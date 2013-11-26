MSI, hepsi bir arada formunda hazırladığı yeni bilgisayarını duyurdu: AP200

Özellikle son dönemde farklı ihtiyaçlara uygun olarak hazırladığı hepsi bir arada bilgisayar modelleriyle adından sıkça söz ettiren MSI, ürün gamına yeni AP200 modelini eklediğini duyurdu.

Tasarımsal olarak standart bir çizgiyle gelen MSI AP200, teknik olarak ise isteğe bağlı Windows 7 ya da Windows 8.1 işletim sistemine, 20-inç 1600 x 900 piksel LED arka aydınlatmalı LED dokunmatik ekrana (Parlama ve Flicker-Free teknolojisiyle titreşim yapmıyor), Intel H81 çipsete, Intel dördüncü jenerasyon Haswell Pentium G3220 ya da Core i3-4130 işlemci seçeneklerine, Intel dahili grafik birimine, 16GB'a kadar arttırılabilen DDR 3 1333 / 1600 MHz RAM miktarına, 2 adet 3W hoparlöre, 802.11 b/g/n Wi-Fi kablosuz bağlantı desteğine ve dahili DVD sürücüsüne sahip. Üzerinde USB 3.0 / 2.0, VGA, RJ45, COM ve HDMI portları yer alan hepsi bir arada bilgisayar, aynı zamanda görüntülü konuşma işlemleri için de bir adet HD kamera barındırıyor. 495 x 493 x 166mm boyuta ve 9 kg ağırlığa sahip olan MSI AP200, özel bacak yapısı sayesinde dik (Pivot) konumda da kullanım imkanı tanıyor.

Askeri sınıf bileşenler ile hazırlandığı ve bu sayede oldukça stabil / sağlam bir yapı ortaya koyduğu belirtilen MSI AP200 hepsi bir arada bilgisayar modelinin resmi satış fiyatı ve tarihi hakkında ise açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.

http://www.techpowerup.com/195024/msi-unveils-the-ap200-all-in-one-pc.html