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MSI X570 anakartlar 200 Avro seviyesinden başlıyor

Ryzen 3 serisi işlemcilerden en iyi şekilde faydalanmak için hazırlanan AMD X570 çipseti fiyatları da yükseltti. MSI ve Asus anakartları bir önceki nesle göre 50$-100$ arasında pahalı.
2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
3,1b
1
39
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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PCIe 4.0 desteği ile birlikte lanse edilen AMD X570 çipseti yavaş yavaş anakartlarda kendisine yer buluyor. Daha önce de gündeme geldiği gibi yeni teknolojiler nedeniyle fiyatlar da eskiye oranla yükselmiş durumda.

AMD X570 anakart fiyatları

MSI X570 anakartların Avrupa satış fiyatlarını bir araya getiren rapora göre en alt seviyede MSI MPG X570 Gaming Plus anakart yer alıyor ve fiyatı 200 Avro. Önceki nesle göre anakart 80 Avro artış göstermiş.

Ayrıca Bkz. "Intel hız aşırtma yazılımını duyurdu"

MPG X570 Gaming Edge WiFi modeli 220 Avro seviyesinde iken MEG X570 ACE modeli 415 Avro, MEG X570 Creation modeli de 515 Avro. Amiral gemisi MEG X570 GODLIKE ise 780 Avro seviyesine çıkıyor.

Kaynaklar Asus’un X570 çipsetli anakartlarının X470 anakartlara oranla 50$-150$ daha yüksek fiyat etiketlerine sahip olduğu belirtiliyor. Bu haliyle X570 anakartlar üst seviyede Intel X299 ve AMD X399 çipsetlerine yaklaşmış oluyor.

AMD’nin X570 anakartlar ile birlikte daha üst seviyeye oynayacağı gündeme gelmişti. Gelecek yıl piyasaya çıkacak A ve B500 serisi çipsetler ise daha uygun fiyata olacak ancak PCIe 4 konusunda kısıtlamalar olacağı ifade ediliyor. Yani Ryzen 3 işlemcilerden en iyi şekilde faydalanmak isteyen parayı gözden çıkarmak zorunda.

 

https://www.techpowerup.com/256642/msi-x570-motherboards-start-upward-of-200eur Yorum Yaz
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white_predator 2 gün en beğenilen .TT.
Hocam anakart, ekran kartı gibi doğrudan performansa etke eden bir parça değil. Burada sıkıntı, amd nin performans olarak inteli yakalaması ve bir miktar geçmesi (oyun olarak) sonucu artık fiyat/performansa oynayan bir üretici olmaktan vazgeçmek istemesi. Yani görüyoruzki kullanıcıyı gerçekten düşünen bir firma yok, eline fırsat geçen her firma bizleri öpmeye çalışıyor. Hatta duruma göre işlemcileri lansman fiyatının üstüne satmaktan kaçınacaklarını sanmıyorum. Her ne kadar sevmesemde intelin cevabı cebimizin ne kadar kazınacağını belirleyecek.
Hocam anakart, ekran kartı gibi doğrudan performansa etke eden bir parça değil. Burada sıkıntı, amd nin performans olarak inteli yakalaması ve bir miktar geçme...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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.TT. 2 gün yeni yorumcu white_predator
Niye satmasın? Bir kusuru, eksiği mi var? En son teknoloji anakartlar.
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.TT. 2 gün yeni yorumcu MogoLKhan
Üst seviye platformlar her zaman pahalıydı, gidip en iyisini almak gibi bir zorunluluğumuz yok.
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Emre-Dylan 2 sa.
Bu fiyattan gelirse kimse kusura bakmasın hazır bios sorunu çözülmüşken c7h alır keyfime bakarım taş gibi kart.
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brokengineer 9 sa.
Vatanda c7h 1800tllere kadar indi. Varsın pcie 4.0 olmasın ramlerim de 3733mhze çıkmasın diyip paraya kıyasım geliyor. Bugün x570 selefi 2500den aşağı gelmez. Vrmler ise sıvı soğutma yapmayacaksan 3950x i bile destekleyecek güçte.
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Yoizhik 10 sa.
Adamların amacı belkide elde kalan x470'leri satıp daha sonra x570'lerin fiyatını indirmek.
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No Way Out 10 sa. Yoizhik
X570 çıktıktan sonra X470'in üretimi bitmeyecek.
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Timeguard 12 sa.
Amd 2970wx den bile toplam güçte daha iyi olabilecek bir işlemci için 159$ bord bulabilmek nimettir.
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wolwes 15 sa.
Bence şimdiden tepki ölçüyorlar,Aceyi 400 küsür dolara bırakın Türkiye'yi Avrupa'yı Amerika'da bile zor itelerler. Profesyonel alanda ssd kullanıcıları hariç pcie 4 ün şuan bi getirisi var mı? Yok. Üzerine chipset daha fazla güç tüketiyor üzerine bide fanla geliyor aman kalsın gider ikinci el x470 alır pcie 3.0 ile kullanırım daha iyi.
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oup59 15 sa. wolwes
X570 fiyatları ekonomileri rahat ülkelerde bile çok tepki çekiyor şu an. X570 anakartları öne çıkarmak için PCIE 4.0 tek başına yeterli değil. 3000 serileri X470 anakartlarda zaten çalışacak. OC açısından VRM'leri iyi, üst seviye4 X470 gerekecektir belki ama zaten X570 orta seviye anakart fiyatları X470 amiral gemilerinin bile üstünde. Üst seviye X570 anakartları zaten konuşmaya gerek yok.
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Emre-Dylan 18 sa.
Ananın nikahı böyle rakam mı olur lan billur mu geçiyorsunuz bizimle?
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Timeguard 18 sa.
Bu bord yanılmıyorsam 150$
asus.com/...
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oup59 17 sa. Timeguard
Sızıntılara göre en ucuz X570 şimdilik bu anakart. Fiyatı da 159,99USD.
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cronus75 19 sa.
Naif olmayın, tüketiciyi düşünen firma diye birşey olamaz. Bütün firmaların amacı kar yapmaktır, kar yapmaya giden yolda piyasa deviyle mücadele ederken daha uygun fiyatlar sunmak zorundadır. AMD de karsızlığa rağmen bunu yaptı, çünkü mecburdu. Yeterli pazar payını aldığı anda kar marjına oynayacaktır. Saflığın lüzumu yok.
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SEHZADE63 1 gün
Adamlar 2-3 günlük kazanclari ile alip kullaniyo sizler almayipda msi top aticak değil son teknoloji en üst seviye amd kartlari almak gibi zorunluluk yok fiyatlar ucuk ama kimse dolar euro yüksek diye tepki göstermiyo hakki neyse ona göre fiyat biciyolar artik paranin degeri kalmadi..
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TheLastNinja 1 gün
Bu topluma da ne yapsan yaranamıyorsun
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