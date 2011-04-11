MSI özel tasarımlı GeForce GTX 560 Ti HAWK modelini duyurdu

MSI özel tasarımlı ekran kartlarına yeni bir model daha ekledi; N560GTX-Ti Hawk. Nvidia'nın GeForce GTX 560 Ti modelini temel alan yeni model, HAWK serisinin diğer üyelerinde olduğu gibi özel soğutucu tasarımı ve yüksek kaliteli komponentlerle geliyor. 40nm GF114 GPU'sundan güç alan DirectX 11 desteklli ekran kartının özelleştirilen detayları arasında yeni baskılı devre, 8+1 fazlı güç tasarımı, Military Class II serisi komponentler (SFC ve Hi-c CAP gibi) ve hız aşırtma odaklı özelliklere yer alıyor.

Donanımsal voltaj okuma noktalarına, performans/sessizlik anahtarını ve fazların aktif yönetimini sağlayan APS teknolojisine sahip olan ekran kartına, Twin Frozr III soğutucusu eşlik ediyor. PWM kontrollü iki adet 8cm fana, ikisi 8mm kalınlığında olmak üzere dört adet Bakır ısı borusuna ve Bakır tabana sahip olan Twin Frozr III soğutucusu ile dikkat çeken ekran kartı aynı zamanda fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geliyor. Grafik işlem birimi 950MHz'de çalışan kartın paralel işlemcileri i 1900MHz, bellekleri ise 4008MHz'de görev yapıyor.

Referans tasarımlı GeForce GTX 560 Ti modellerine kıyasla 17 dereceye kadar daha serin çalıştığı belirtilen yeni model, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 384x paralel işlem birimine sahip. Güç tüketim değeri 180 Watt olarak açıklanan N560GTX-Ti Hawk, daha yüksek performans isteyenler için SLI teknolojisi ile çoklu GPU kurulumlarına da olanak tanıyor. Görüntü aktarımı için çift DVI ve mini HDMI konnektörlerine sahip olan kart, yurt dışında 234,5 Avro seviyesinden ön-siparişe sunuluyor.