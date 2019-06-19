MSI X570 anakartlar 200 Avro seviyesinden başlıyor

PCIe 4.0 desteği ile birlikte lanse edilen AMD X570 çipseti yavaş yavaş anakartlarda kendisine yer buluyor. Daha önce de gündeme geldiği gibi yeni teknolojiler nedeniyle fiyatlar da eskiye oranla yükselmiş durumda.

AMD X570 anakart fiyatları

MSI X570 anakartların Avrupa satış fiyatlarını bir araya getiren rapora göre en alt seviyede MSI MPG X570 Gaming Plus anakart yer alıyor ve fiyatı 200 Avro. Önceki nesle göre anakart 80 Avro artış göstermiş.

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MPG X570 Gaming Edge WiFi modeli 220 Avro seviyesinde iken MEG X570 ACE modeli 415 Avro, MEG X570 Creation modeli de 515 Avro. Amiral gemisi MEG X570 GODLIKE ise 780 Avro seviyesine çıkıyor.

Kaynaklar Asus’un X570 çipsetli anakartlarının X470 anakartlara oranla 50$-150$ daha yüksek fiyat etiketlerine sahip olduğu belirtiliyor. Bu haliyle X570 anakartlar üst seviyede Intel X299 ve AMD X399 çipsetlerine yaklaşmış oluyor.

AMD’nin X570 anakartlar ile birlikte daha üst seviyeye oynayacağı gündeme gelmişti. Gelecek yıl piyasaya çıkacak A ve B500 serisi çipsetler ise daha uygun fiyata olacak ancak PCIe 4 konusunda kısıtlamalar olacağı ifade ediliyor. Yani Ryzen 3 işlemcilerden en iyi şekilde faydalanmak isteyen parayı gözden çıkarmak zorunda.