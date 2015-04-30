MSI yeni Broadwell çözümlerini kullandığı entegre sistem kartlarını duyurdu

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Her yeni işlemci mimarisi duyurulduğunda MSI'nın entegre sistemlere yönelik olarak hazırladığı anakartlar da peşi sıra kendisine pazarda yer buluyor. Firma üç yeni entegre sistem kartı daha duyurdu.
Kartlardan MS-98F3 modeli özellikle internet üzerinden ses aktarımın kontrol edilmesi konusunda altyapı kuranlara yardımcı olacak. MS-98G5 mini-ITX kartı endüstriyel kullanım için geliştirilirken, MS-9A75 ise çok ince ve fansız entegre sistemlere imkan tanıyacak.
MS-98F3 modelinde Haswell veya Broadwell tabanlı Intel işlemciler yer alıyor. 8GB'a kadar 1600MHz DDR3L SO-DIMM RAM'lere destek veren kartta HDMI, VGA/DP ve LVDS ekran arabirimlerine de destek mevcut. Ayrıca çift Gb Ethernet, USB 3.0, çift mini PCIe, çift SATA 3.0 ve mSATA ile bağlantı seçenekleri geniş tutulmuş.
MS-98G5 kartında yine Haswell veya Broadwell tabanlı Core ve Celeron işlemciler kullanılacak. HDMI, DP, DVI-I ve LVDS ile aynı anda 3 bağımsız ekran bağlanabiliyor. 16GB'a kadar çift kanal 1600MHz DDR3L RAM desteği, 8+8 veya 8+4+4 formatında kullanılabilen PCIe x16 arabirimi, 2 adet mini PCIe arabirimi, 8 adet USB 2.0 ve 4 adet USB 3.0 bağlantısına yer veren kartta ayrıca uzaktan erişimi mümkün kılan iAMT destekli çift Gb Ethernet girişi de yer alıyor. Bu kart için 12/19V otomatik değişimli DC adaptör kullanılıyor.
MS-9A75 mini-ITX kartında ise sadece Broadwell tabanlı Core ve Celeron işlemciler yer alacak. Fansız yapıdaki kartta 3 adet bağımsız ekrana kadar destek, 2.5 inçlik diskler için esnek tasarım, 16GB'a kadar 1600MHz DDR3L RAM desteği, 2 adet Gb Ethernet, 4 adet USB 3.0, 2 adet USB 2.0 şeklinde özellikler yer alıyor. Ayrıca 19V/65W DC adaptör de mevcut. Kartların ne zaman piyasaya çıkacağı henüz açıklanmadı.
http://www.guru3d.com/news-story/broadwell-embedded-system-and-embedded-boards-from-msi.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
en basitinden egzoz emisyon ölçümü yapan makinaların yanında gördüğünüz leş olmuş kespırt kılıklı bilgisayarlar var ya,
ya da cnc'lerin yanında yağdan marsık'a dönen kasaları görmüşünüzdür.
veya yeni moda oldu, vergi dairelerinde, bankalarda monitörün arkasına saklanıveren receiver kadar istemciler.
işte bu işlere yarattırılır bu zımbırtılar.