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MSI'dan B150 çipsetli orta seviye Night Elf anakart

3 yıl
3,7b
1
16
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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MSI'dan B150 çipsetli orta seviye Night Elf anakart

Genelde üreticilerin 100 serisi çipsetlerden üst seviye olanları seçerek oyunculara sunduğu görülürken, bütçesi dar olan tüketicilere yönelik de farklı çözümler ortaya çıkıyor. MSI, Intel B150 çipsetini temel alan orta seviye bir oyuncu anakartı duyurdu.

B150 çipseti diğer üst seviye çipsetlere göre bazı kısıtlamalarla geliyor ve daha çok KOBİ'lere ve ofislere hitap ediyor. Örneğin 8 adede kadar PCIe 3.0, 6 adede kadar USB 3.0, 12 adede kadar USB portu desteği mevcut. Ayrıca hız aşırtma yeteneği de bulunmuyor. 

MSI B150M Night Elf anakartı micro-ATX formunda ve LGA1151 soketli Skylake işlemcilerini destekliyor. 6 fazlı voltaj düzenleme modülüne sahip olan anakart 6 adet SATA-6Gb/s portu, iki adet PCI Express 3.0 x16 portu, bir adet DVI çıkışı, iki adet  PCIe x1 slotu, Gb Ethernet ve 6 adet USB 3.0 portu barındırıyor.

MSI oyunculara yönelik olarak karta bazı ekstralar eklemeyi ihmal etmemiş. Örneğin kırmızı LED aydınlatma, EMI korumalı ses sistemi, veri transferlerinde oyunlara öncelik tanıyan Gaming LAN yazılımı bunlar arasında. Kartın çıkış tarihi henüz bilinmiyor.  

http://www.kitguru.net/components/motherboard/anton-shilov/msi-unveils-night-elf-inexpensive-intel-b150-mainboard-for-gamers/ Yorum Yaz
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Dovahkiin 3 yıl en beğenilen
Vaat edilen Night Elf;
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Kutudan çıkan;
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2 Yanıt Yanıtla +17
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_Dominic_Toretto_ 3 yıl
Anakartlar kartlıktan çıktı, acayip model isimleri koyuyorlar bir de.
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yobo123 3 yıl
Arkadaşlar i5 6500 için anakart alıcam b150m bazooka mı night elf mi?
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myalperen 3 yıl
Kutuda elf resmi var bir açıyorsun 5 liralık led
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P3km3z 3 yıl
Bu anakartta neden OC yapılamıyor acaba? Voltaj arttırmadan OC yapamaz mıyız?
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*666* 3 yıl
Oyuncular icin kirmizi led aydinlatma olmazsa olmaz bir ozellik bravo
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_Dominic_Toretto_ 3 yıl
Anakartlar kartlıktan çıktı, acayip model isimleri koyuyorlar bir de.
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Mianfei 3 yıl
Bu isimleri kim veriyor yov
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kingarthasilker 3 yıl
illidan stormrage edition yapsalarmış tam olurmuş
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Dovahkiin 3 yıl
Vaat edilen Night Elf;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Kutudan çıkan;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
2 Yanıt Yanıtla +17
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