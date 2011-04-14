Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI, GeForce GTX 570 Twin Frozr III modelini tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
26,7b
1
14
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
MSI, GeForce GTX 570 Twin Frozr III modelini tanıttı
Tam Boyutta Gör

Özel tasarımlı ekran kartlarını duyurmaya devam eden MSI, Twin Frozr III soğutuculu GeForce GTX 570 modelini tanıttı. Daha önce Twin Frozr II soğutuculu GeForce GTX 570 çözümünü sunan MSI, yeni modeliyle soğutma performansını geliştirdiğini belirtiyor. Yeni yaprak tasarımıyla Twin Frozr II'dekiler ile kıyaslandığınd a%20 daha fazla hava üfleyebilen 80mm çapında PWM kontrollü iki fana, bakır tabana ve ikisi 8mm kalınlığında olan beş adet (Twin Frozr II'de dört) bakır ısı borusuna sahip yeni soğutucu ile referans tasarıma kıyasla 18 dereceye kadar daha serin ve 7.7 db'e kadar daha sessiz çalıştığı belirtilen N570GTX Twin Frozr III Power Edition, Nvidia'nın 40nm GF110 GPU'sundan güç alıyor.

Military Class II serisi yüksek kaliteli komponentlerle donatılan ekran kartı, yüksek hız aşırtma yeteneği için GPU, bellek ve VDDCI için voltaj arttırımına olanak tanıyor. 6+1 fazlı güç tasarımına sahip olan kart, 320-bit bellek veri yolu desteği ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. Grafik işlem birimi 732MHz'de, paralel işlemcileri 1464MHz'de ve bellekleri de 3800MHz'de görev yapan özel tasarımlı ekran kartı aynı zamanda SLI ve 3DVision Surround teknolojilerine de destek sunuyor. Performans ve sessizlik olmak üzere farklı fan ayarları ile gelen ekran kartı, görüntü aktarımı için çift DVI ve mini HDMI portlarını kullanıyor. MSI N570GTX Twin Frozr III Power Edition, yurt dışında 312,30 Avro seviyesinden ön-sipariş listelerine girmiş durumda.

MSI, GeForce GTX 570 Twin Frozr III modelini tanıttı
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
Yeni aldım BF3 de 1280x720 de Ultra ayarda takılmadan multi oynaya biliyorum 8800Gt den sonra ekran kartı teknolojisi baya yol kat etmiş, Alın 3 sene arkanıza bakmadan ne varsa oynayın..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cenkyyy 8 yıl
bu karttan kullandım 2 adet en iyi oc olan ve en iyi soğutmalı kartlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 8 yıl
3d vision hikaye hiç de önemli değil 590 bile pırt yani alt modellere özel soğutucu yapacaklarına gerçek performans üst gruba yapsınlar 580e
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nirvanha 8 yıl
İyi güzelde hala 1280 mb bellek ısrarı ne oluyor onu anlmakta güçlük çekiyorum.
Aman ha başkaları ile karıştırıp akıl vermeye kalkan olmasın bit le pireyi karıştırmıyorum :)
Çekirdek hızı yüksek bir kart , üstelik 3d Vision ve yüksek çözünürlükte bellek miktarı artık önemli.Atinin bellek avantajı da zaten ortaya konulmuştu..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İstan34bul 8 yıl
Şimdi hangisi daha kaliteli lightning galiba.Ben ya lightning yada amp2diyorum.Tam bu kartlar gelir o zaman da bir kaç aya 28nm çıkacak söylentileri çıkar biz yine kart alamayız.:s
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selahattın ısık 8 yıl
MSI ekran kartlarına bu aralar bel bağlmış durumda galiba.Anakart piyasasında darbemi yedi ne? :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xdorukx 8 yıl
Fanları deiştirmişler galiba :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
babaeski39 8 yıl
ülkemizde özel soğutmalı modeller arasında en çok tercih edilen markalardan birisi muhakkak bekleyenler vardır

twin Frozr III en üst modeldir gerek faz devreleri gerek güç girişleri tam bir overclock canavarı derim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratbalcin 8 yıl
Valla artık ne diyim daha birini almadan 3'ü çıkıyor onu almadan 4'ü çıkıyor tamam anladık twin frozr iyi bir teknolojide bunu sürekli ufak ufak üzerine koyarak satışa sunmaları bir yerden sonra sıkıcı geliyor. İnsanların sürekli kafasını karıştırıp duruyorlar acaba bunu almayıp şunumu alsaydım falan filan nedense son zamanlarda moda oldu bir teknoloji modeli tutarsa hemen ufakdan cilalayıp üst sürümlerini çıkarıyorlar bakalım nereye kadar gidecek
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
26656 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, hız aşırtma ve
3 etiket daha özel tasarım msi overclock
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -13- 8 yıl HKC 2712 27" LED LCD video inceleme "Oyun severlere uygun fiyatlı LCD çözümü" 8 yıl Lenovo ile 24 saat çalışabilen yeni dizüstü bilgisayarlarını, 2011 modellerini ve gelecek planlarını konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim