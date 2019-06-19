Intel hız aşırtma yazılımını duyurdu

Geçtiğimiz aylarda grafik kontrol merkezini yenileyerek beğeni toplayan Intel şimdi de bir hız aşırtma yazılımı geliştirdi. Intel Performance Maximizer adındaki yazılım hız aşırtma işlemlerinde kolaylık sağlayacak.

Intel Performance Maximizer neler sunuyor?

Yeni yazılım sonunda K takısı olan dokuzuncu nesil Intel işlemciler ile uyumlu. Yani Intel Core i9-9900K, Core i9-9900KF, Core i7-9700K, Core i7-9700KF, Core i5-9600K, Core i5-9600KF yeni yazılımdan yararlanabilecek.

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Intel Performance Maximizer işlemciyi potansiyeline göre otomatik olarak en iyi noktaya hız aşırtmayı sağlıyor. Bunu yaparken de kullanıcıya fazla iş bırakmıyor. Böylece tecrübesi olmasa da kullanıcıların hız aşırtma deneyimi yaşamasını sağlıyor.

Yazılımın diğer bir artısı standart olarak sunulan 3 yıllık işlemci garantisinin yanında bir seferlik ücretsiz işlemci değişim garantisi olması. Yani bu yazılım ile yapılan hız aşırtma işlemlerinde herhangi bir sorun çıkarsa değişim ücretsiz yapılacak.

Yazılım 1.5GB boyutlarında ve 8GB RAM ile en az 16GB depolama alanı istiyor. İşletim sistemi ise Microsoft Windows 10 x64 Edition Version 1809 olacak.



