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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Oyuncu monitörleri pazarında MSI en hızlı büyüyen firma oldu

Oyuncu monitörleri pazarında rekabet giderek kızışırken MSI kavisli monitör sınıfında çok hızlı bir büyüme elde etti. Son iki yıldır firmanın eline su dökebilen yok.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
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Uzun süredir durgunluk yaşayan bilgisayar pazarında oyuncu donanımları segmenti istikrarını hiç bozmadan büyümesini sürdürüyor. Oyuncu donanımları içerisinde ise oyuncu monitörleri ayrı bir yere sahip.

Yüksek büyüme

Son dönemde hızlı büyümesi ve yüksek kâr marjı sayesinde oyuncu monitörleri sınıfı ilgi çekmeye başladı. Böyle olunca yatırımlar da bu tarafa kaydı. Geçen yıl oyuncu monitörleri alanına önemli yatırımlar yapan MSI bunun karşılığını fazlasıyla alıyor.

WitsView tarafından 21 Mayıs 2019’da yayınlanan verilere göre MSI, tüm monitör pazarının yüzde 60’ını oluşturan kavisli oyuncu monitörleri sınıfında son iki yıl en yüksek büyüme hızına imza attı.

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MSI son dönem trendlerini sıkı takip ederek oyuncuları cezbedecek ürünler ortaya koyuyor. Çok yakında büyük panellere sahip oyuncu monitörleri ürün gamına katılacak. Örneğin yeni Optix MPG341CQR modeli, 34 inç büyük panel, HDR400, 1ms tepki süresi ve 144Hz tazeleme oranının yanında Gamesense ve yüz tanıma teknolojisi gibi yenilikçi özelliklere sahip.

Ayrıca firmanın eSpor alanında da önemli bir etkisi var. Geçtiğimiz yıl MSI MGA ve ESL One etkinliklerinde 240Hz tazeleme oranı ve 1ms tepki süresine sahip Oculux NXG251R monitörler kullanıldı ve bu sayede MSI marka görünürlüğünü de arttırdı.

Monitörlere yeni özellikler kazandırmanın yanı sıra MSI, oyunculara optimum deneyimi sunmak için Gaming monitörlerinin yazılımlarını da geliştirmeye devam ediyor. MSI, bazı monitörlerine dahil ettiği özel mikro kontrolcü (MCU) sayesinde masaüstü ile etkin olarak iletişim kurabiliyor Bu tasarım anlayışını temel alarak oyuncu deneyimine değer katan yapay zekâ bileşeni GameSense ve güçlü Gaming OSD unsurları sayesinde MSI, pazardaki trendin beklentilerini fazlasıyla karşılıyor.

MSI, oyuncu monitörleri geliştirme konusundaki kararlılığı ile birçok uluslararası ödülün sahibi oldu. Bunlar arasında CES ödülleri, Taiwan Excellence Silver Ödülleri, En İyi Seçim ödülleri, iF Tasarım ödülleri, Eurogamer ve IGN En iyi eSpor Gaming Monitor ödülü de var.

 

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ilker burak 2 hf.
oyuncu monitörü demek 2000TL ya zor satacağın ürünü inidirimle 3000 e kakalamaktan ibaret bir kaç yıldır panel ve üretim kalitesinde kayda değer bir artış olmadı malesef... arkadaşın dediği gibi 2019 model msi lar samsung un 2016-2017 de piyasaya sürdüğü paneller... oyuncu monitörü fiyatına çok çok güzel 50-55" tv ler mevcut piyasada... pazar küçük olunca tabi büyümesi de kolay oluyor yeniymiş gibi değişikmiş gibi olunca
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Galatas4ray 2 hf.
Fiyatıylada bizleri büyülemiş görünüyor
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sniper23 2 hf. Galatas4ray
Yurtdışında "bütçe" odaklı diye geçiyor.
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Steelo 2 hf.
Chg70 almadan önce mag271cqr modeline bakıyordum ama ölü piksel garantisinin olmadığını söylediler. O yüzden almamıştım.Hiç bir markada olmayan bir özellik tebrik etmek lazım msi'yı eğer ölü piksel çıkarsa iade edemiyorsunuz.Buna rağmen bu kadar iyi çıkış yapabilmişse tebrik etmek gerekir.
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