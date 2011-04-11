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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI özel tasarımlı GeForce GTX 560 Ti HAWK modelini duyurdu

8 yıl
36,5b
1
39
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI özel tasarımlı ekran kartlarına yeni bir model daha ekledi; N560GTX-Ti Hawk. Nvidia'nın GeForce GTX 560 Ti modelini temel alan yeni model, HAWK serisinin diğer üyelerinde olduğu gibi özel soğutucu tasarımı ve yüksek kaliteli komponentlerle geliyor. 40nm GF114 GPU'sundan güç alan DirectX 11 desteklli ekran kartının özelleştirilen detayları arasında yeni baskılı devre, 8+1 fazlı güç tasarımı, Military Class II serisi komponentler (SFC ve Hi-c CAP gibi) ve hız aşırtma odaklı özelliklere yer alıyor.

Donanımsal voltaj okuma noktalarına, performans/sessizlik anahtarını ve fazların aktif yönetimini sağlayan APS teknolojisine sahip olan ekran kartına, Twin Frozr III soğutucusu eşlik ediyor. PWM kontrollü iki adet 8cm fana, ikisi 8mm kalınlığında olmak üzere dört adet Bakır ısı borusuna ve Bakır tabana sahip olan Twin Frozr III soğutucusu ile dikkat çeken ekran kartı aynı zamanda fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geliyor. Grafik işlem birimi 950MHz'de çalışan kartın paralel işlemcileri i 1900MHz, bellekleri ise 4008MHz'de görev yapıyor.

Referans tasarımlı GeForce GTX 560 Ti modellerine kıyasla 17 dereceye kadar daha serin çalıştığı belirtilen yeni model, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 384x paralel işlem birimine sahip. Güç tüketim değeri 180 Watt olarak açıklanan N560GTX-Ti Hawk, daha yüksek performans isteyenler için SLI teknolojisi ile çoklu GPU kurulumlarına da olanak tanıyor. Görüntü aktarımı için çift DVI ve mini HDMI konnektörlerine sahip olan kart, yurt dışında 234,5 Avro seviyesinden ön-siparişe sunuluyor.


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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar ben yaklaşık 3 aydır kartı kullanıyorum kart muhteşem kesinlikle değiyor ama iyi bir power gerekli haberiniz olsun her oyunu ultrada son çözünürlükte sıfır kasmayla oynarsınız soğutması cok iyi az ısınıyor.
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DH Misafiri 6 yıl
Beyler kartı kullanan varmı. cs beta ve mw2 oynarken takılmalar yasıyorum kartla ılgılı bı sıkıntı olabılırmı acaba ?
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zeytunk 7 yıl
ya bu kart türkiyede satışa sunuldumuu
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..Knight.. 7 yıl
MSI GeForce GTX 560 Ti Hawk ülkemizde satışa sunulmuş.

Detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.
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İstan34bul 8 yıl
Bu kart stoklara girdimi
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Tony Tony 8 yıl
Süper bir kart MSI işi biliyor
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Mckhan 8 yıl

suleymangonca

Bu kart stoklara girdimi

yok kanka girmesi için mail atıyım mı msi a
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bilalMW 8 yıl
bu iyi işte.
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X-FI 8 yıl
eğer gtx 460 almasaydım bunu kesin alırdım bide OC olur bu ohh.. neyse şansımızı dx12 ye saklayalım :D all the way 460 oc benim için :D
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orhangs37 8 yıl
güzel soğutucu ama fan hızı yüzde 30 da iken bile çok sesli çalışıyor
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henezini 8 yıl
güzel haberler...incelemelerden ve türkiyedeki fiyatlandırmalardan sonra eksen kayması olabilir benim için :)
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pEgaTR 8 yıl
Güzel kart olmuş , fiyatıda iyi olursa çok cezbeder ...
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emregök 8 yıl
3. nesil soğutucu koydukları zaman 2 pin fazla da koyuyorlardı.
bun da durum nasıl.
480 lihgting 2 8 pin 1 tanede 6 pin di
ne manyak bir parcaydı öyle
bu olsun artık ülkemize gelsin de alalım
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HyperXCrossfire 8 yıl
Bunda pinler 6+6 gibi gözüküyor.

950 Mhz ve diğer 560dan daha serin.1000Mhz üstünede çıkabilir kart, fiyatı da uygun olursa
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Nrk58 8 yıl
Daha yeni msi gtx560ti Twin Frozr II almıştık.. Bunumu alsaydık :D
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