASUS Matrix 5870 Platinum Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim