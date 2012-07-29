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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI, yeni çoklu ortam dizüstü bilgisayarı CR41'i duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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MSI, yeni çoklu ortam dizüstü bilgisayarı CR41'i duyurdu
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MSI, Intel'in yeni nesil Ivy Bridge işlemcisiyle donattığı yeni çoklu ortam dizüstü bilgisayarı CR41'i resmen duyurdu. Renkli film baskı teknolojisi kullanılarak oluşturulan bronz kaplaması ile diğer çözümlerden sıyrılmayı başaran CR41, ultrabook'lar karşısında rekabet edemeyen çoklu ortam segmentinde MSI'ın yeni umudu olacak.
14 inç 16:9 HD 1366 x 768 piksel ekran, üçüncü nesil Intel Core i3/i5 işlemci, 8GB'a (2x4GB) kadar arttırılabilir DDR3 1600MHz bellek desteği, 2.5" 500/640/720GB SATA HDD, DVD Super Multi optik sürücü, beşi bir arada kart okuyucu, HDMI, iki USB 3.0, iki USB 2.0 portları, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, 1.3MP görüntülü görüşme kamerası, çoklu dokunmatik destekli TouchPad ve 6 hücreli 4400mAh pilin yer aldığı MSI CR41, 22nm'lik Ivy Bridge yongaya eşlik eden Intel HD Graphics 4000 bütünleşik GPU sayesinde yüksek çözünürlüklü içerikleri kolaylıkla görüntüleyebilecek.
Turbo Battery özelliği sayesinde dizüstü bilgisayarın pil ömrü, 7.5 saate kadar ulaşabilecek. Ayrıca MSI'ın kendi geliştirdiği bir teknoloji, CR41'in sıradan bilgisayarlardan 1.5 kat daha hızlı şarj olabilmesini sağlayacak. Paylaşılan verilere göre; 80 dakikada pilin %80'ini şarj etmek mümkün. Tabi ki bu durum ürünün o anki durumu ve kullanımına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
MSI, yeni çoklu ortam dizüstü bilgisayarı CR41'i duyurdu
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SRS PC TruSurround XT ses teknolojisinin kullanıldığı CR 41 0M modelli yeni çoklu ortam bilgisayarı, 349.7 x 234.8 x 32mm ölçülerinde ve 2.4kg ağırlığında. Windows 7 Home Premium'un yüklü olduğu cihaz, 26 Ekim'de yayınlanacak Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 8'e güncellenebilecek. 
USB 3.0, Bluetooth 4.0 özelliklerine sahip yeni nesil Ivy Bridge işlemcili MSI CR41 0M'in çıkış tarihi ve fiyat bilgisi henüz açıklanmadı. Dilerseniz MSI'ın resmi sitesinden ürün hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. 

http://www.msi.com/news-media/news/1462.html Yorum Yaz
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-Amigo[Nuri]- 7 yıl
MSİ'nin tasarımları hep hoşuma gitmiştir.
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nurettinaz 7 yıl
Bu aralar yeni bir laptop almak konusunda gidip gelmekteyim MSI zaten begendigim bir uretici ancak lenovonunda yeni urunleri gelmekte kararimi fiyat belirleyecek
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mateacher 7 yıl
Çözünürlük, harici ekran kartının olmaması i7 serisine çıkmamaları uygun fiyatlı bir laptop olacağını gösteriyor.
Ülkemizde fiyatı 600-700$ + KDV den gelirse baya satış yapar.
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Bilal Akgündüz 7 yıl
Kitmaker
harici ekran kartı olmayacak mı? göremedim de.

Evet harici ekran kartı yok.
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Stansflower 7 yıl
Güzel tasarım...
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Kitmaker 7 yıl
harici ekran kartı olmayacak mı? göremedim de.
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