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MSI, Radeon HD 6970 Lightning ve GeForce GTX 580 Lightning modellerini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI, Radeon HD 6970 Lightning ve GeForce GTX 580 Lightning modellerini duyurdu
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MSI yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma profesyonelleri için hazırladığı Lightning serisi özel tasarımlı ekran kartı ailesine bugün yaptığı resmi açıklamayla iki yeni model ekledi. Firma tarafından duyurusu yapılan yeni modeller, AMD'nin tek GPU'lu en hızlı modeli olan Radeon HD 6970 ve Nvidia'nın tek GPU'lu en hızlı modeli olan GeForce GTX 580'i temel alıyor. Referans tasarımlı kartlar ile kıyaslandığında ciddi özelleştirilmeler içeren Lightning serisi yeni ekran kartlarında, hız aşırtma odaklı güncellemelere de yer veriliyor. Gelin şimdi hep birlikte R6970 Lightning ve N580GTX Lightning modellerinin detaylarına birlikte bakalım.

Military Class II tasarımını temel alan DirectX 11 destekli ekran kartlarında, katı kapasitörler, Super Ferit Boğumlar ve Tantalum çekirdekli Hi-c Cap gibi yüksek kaliteli komponentlere yer veriliyor. Yüksek hız aşırtma değerlerine ulaşılabilmesi adına özellikle güç tasarımında ciddi güncellemeler yapılan ekran kartlarından Radeon HD 6970 Lightning 18 faz, GeForce GTX 580 Lightning ise 16 faza sahip. Bağımsız bellek güç yapısı, dört Proadlizer kapasitör, CopperMOS MOSFET ve GPU ile birlikte bellek ve PLL (VDDCI) voltajlarının ayarlanmasına yönelik güncellemeler de kartların iddialı oldukları noktalar arasında. 90mm çapında PWM kontrollü fanlara ve üç adet bakır ısı borusuna sahip Twin Frozr III soğutucusu ile referans soğutma çözümlerine göre GeForce GTX 580 için 5dB, Radeon HD 6970 içinse 11 dB daha sessiz çalışan kartların aynı zamanda daha yüksek soğutma performansı sundukları belirtiliyor.

MSI'ın yeni kartlarından Radeon HD 6970 Lightning, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman XT GPU'sundan güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 2GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 1536x paralel işlem birimine sahip olan çözüm, 940MHz GPU ve 5500MHz bellek saat hızlarında çalıışıyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X, çoklu monitör konfigürasyonları içinse Eyefinity X teknolojilerine destek sunan ekran kartı, görüntü aktarımı için altın kaplı çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleri ile geliyor. GeForce GTX 580 Lightning ise 40nm GF110 GPU'sundan güç alıyor. 512x paralel işlem birimine, 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 384-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan kart, 832MHz GPU, 1664MHz paralel işlemci ve 4200MHz bellek saat hızlarında görev yaparken, üçlü 3-Way SLI ve 3DVision Surround teknolojilerine destek veriyor. Karta ayrıca referans tasarımdan farklı olarak altın kaplı çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleri eşlik ediyor.

MSI'ın yukarıda da belirttiğimiz gibi yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma profesyonelleri için hazırladığı Lightning serisi yeni ekran kartlarından Radeon HD 6970 335,69 Avro, GeForce GTX 580 ise 467.10 Avro seviyesinden listelere giriş yapmış durumda.

MSI, Radeon HD 6970 Lightning ve GeForce GTX 580 Lightning modellerini duyurdu
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İstan34bul 8 yıl
Kart güzel güzel vatan pc ye geliyor %25 indirimi bekliyorum:)
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showstopper41 8 yıl
HD6990 ve GTX590 için bu tür özel soğutuculu bişeyler lazım. Para ile hem performans hem sessizlik bir arada olmalı.
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Lernatius 8 yıl
bende ati radeon hd 2400 pro var hala :S değiştirmek lazım artık
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ghost recon advanced 8 yıl
fiatlar çok uçuk
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Tanarri 8 yıl
bende 560 almayı düşünüyorum forma baktımda kimde varsa hep msı almışlar özel bi sebebi varmı acep? ben soğutucu kısımlarına felan baktım asus çok daha iyi duruyo gibi geldi bana msı da voltaj regülatörlerini soğutan bi parça yada benzeri bişi görmedim sitelerde ama asus da var asus daha seri daha sağlık lı gibi geldi bana gerçi kartın limitleri belli ama yinede uzun vadeli olarak düşününce.
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Zeytinbey 8 yıl
Overclock zevk işi herkes yapmaz, msi da haberde belirtildiği gibi overclock yapacaklar için özel komponentli özel soğutmalı modeller çıkarıyorlar... GTX 460 hawk serisi hem overclock hem soğutma hem sessizlik açısından oldukça başarılı idi. bence gtx 560 dada benzer soğutucu kullanmaları kullanıcıları bu modele itti.
GTX 580'leri araştırdım, özel komponentli gtx 580 olarak türkiyede alabileceğiniz tek model asus gtx 580 directcuii... Msi'ın özel komponentli modeli bu haberdeki GTX 580 lightning, Zotac'ın extreme edition adı altında bir gtx 580 çalışması var ama bu ikisinin türkiyeye gelme durumları şüpheli... MSI'ın soğutma çözümü twinfrozr 2 'nin soğutması ve sessizliği öne çıkıyor. Bazı forumlarda GTX 580 directcuii'nin soğutmasının sesli çalıştığını söyleyenler olmuş artık ben de onların yalancısıyım
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anadolulu1 8 yıl
Ben 560 Sli olarak msi lar i kullanıyorum hoş ve güzeller 580 i aradığımı zannetmiyorum yalnız gigabayte 460 lardan sesli
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İstan34bul 8 yıl
Tr ne zaman gelecek acaba.
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ironblood19 8 yıl
MSI bu işi biliyor
millet ref. tasarım eVGA görse, "süper", "eVGA bu işi biliyor" diyorlar... onları suçlamıyorum, bu serileri görememiş olabilirler


şu dünyadan, bir lighting serisinden ürün kullanmadan gitmeyeceğin

"build to be PERFECT"

gtx 580 de "LN2" switch i var


Not: gtx 260 veya gtx 275 LIGHTING' i olanlar ile dilerse, elimdeki vga(gtx 460-192 bit) ile 1-2 haftalığına sırf "merek gidermek" için takas yapabilirim
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Tanarri 8 yıl
pcb ve bileşenler yerine pc yazmışım okuyunda yazının çok farklı yöne kaydını gördüm :)
asus hep pahalı derken ? evet genelemeye bakılırsa asus marka parası koyan bi firma ama msı bu seri kartları ile asus directCU modeleri arasında kıyaslama yapılırsa MSI daha pağalı olcanı düşünüyoru. ama bellide olmaz dediğim gibi..
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Zeytinbey 8 yıl
HD6970 lightning belki gelirde gtx 580 lightning çok düşük ihtimal zaten, msi türkiye getirip beni utandırabilir beni belki ama, gelirse havada kaparım bir gtx 580 lightning
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Tanarri 8 yıl
#Gakko_
DirectCU ile bunu kıyaslamayın bile derim çünki bukartdaki pc ve bileşenler asus dan çokdaha iyidir ayrıca bu kartın şöylede bi güzel bi yanı var 2 slot yer kaplıyo asus 2.5 hatta 3 slot diyebiliriz tabi fiyatları türkiye pazarında ne olur orasını bilmem..
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El Mukteda 8 yıl

Tanarri

#Gakko_
DirectCU ile bunu kıyaslamayın bile derim çünki bukartdaki pc ve bileşenler asus dan çokdaha iyidir ayrıca bu kartın şöylede bi güzel bi yanı var 2 slot yer kaplıyo asus 2.5 hatta 3 slot diyebiliriz tabi fiyatları türkiye pazarında ne olur orasını bilmem..

Asus hep pahalı ama çizgi için o fark verilir.
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İstan34bul 8 yıl
Sizce hangisi alınır.
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El Mukteda 8 yıl

suleymangonca

Sizce hangisi alınır.

fiyatı uygun olsa, 580sli 900MHz'de rüya gibi olur, hiç uyanmak istemeyeceğiniz bir rüya
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NeutrogeN 8 yıl
Alacağınız twin frozr lı kart orta devirli hızlarda titreşimden dolayı gürültü yapabilir bendeki r5870 lightning den biliyorum haberiniz olsun.
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DH Misafiri 8 yıl
Yinede HD5970 Toxic 4Gb nin eline su dökemez
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