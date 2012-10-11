MSI, Intel Atom işlemcili hepsi bir arada bilgisayarı Wind Top AE1921'i tanıttı

MSI, bugün yeni hepsi bir arada bilgisayar çözümü Wind Top AE1921'in tanıtımını gerçekleştirdi. Üreticinin giriş seviyesinde konumlandırdığı Wind Top AE1921 ile yüksek işlem gücüne ihtiyaç duymayan, bilgisayarların az yer kaplamasını isteyen ve bilgisayarlarda düşük enerji sarfiyatı arayışı içinde olan tüketicilerin hedef alındığını görüyoruz.



476 mm x 365 mm x 49 mm boyutlarında ve 7.7 kg net ağırlığında tasarlanan Wind Top AE1921'in inci beyazı ve piyano siyahı olmak üzere iki farklı renk alternatifi bulunuyor. Yeni hepsi bir arada bilgisayarın 18.5-inç'lik dokunmatik LCD ekranına, 1366 x 768 piksel çözünürlük, LED arka aydınlatma teknolojisi, mat yüzey, 250 cd/m2 parlaklık seviyesi, 1000:1 kontrast oranı ve griden griye 5 ms tepki süresi eşlik ediyor. LCD ekranın hemen üzerine görüntülü ve sesli iletişim için 1.3 megapiksel çözünürlüğünde web kamera yerleştirilmiş.



Wind Top AE1921'de işlemci olarak Intel Atom D525 tercih edilmiş. 45 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen ve 1.8 GHz saat hızında çalışan bu işlemci, çift çekirdek, dört izlek, 1 MB L2 ön bellek, maksimum 13 watt ısıl tasarım gücü değeri sunuyor. Intel GMA3150 grafik birimi ve 2 GB DDR3 RAM desteğini arkasına alan hepsi bir arada bilgisayarda RAM, 4 GB'a kadar arttırılabilmekte. (Çift RAM slotu mevcut)



5400 devir / dakika hızında çalışan, 250 GB / 320 GB'lık SATA II depolama alanına yer verilen Wind Top AE1921, bu bilgilere ilaveten Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı, gigabit ethernet portu, bellek kartı okuyucu, DVD yazıcı, 4 adet USB 2.0 portu ve 6 watt'lık stereo hoparlörlerle donatılmış. MSI, son olarak Wind Top AE1921'in standart masaüstü bilgisayarlara göre %80 enerji tasarrufu sağladığını vurgulamış. Yapılan kıyaslamada 250 watt enerji harcayan modellerin baz alındığını ekleyelim.

