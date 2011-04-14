MSI, GeForce GTX 570 Twin Frozr III modelini tanıttı

Özel tasarımlı ekran kartlarını duyurmaya devam eden MSI, Twin Frozr III soğutuculu GeForce GTX 570 modelini tanıttı. Daha önce Twin Frozr II soğutuculu GeForce GTX 570 çözümünü sunan MSI, yeni modeliyle soğutma performansını geliştirdiğini belirtiyor. Yeni yaprak tasarımıyla Twin Frozr II'dekiler ile kıyaslandığınd a%20 daha fazla hava üfleyebilen 80mm çapında PWM kontrollü iki fana, bakır tabana ve ikisi 8mm kalınlığında olan beş adet (Twin Frozr II'de dört) bakır ısı borusuna sahip yeni soğutucu ile referans tasarıma kıyasla 18 dereceye kadar daha serin ve 7.7 db'e kadar daha sessiz çalıştığı belirtilen N570GTX Twin Frozr III Power Edition, Nvidia'nın 40nm GF110 GPU'sundan güç alıyor.

Military Class II serisi yüksek kaliteli komponentlerle donatılan ekran kartı, yüksek hız aşırtma yeteneği için GPU, bellek ve VDDCI için voltaj arttırımına olanak tanıyor. 6+1 fazlı güç tasarımına sahip olan kart, 320-bit bellek veri yolu desteği ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. Grafik işlem birimi 732MHz'de, paralel işlemcileri 1464MHz'de ve bellekleri de 3800MHz'de görev yapan özel tasarımlı ekran kartı aynı zamanda SLI ve 3DVision Surround teknolojilerine de destek sunuyor. Performans ve sessizlik olmak üzere farklı fan ayarları ile gelen ekran kartı, görüntü aktarımı için çift DVI ve mini HDMI portlarını kullanıyor. MSI N570GTX Twin Frozr III Power Edition, yurt dışında 312,30 Avro seviyesinden ön-sipariş listelerine girmiş durumda.