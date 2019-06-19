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Intel hız aşırtma yazılımını duyurdu

Intel’in dokuzuncu nesil hız aşırtma destekli işlemcilerinden birisini kullanıyorsanız Intel Performance Maximizer yazılımı ile kolayca hız aşırtma işlemlerini gerçekleştirebileceksiniz.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
2,8b
1
19
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz aylarda grafik kontrol merkezini yenileyerek beğeni toplayan Intel şimdi de bir hız aşırtma yazılımı geliştirdi. Intel Performance Maximizer adındaki yazılım hız aşırtma işlemlerinde kolaylık sağlayacak.

Intel Performance Maximizer neler sunuyor?

Yeni yazılım sonunda K takısı olan dokuzuncu nesil Intel işlemciler ile uyumlu. Yani Intel Core i9-9900K, Core i9-9900KF, Core i7-9700K, Core i7-9700KF, Core i5-9600K, Core i5-9600KF yeni yazılımdan yararlanabilecek.

Ayrıca Bkz. "PCIe 6 standardı duyuruldu"

Intel Performance Maximizer işlemciyi potansiyeline göre otomatik olarak en iyi noktaya hız aşırtmayı sağlıyor. Bunu yaparken de kullanıcıya fazla iş bırakmıyor. Böylece tecrübesi olmasa da kullanıcıların hız aşırtma deneyimi yaşamasını sağlıyor.

Yazılımın diğer bir artısı standart olarak sunulan 3 yıllık işlemci garantisinin yanında bir seferlik ücretsiz işlemci değişim garantisi olması. Yani bu yazılım ile yapılan hız aşırtma işlemlerinde herhangi bir sorun çıkarsa değişim ücretsiz yapılacak.

Yazılım 1.5GB boyutlarında ve 8GB RAM ile en az 16GB depolama alanı istiyor. İşletim sistemi ise Microsoft Windows 10 x64 Edition Version 1809 olacak.


 

https://www.techpowerup.com/256655/intel-launches-performance-maximizer-automated-9th-gen-cpu-software-overclocking-tool Yorum Yaz
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No Way Out 1 hf. en beğenilen
Sanki 9 ve 8 arasında mimari fark varda gitmiş sadece 9a özel yapmış.
Atı alan üsküdarı geçti hala küçük hesapların derdinde.
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Spider_hip 1 hf.
Daha 3-4 ay öncede yine güvenlik açığı sebebiyle 9. nesilde dahil güç düşümü yaşanmıştı. Bunları artık unutmuyoruz. Hele daha eski nesiller güvenlik açıklarından folloş oldu. Pentium seviyesine düştüler. 3770K sahibi olarak resmen 7 Temmuz'a gün sayıyorum. İlk kez bir amd sistem toplayacağım. Yabancı forumlara bakıyorum, her daim son sistem toplayan intelciler dahi bu 7 Temmuz'u bekliyor.
Daha 3-4 ay öncede yine güvenlik açığı sebebiyle 9. nesilde dahil güç düşümü yaşanmıştı. Bunları artık unutmuyoruz. Hele daha eski nesiller güvenlik açıklarında...
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Crypteon 1 hf.
Önce ki nesilleri anında elemeyi ne kadar çok seviyor bu Intel ya yazık vallahi bari 1-2 nesil öncesini de destekle. Allah'tan overclock bu kadar kapalı kutu olaylar üzerinden yürümüyor...
Önce ki nesilleri anında elemeyi ne kadar çok seviyor bu Intel ya yazık vallahi bari 1-2 nesil öncesini de destekle. Allah'tan overclock bu kadar kapalı kutu ol...
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kurs@tz 3 gün
Aman ha sakın ola ki 8. Nesilleri destekleme, mazallah günaha girersin, buradan anladığım, beni alma onu al diyorsun, şu an ihtiyacım olmasına rağmen bir sene önceki işlemcisini desteklemeyen firmadan işlemci almıyorum ve 2 hafta daha bekleyip rakip firmanın son model işlemcisini ve anakartını alacağım, demogoji yapmıyorum, inanmayana buradan fatura ss i koyarım.
Bu kafa yapısına sahip bir firmadan ürün almayın aldırmayın, yıllardır bu kötü huyunu değiştirmedi gitti, her işlemci değişiminde insanları anakart masrafına soktu, istese gayet te geriye dönük uyumluluk sağlayabilirdi, unutmadık ve unutmayacağız, yeni nesil genç kullanıcıları sürekli bu aç gözlü terbiyesiz firmalar hakkında bilgilendireceğiz.
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DH Misafiri 4 gün
Alt nesiller ne için üretilmiş? O kadar kullanıcı varken sadece 9. Nesile yönelmeleri saçma. Diğer nesilleregelen güncellemeler sadece güncelleme olsum diye geliyor
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Chagotta 6 gün
3950x geldiğinde ortalık ona kalmasın diyerekten bir öngörü ile küçük bir önlem. İntel Bu kafa ile çok müşteri kaybedecek, bende dahil.
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-erna- 6 gün
Yazılımda dahi eski nesil cpu larına destek vermeyen bir intel görüyoruz. Bunlar akıllanmayacak anlaşıldı. En güzel cevap amd sistem toplamak olur bence.
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MyCoDeR 1 hf.
i5 9600K asus rog z390h ve 240mm kapalı döngü sıvı soğutmayla kullanıyorum.
Programını kurdum o.c yapmasına izin verdim 2 saat sürdü en az
4,9 ghz test ediyodu en son ama ne olduysa windowsa geldim 4.7 ghz overclock etmiş. Prime 95'i açtım 4.4 ghz de çalışıyo oyun açıyorum 4,4 4,7 arası git gel yapıyo. Sıcaklık max 75 derece ölçtüm. Biosta herşey otomatikte gözüküyo verdiği ghz'e karşı çok ısınıyo sanki şu halde pek kullanılmasını önermiyorum belki güncellenir.
1 Yanıt Yanıtla +2
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nothingtodeclare 1 hf. MyCoDeR
O yüzden biostan overclock manuel yapmadıkça bir espirisi yok zaten , program verir çarpan voltaj biter gider.
1 Yanıt Yanıtla
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Jzagor 1 hf. yeni yorumcu
intel adam ol intel aklını alırlar.. AMD ücretsizini yapar inteeeeeelllll
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Blasterreal 1 hf.
1.5GB ne la. işletim sistemimi indiriyoruz
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nothingtodeclare 1 hf.
Biostan yapılmayan overclock , overclock değildir. Sanki çok önemli birşeymiş gibi sadece 9. Nesil baz alınmış , bunlar kurtarmaz seni artık intel.
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Spider_hip 1 hf.
Daha 3-4 ay öncede yine güvenlik açığı sebebiyle 9. nesilde dahil güç düşümü yaşanmıştı. Bunları artık unutmuyoruz. Hele daha eski nesiller güvenlik açıklarından folloş oldu. Pentium seviyesine düştüler. 3770K sahibi olarak resmen 7 Temmuz'a gün sayıyorum. İlk kez bir amd sistem toplayacağım. Yabancı forumlara bakıyorum, her daim son sistem toplayan intelciler dahi bu 7 Temmuz'u bekliyor.
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agent1453 1 hf.
Atılan kazıklardan sonra intel almayın.
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