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MSI, oyunculara özel hepsi bir arada bilgisayarı AG2712'yi CeBIT 2013'te tanıtacak

6 yıl
643
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10
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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MSI, oyunculara özel hepsi bir arada bilgisayarı AG2712'yi CeBIT 2013'te tanıtacak
5-9 Mart tarihlerinde, Almanya'da düzenlenecek CeBIT 2013 fuarının pek çok donanım üreticisine ev sahipliği yapması bekleniyor. Fuarın katılımcıları arasında yer alan MSI, oyuncuları hedef alan hepsi bir arada bilgisayarı AG2712'yi teknoloji severlerle buluşturmayı planlamakta.
Elimize ulaşan bilgilere göre AG2712, 27-inç büyüklüğünde, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde (Full HD), LED arka aydınlatmalı dokunmatik kapasitif ekranla donatılacak. Dokunmatik ekranın, 10 parmağınızı eşzamanlı şekilde algılayabileceği belirtiliyor. Intel'in Core i7 ''Ivy Bridge'' işlemcisinin güç vereceği hepsi bir arada bilgisayar, Nvidia GeForce GTX 670MX ekran kartını beraberinde getirecek. 28 nm'lik üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen GK106 grafik yongasına sahip GeForce GTX 670MX'te grafik işlem birimi 600 MHz hızında, 2 GB'lık GDDR5 bellek ise 2.800 MHz hızında görev yapıyor. DirectX 11, OpenGL 4.1, Shader Model 5.0, PhysX, 3D Vision ve Optimus teknolojilerine destek veren ekran kartına, 960 paralel işlem birimi, 192-bit'lik bellek arayüzü ve 67.2 GB / sn bellek bant genişliği eşlik ediyor.
MSI, fuarda AG2712'nin yanı sıra yeni bir ekran kartına (GTX 670) ve anakarta (Z77A-GD65) resmiyet kazandıracak. Bahsi geçen ekran kartı ile anakart, MSI'ın oyunculara özel hazırladığı yeni serinin üyeleri olacak.

http://emm.msi.com/display.php?List=75&N=2362 Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl
Fiyat ne kadar bi tahmininiz varmı ?
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ssbrutality 6 yıl
eco67
ssbrutality Zaten Bu Bilgi İçin Teşekkürler Muhabbetine İyice Uyuz Olmaya Başladım.Makineye Gelince; Bir Msi Gt70 Kullanıcısı Olarak Msiın Oyuncuları Ne Kadar Destekledği Belli,Ama Bahsi Geçen All ın Oneda gtx670 yerine gtx680mx Kullanılabilirdi,Yaptin Tam Yap Bari,Hatta gtx680mx SLI Hiçte Fena Olmazdı,Nasıl Olsa All ın One da Sli Yerleştirebileceğin Alan Sıkıntısı Yok.Bu Arada Gt70 mde Crysis 3 de Deli Gibi Kasma Var 16 fpsnin üzerine cıkamıyorum bunlar bize,nvidia titan Aldırmaya Niyetliler Herhalde
All in one ı araştır sonra yer sıkıntısı yok de. O makinanın içinde standart bir güç kaynagından tutda normal masaüstü pcde ne varsa içine tıkıştırılmış bir şekilde. Söyledğin belki mantıklı ama sığdırabilseler bile fiyat uçacak ve satamayacaklardı. Bunu da düşün. SAYGILAR:

Sen Sıkıntı Yapma Rahat Ol!! 2'si Msi Olmak Üzere 4 Adet All ın One Pc Parçalayıp,Topladım.Yer Fazlasıyla Mevcuttur.Bilgine.
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londoner23 6 yıl
paylaşım için teşekkürler...
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eco67 6 yıl
ssbrutality

Zaten Bu Bilgi İçin Teşekkürler Muhabbetine İyice Uyuz Olmaya Başladım.Makineye Gelince; Bir Msi Gt70 Kullanıcısı Olarak Msiın Oyuncuları Ne Kadar Destekledği Belli,Ama Bahsi Geçen All ın Oneda gtx670 yerine gtx680mx Kullanılabilirdi,Yaptin Tam Yap Bari,Hatta gtx680mx SLI Hiçte Fena Olmazdı,Nasıl Olsa All ın One da Sli Yerleştirebileceğin Alan Sıkıntısı Yok.Bu Arada Gt70 mde Crysis 3 de Deli Gibi Kasma Var 16 fpsnin üzerine cıkamıyorum bunlar bize,nvidia titan Aldırmaya Niyetliler Herhalde


All in one ı araştır sonra yer sıkıntısı yok de. O makinanın içinde standart bir güç kaynagından tut'da normal masaüstü pc'de ne varsa içine tıkıştırılmış bir şekilde. Söyledğin belki mantıklı ama sığdırabilseler bile fiyat uçacak ve satamayacaklardı. Bunu da düşün.
SAYGILAR:
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exoss 6 yıl
Cebit e gidicem hannoverde yaşıyorum zaten biletim de var :) incelenmesini istediğiniz özel bi ürün carsa özelden tazın ltfn :)
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gmfaruk 6 yıl exoss
exoss

Cebit e gidicem hannoverde yaşıyorum zaten biletim de var :) incelenmesini istediğiniz özel bi ürün carsa özelden tazın ltfn :)

bak bi amd standına ne var ne yok
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ssbrutality 6 yıl
Zaten Bu Bilgi İçin Teşekkürler Muhabbetine İyice Uyuz Olmaya Başladım.Makineye Gelince; Bir Msi Gt70 Kullanıcısı Olarak Msi'ın Oyuncuları Ne Kadar Destekledği Belli,Ama Bahsi Geçen All ın Oneda gtx670 yerine gtx680mx Kullanılabilirdi,Yaptin Tam Yap Bari,Hatta gtx680mx SLI Hiçte Fena Olmazdı,Nasıl Olsa All ın One da Sli Yerleştirebileceğin Alan Sıkıntısı Yok.Bu Arada Gt70 mde Crysis 3 de Deli Gibi Kasma Var 16 fps'nin üzerine cıkamıyorum bunlar bize,nvidia titan Aldırmaya Niyetliler Herhalde
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floydrose 6 yıl
AERN
Bilgi için teşekkürler.

Arkadaşım hemen hemen her konunun altındasın. Post kasma lütfen, fikirlerin önemli.
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dirokzan 6 yıl
Oyun icin dizay edilmis lakin yine de merak ediyorum ısınma problemi olur mu acaba?
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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