MSI, Radeon HD 6970 Lightning ve GeForce GTX 580 Lightning modellerini duyurdu

MSI yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma profesyonelleri için hazırladığı Lightning serisi özel tasarımlı ekran kartı ailesine bugün yaptığı resmi açıklamayla iki yeni model ekledi. Firma tarafından duyurusu yapılan yeni modeller, AMD'nin tek GPU'lu en hızlı modeli olan Radeon HD 6970 ve Nvidia'nın tek GPU'lu en hızlı modeli olan GeForce GTX 580'i temel alıyor. Referans tasarımlı kartlar ile kıyaslandığında ciddi özelleştirilmeler içeren Lightning serisi yeni ekran kartlarında, hız aşırtma odaklı güncellemelere de yer veriliyor. Gelin şimdi hep birlikte R6970 Lightning ve N580GTX Lightning modellerinin detaylarına birlikte bakalım.

Military Class II tasarımını temel alan DirectX 11 destekli ekran kartlarında, katı kapasitörler, Super Ferit Boğumlar ve Tantalum çekirdekli Hi-c Cap gibi yüksek kaliteli komponentlere yer veriliyor. Yüksek hız aşırtma değerlerine ulaşılabilmesi adına özellikle güç tasarımında ciddi güncellemeler yapılan ekran kartlarından Radeon HD 6970 Lightning 18 faz, GeForce GTX 580 Lightning ise 16 faza sahip. Bağımsız bellek güç yapısı, dört Proadlizer kapasitör, CopperMOS MOSFET ve GPU ile birlikte bellek ve PLL (VDDCI) voltajlarının ayarlanmasına yönelik güncellemeler de kartların iddialı oldukları noktalar arasında. 90mm çapında PWM kontrollü fanlara ve üç adet bakır ısı borusuna sahip Twin Frozr III soğutucusu ile referans soğutma çözümlerine göre GeForce GTX 580 için 5dB, Radeon HD 6970 içinse 11 dB daha sessiz çalışan kartların aynı zamanda daha yüksek soğutma performansı sundukları belirtiliyor.

MSI'ın yeni kartlarından Radeon HD 6970 Lightning, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman XT GPU'sundan güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 2GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 1536x paralel işlem birimine sahip olan çözüm, 940MHz GPU ve 5500MHz bellek saat hızlarında çalıışıyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X, çoklu monitör konfigürasyonları içinse Eyefinity X teknolojilerine destek sunan ekran kartı, görüntü aktarımı için altın kaplı çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleri ile geliyor. GeForce GTX 580 Lightning ise 40nm GF110 GPU'sundan güç alıyor. 512x paralel işlem birimine, 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 384-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan kart, 832MHz GPU, 1664MHz paralel işlemci ve 4200MHz bellek saat hızlarında görev yaparken, üçlü 3-Way SLI ve 3DVision Surround teknolojilerine destek veriyor. Karta ayrıca referans tasarımdan farklı olarak altın kaplı çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleri eşlik ediyor.

MSI'ın yukarıda da belirttiğimiz gibi yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma profesyonelleri için hazırladığı Lightning serisi yeni ekran kartlarından Radeon HD 6970 335,69 Avro, GeForce GTX 580 ise 467.10 Avro seviyesinden listelere giriş yapmış durumda.