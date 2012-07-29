MSI, yeni çoklu ortam dizüstü bilgisayarı CR41'i duyurdu





MSI, Intel'in yeni nesil Ivy Bridge işlemcisiyle donattığı yeni çoklu ortam dizüstü bilgisayarı CR41'i resmen duyurdu. Renkli film baskı teknolojisi kullanılarak oluşturulan bronz kaplaması ile diğer çözümlerden sıyrılmayı başaran CR41, ultrabook'lar karşısında rekabet edemeyen çoklu ortam segmentinde MSI'ın yeni umudu olacak.

14 inç 16:9 HD 1366 x 768 piksel ekran, üçüncü nesil Intel Core i3/i5 işlemci, 8GB'a (2x4GB) kadar arttırılabilir DDR3 1600MHz bellek desteği, 2.5" 500/640/720GB SATA HDD, DVD Super Multi optik sürücü, beşi bir arada kart okuyucu, HDMI, iki USB 3.0, iki USB 2.0 portları, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, 1.3MP görüntülü görüşme kamerası, çoklu dokunmatik destekli TouchPad ve 6 hücreli 4400mAh pilin yer aldığı MSI CR41, 22nm'lik Ivy Bridge yongaya eşlik eden Intel HD Graphics 4000 bütünleşik GPU sayesinde yüksek çözünürlüklü içerikleri kolaylıkla görüntüleyebilecek.

Turbo Battery özelliği sayesinde dizüstü bilgisayarın pil ömrü, 7.5 saate kadar ulaşabilecek. Ayrıca MSI'ın kendi geliştirdiği bir teknoloji, CR41'in sıradan bilgisayarlardan 1.5 kat daha hızlı şarj olabilmesini sağlayacak. Paylaşılan verilere göre; 80 dakikada pilin %80'ini şarj etmek mümkün. Tabi ki bu durum ürünün o anki durumu ve kullanımına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

SRS PC TruSurround XT ses teknolojisinin kullanıldığı CR 41 0M modelli yeni çoklu ortam bilgisayarı, 349.7 x 234.8 x 32mm ölçülerinde ve 2.4kg ağırlığında. Windows 7 Home Premium'un yüklü olduğu cihaz, 26 Ekim'de yayınlanacak Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 8'e güncellenebilecek.

USB 3.0, Bluetooth 4.0 özelliklerine sahip yeni nesil Ivy Bridge işlemcili MSI CR41 0M'in çıkış tarihi ve fiyat bilgisi henüz açıklanmadı. Dilerseniz MSI'ın resmi sitesinden ürün hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

http://www.msi.com/news-media/news/1462.html