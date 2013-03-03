MSI, oyunculara özel hepsi bir arada bilgisayarı AG2712'yi CeBIT 2013'te tanıtacak

5-9 Mart tarihlerinde, Almanya'da düzenlenecek CeBIT 2013 fuarının pek çok donanım üreticisine ev sahipliği yapması bekleniyor. Fuarın katılımcıları arasında yer alan MSI, oyuncuları hedef alan hepsi bir arada bilgisayarı AG2712'yi teknoloji severlerle buluşturmayı planlamakta.



Elimize ulaşan bilgilere göre AG2712, 27-inç büyüklüğünde, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde (Full HD), LED arka aydınlatmalı dokunmatik kapasitif ekranla donatılacak. Dokunmatik ekranın, 10 parmağınızı eşzamanlı şekilde algılayabileceği belirtiliyor. Intel'in Core i7 ''Ivy Bridge'' işlemcisinin güç vereceği hepsi bir arada bilgisayar, Nvidia GeForce GTX 670MX ekran kartını beraberinde getirecek. 28 nm'lik üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen GK106 grafik yongasına sahip GeForce GTX 670MX'te grafik işlem birimi 600 MHz hızında, 2 GB'lık GDDR5 bellek ise 2.800 MHz hızında görev yapıyor. DirectX 11, OpenGL 4.1, Shader Model 5.0, PhysX, 3D Vision ve Optimus teknolojilerine destek veren ekran kartına, 960 paralel işlem birimi, 192-bit'lik bellek arayüzü ve 67.2 GB / sn bellek bant genişliği eşlik ediyor.



MSI, fuarda AG2712'nin yanı sıra yeni bir ekran kartına (GTX 670) ve anakarta (Z77A-GD65) resmiyet kazandıracak. Bahsi geçen ekran kartı ile anakart, MSI'ın oyunculara özel hazırladığı yeni serinin üyeleri olacak.



http://emm.msi.com/display.php?List=75&N=2362