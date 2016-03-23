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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI ürünlerine Batman v Superman damgası

Vizyona girmesine sayılı günler kala, Batman v Superman filminin tanıtım kampanyaları devam ediyor. MSI, toplam 5 bilgisayar bileşenini, Warner Bros. etiketi altında pazarlayacak.
3 yıl
5b
1
14
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Warner Bros.'un, yılın en çok beklenen filmi Batman v Superman için çeşitli reklam anlaşmaları yaptığını görüyoruz. Hediyelik ürünlerin yanında, teknoloji dünyasında da önemli anlaşmalar mevcut. Bunlardan birisi, bileşen üreticisi MSI ile gerçekleşti.

Yapılan anlaşma kapsamında MSI, Batman v Superman filminin izlerin taşıyacak anakart ve ekran kartları piyasaya sürecek. Kampanya şimdilik sadece Tayvan, Çin, Tayland ve Filipinler'de tüketicilere sunulacak. Kampanya içerisinde MSI Z170A GAMING M5 ve MSI Z170A GAMING PRO CARBON anakartları ile GTX 970 GAMING 4G, GTX 960 GAMING 4G ve GTX 960 GAMING 2G ekran kartları yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "MSI'dan güç bağlantısı gerektirmeyen GeForce GTX 950 ekran kartı"
Ürünlerin kutularında film ile ilgili görseller yer alırken, baskılı devre kartı tarafında ne tür ekstralar yer alacağı bilinmiyor. MSI Z170A GAMING M5 ve MSI Z170A GAMING PRO CARBON anakartları, Intel'in Z170 çipsetini temel alıyor. Oyunculara yönelik olarak hazırlanan premium anakartlar, dayanıklılık ve hız odaklı olmasıyla dikkat çekiyor.

GTX 970 GAMING 4G, GTX 960 GAMING 4G ve GTX 960 GAMING 2G ekran kartları da yine GAMING markası altında yer alıyor. Twin Frozr V soğutma sistemi ile donatılan ekran kartları, askeri sınıflarda dayanıklı bileşenler barındırıyor. Böylece daha iyi hız aşırtma sonuçları elde edilebiliyor.  

https://gaming.msi.com/promotion/batmanvsuperman Yorum Yaz
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resep_paltas 3 yıl en beğenilen
kardeş, msi anakart üzerinde batman - süperman amblemi olmuş, ekran kartlarının yanında 2-3 tane ışık olmuş, asuslarda baykuş gözü gibi yapmışlar neye yarar ki ?
daha cw sesine çözüm bulamıyorlar. millet aldığı ekran kartını iade edip duruyor. öncelikle cw'siz parça üretimine geçmeleri lazım. hani siz seviyor olabilirsiniz de herkes sevmeyebilir bu coil whine sesini. biraz da bunlar için atılım yapsalar iyi olur artık. ha marka ayırt etmiyorum. çoğusu aynı. zaten 3 marka var ortada msi - asus - sapphire.
kardeş, msi anakart üzerinde batman - süperman amblemi olmuş, ekran kartlarının yanında 2-3 tane ışık olmuş, asuslarda baykuş gözü gibi yapmışlar neye yarar ki...
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Guest-F8946C419 3 yıl
Gtx 960lı oyun bilgisayarı mı olurmuş?
4 Yanıt Yanıtla +4
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Celciusavogadro 3 yıl
Bence abartılacak kadar kötü değil
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Guest-F8946C419 3 yıl
960m ile ne kadar iyi oyun oynanır ki? Oyun bilgisayarı diye geçen cihazdan bu kart anlamsız geliyor bana. 970 olsa hani kısmen eyvallah derdim ama o kadar para döküpte 960 bana mantıksız geliyor. Yapıcı eleştirilere saygım var ama ne yorumlar gelmiş, gülmemek elde değil.
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LuNCoR 3 yıl
Msi batman amblemi koyacağına, önce anakartlarında ki overclock sorununu çözsün. Ayrıca fiyat performans konusunda asus'u örnek almaya başladılar. Bazı ekran kartlarında sapphire'e karşı hiç bir üstünlükleri olmadığı halde 300-400 lira daha pahalı etiket koyuyorlar. Şimdide Batman amblemi için 400 lira mı verecek insanlar?
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Ussuz 3 yıl
Amerikalılar işini biliyor
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kasamak5656 3 yıl
bu pazarlama ve reklam işi de sıkmaya başladı artık
starwars 1 di bu 2
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Guest-F8946C419 3 yıl
Gtx 960lı oyun bilgisayarı mı olurmuş?
2 Yanıt Yanıtla +4
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resep_paltas 3 yıl
kardeş, msi anakart üzerinde batman - süperman amblemi olmuş, ekran kartlarının yanında 2-3 tane ışık olmuş, asuslarda baykuş gözü gibi yapmışlar neye yarar ki ?
daha cw sesine çözüm bulamıyorlar. millet aldığı ekran kartını iade edip duruyor. öncelikle cw'siz parça üretimine geçmeleri lazım. hani siz seviyor olabilirsiniz de herkes sevmeyebilir bu coil whine sesini. biraz da bunlar için atılım yapsalar iyi olur artık. ha marka ayırt etmiyorum. çoğusu aynı. zaten 3 marka var ortada msi - asus - sapphire.
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emmre129 3 yıl Guest-F8946C419
Neden olmasın ?
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Glorfindel1907 3 yıl Guest-F8946C419
MinPayne

Gtx 960lı oyun bilgisayarı mı olurmuş?

Dalgamı geçiyorsunuz arkadaş ne güzel ekran kartı bahsettiğin sanırsın casper kasalarla gelen kartlardan bahsediyor
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