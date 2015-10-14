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MSI mini oyuncu bilgisayar konsepti Nightblade’i yeniledi

3 yıl
3,5b
1
1
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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MSI mini oyuncu bilgisayar konsepti Nightblade’i yeniledi

MSI'nın oyuncu kitlesinden ilgi gören Nightblade mini oyuncu bilgisayarı serisi yeni üyelerle genişliyor. MSI Nightblade X2 ve Nightblade MI2 adındaki cihazlar bu kez konfigüre edilmiş olarak gelecek. MSI önceki Nightblade ürünlerini barebone tarzında satışa sunuyordu. 

MSI Nightblade X2 modeli Intel Z170 çipsetini barındırıyor ve 16 litre hacme sahip. Skylake tabanlı Core i5 ve i7 işlemci seçenekleri sunan modelde NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ekran kartı yer alıyor. Güç sağlamak için 600 W 80 Plus Gold güç kaynağı tercih edilmiş. 

16GB'a kadar DDR4 uzun DIMM desteği sunan kasada 1 adet 3.5 inç sürücü, 2 adet 2.5 inç sürücü ve 2 adet M.2 formatında SSD sürücüler için yer ayrılmış. Bağlantı tarafında WiFi AC, Killer E2400 Ethernet, USB 3.1, USB 3.0, USB Type-C, USB 2.0, HDMI, DisplayPort portları yer alıyor. 

MSI Nightblade MI2 modeli ise 10 litre hacme sahip ve biraz daha kompakt bir yapıda. Intel B150 çipsetli anakart barındıran model yine Skylake tabanlı Core i5 ve i7 işlemcilerden gücünü alıyor. 4GB GDDR5 bellekli NVIDIA GeForce GTX 970 ekran kartı sunan modelde 16GB'a kadar DDR4 uzun DIMM desteği bulunuyor. Güç sağlamak için ise 350 W 80 Plus Bronze güç kaynağı mevcut. 

Modelde 2 adet 3.5 inç sürücü, 2 adet 2.5 inç sürücü ve 1 adet M.2 formatında SSD sürücüler için yer ayrılmış. Bağlantı tarafında ise WiFi AC, USB 3.1, USB 3.0, USB Type-C, USB 2.0, portları yer alıyor. 

Windows 10 ve ince yuvalı Multi DVD sürücülere sahip olan modeller entegre RGB LED aydınlatma, Super RAID uyumu, MSI Gaming Center, OC Genie ve Nahimic Sound Technology gibi standart MSI yazılımlarına ev sahipliği yapıyor. Ürünler bir iki hafta içerisinde satışa sunulacak.  

http://hexus.net/tech/news/systems/87194-msi-launches-nightblade-x2-mi2-next-gen-gaming-pcs/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Merhaba ben nightblade X2-002EU Almak istiyodum nereden temin edebilirim
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