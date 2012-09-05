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MSI'dan AMD Brazos 2.0 platformlu hepsi bir arada bilgisayar: Wind Top AE2051

6 yıl
1,7b
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4
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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MSI'dan AMD Brazos 2.0 platformlu hepsi bir arada bilgisayar: Wind Top AE2051
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Az yer kaplama, şık tasarım ve düşük enerji sarfiyatı gibi nedenlerden dolayı tercih edilen hepsi bir arada bilgisayarlarda rekabet gittikçe kızışıyor. Bilgisayar üreticileri her geçen gün daha fazla seçenekle karşımıza çıkmaya başladı. Bu üreticilerden birisi de MSI. MSI, AMD'nin Brazos 2.0 platformu desteğini arkasına alan yeni modeli Wind Top AE2051'i tanıttı.
MSI'ın klasik tasarım çizgilerini taşıyan Wind Top AE2051'ın ön yüzünde 20-inç boyutunda ve 1600 x 900 piksel çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı çoklu dokunmatik ekran dikkat çekiyor. Dokunmatik ekranın hemen üst tarafında görüntülü iletişim için 0.3 MP web kamera ile mikrofon ikilisi bulunuyor.
Wind Top AE2051'in arka panelinde mikrofon girişi, kulaklık çıkışı, HDMI girişi, HDMI çıkışı, USB 2.0 portları ve RJ45x bağlantısı; yan panelinde ise USB 3.0 portları ve kart okuyucu konumlandırılmış. Hepsi bir arada bilgisayarın USB 3.0 portlarından bir tanesinde MSI'ın ''Super Charger'' olarak isimlendirdiği teknolojinin kullanıldığı bildiriliyor. Bu teknoloji sayesinde akıllı telefonunuzun, tablet bilgisayarınızın veya MP3 oynatıcınızın şarj süresi %40'lara varan oranlarda azaldığı gibi bilgisayar kapatılsa dahi şarj işlemi sürüyor.
Dahili bileşenlere gelecek olursak Wind Top AE2051, 1.7 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli AMD E2-1800 hızlandırılmış işlem biriminden (APU) ve 4 GB DDR3-1333 MHz bellekten (8 GB'a kadar arttırılabilir) güç alıyor. 40 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen E2-1800 APU, DirectX 11 destekli Radeon HD 7340 grafik birimini bünyesinde barındırıyor.
Bu bilgilere ilaveten 7200 devir / dakika hızında çalışan, 500 GB kapasiteli SATA-II (3 Gb/sn) sabit diske, Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısına ve optik sürücüye (DVD) yer verilen hepsi bir arada bilgisayarın enerji sarfiyatı 65 watt olarak açıklanmış. 
MSI, Windows 7 Home Premium 64-bit işletim sistemiyle satışa sunulacak olan Wind Top AE2051'in fiyatına dair bilgi vermemiş.
MSI'dan AMD Brazos 2.0 platformlu hepsi bir arada bilgisayar: Wind Top AE2051
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supermanbd 6 yıl
MSI AIO urun yelpazesinde belki de Türkiye icerisinde en agresif ve odaklı calısmayı yapıyorlar. Genis urun yelpazesi ve test edilmis saglamlıgı ile AIO kanadında birinci tercih olacak urunlere sahipler.
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nurettinaz 6 yıl
Son ürünlerinde MSI resmen tasarım dersleri vermeye başlamış durumda.
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batkent 6 yıl
65 watt mı ?
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yukuberk 6 yıl
Olmuyor olmuyor, ne kadar zorlasalar da bir sony olmuyor.
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