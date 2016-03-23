MSI ürünlerine Batman v Superman damgası

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"MSI'dan güç bağlantısı gerektirmeyen GeForce GTX 950 ekran kartı"

'un, yılın en çok beklenen filmiiçin çeşitli reklam anlaşmaları yaptığını görüyoruz. Hediyelik ürünlerin yanında, teknoloji dünyasında da önemli anlaşmalar mevcut. Bunlardan birisi, bileşen üreticisi MSI ile gerçekleşti.Yapılan anlaşma kapsamında MSI, Batman v Superman filminin izlerin taşıyacak anakart ve ekran kartları piyasaya sürecek. Kampanya şimdilik sadece Tayvan, Çin, Tayland ve Filipinler'de tüketicilere sunulacak. Kampanya içerisindeveanakartları ileveekran kartları yer alıyor.Ürünlerin kutularında film ile ilgili görseller yer alırken, baskılı devre kartı tarafında ne tür ekstralar yer alacağı bilinmiyor. MSI Z170A GAMING M5 ve MSI Z170A GAMING PRO CARBON anakartları, Intel'in Z170 çipsetini temel alıyor. Oyunculara yönelik olarak hazırlanan premium anakartlar, dayanıklılık ve hız odaklı olmasıyla dikkat çekiyor.GTX 970 GAMING 4G, GTX 960 GAMING 4G ve GTX 960 GAMING 2G ekran kartları da yine GAMING markası altında yer alıyor. Twin Frozr V soğutma sistemi ile donatılan ekran kartları, askeri sınıflarda dayanıklı bileşenler barındırıyor. Böylece daha iyi hız aşırtma sonuçları elde edilebiliyor.