MSI'dan B150 çipsetli orta seviye Night Elf anakart

Genelde üreticilerin 100 serisi çipsetlerden üst seviye olanları seçerek oyunculara sunduğu görülürken, bütçesi dar olan tüketicilere yönelik de farklı çözümler ortaya çıkıyor. MSI, Intel B150 çipsetini temel alan orta seviye bir oyuncu anakartı duyurdu.





B150 çipseti diğer üst seviye çipsetlere göre bazı kısıtlamalarla geliyor ve daha çok KOBİ'lere ve ofislere hitap ediyor. Örneğin 8 adede kadar PCIe 3.0, 6 adede kadar USB 3.0, 12 adede kadar USB portu desteği mevcut. Ayrıca hız aşırtma yeteneği de bulunmuyor.





MSI B150M Night Elf anakartı micro-ATX formunda ve LGA1151 soketli Skylake işlemcilerini destekliyor. 6 fazlı voltaj düzenleme modülüne sahip olan anakart 6 adet SATA-6Gb/s portu, iki adet PCI Express 3.0 x16 portu, bir adet DVI çıkışı, iki adet PCIe x1 slotu, Gb Ethernet ve 6 adet USB 3.0 portu barındırıyor.





MSI oyunculara yönelik olarak karta bazı ekstralar eklemeyi ihmal etmemiş. Örneğin kırmızı LED aydınlatma, EMI korumalı ses sistemi, veri transferlerinde oyunlara öncelik tanıyan Gaming LAN yazılımı bunlar arasında. Kartın çıkış tarihi henüz bilinmiyor.

http://www.kitguru.net/components/motherboard/anton-shilov/msi-unveils-night-elf-inexpensive-intel-b150-mainboard-for-gamers/