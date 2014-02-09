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MSI'dan Celeron J1800 entegreli J1800I anakart

5 yıl
12,9b
1
27
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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MSI'dan Celeron J1800 entegreli J1800I anakart

Intel'in mini PC formatındaki bilgisayarlara yönelik olarak duyurduğu Celeron J1800 işlemciyi baz alan anakartların sayısı giderek artıyor. Bu trende son olarak MSI da katıldı.

Intel Celeron J1800 işlemcisi Bay Trail mimarisini temel alıyor ve 22nm fabrikasyon sürecine sahip. Enerji tasarrufu odaklı olan işlemci 10W ısıl tasarım gücü sunuyor. Çift çekirdekli olan işlemci 2.41GHz saat hızında çalışıyor ve beraberinde 688MHz saat hızında çalışan Intel HD grafik birimini getiriyor. İşlemci 1MB Seviye 2 önbelleğe sahip.

MSI'nın duyurusunu yaptığı J1800I, Mini-ATX formunda Celeron J1800 entegre bir anakart ve iki DDR3 SODIMM slotu ile 8GB'a kadar bellek desteği sunuyor. Ayrıca iki SATA2 protu, bir PCIe x1 slotu, USB 3.0 ve USB 2.0 girişleri, HDMI, VGA, DVI çıkışları, PS/2, Gigabit Ethernet ve HD ses bağlantıları da mevcut. Kart askeri sınıf 4 seviyesinde dayanıklılık sunuyor.

MSI yeni anakartının fiyatını ve çıkış tarihini açıklamadı ancak J1800 entegreli anakartların genel olarak 60$ civarında piyasada olacağı tahmin ediliyor.  

http://www.tomshardware.com/news/msi-bay-trail-j1800i-j1800,25980.html#xtor=RSS-980 Yorum Yaz
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fatihburak95 5 yıl en beğenilen etyemez
etyemez
ister sunucu nas cihazı olarak kullan
ister geceleri acık bırak torrent download bilgisayarı olarak kullan
ister tv ye tak akıllı tv niyetine kullan
fan gürültü derdi yok az elektrik harcar
2.bilgisayar olarakta kullanılabilir

kesinlikle katiliyorum...

1080p oynatacak bir makina.... download ve film icin 10 numara...Millet oyun oynamayacak ki bu sistemde sonucta:)

wifi de olsa gercekten iyi olacakmis bu arada...
etyemezister sunucu nas cihazı olarak kullanister geceleri acık bırak torrent download bilgisayarı olarak kullanister tv ye tak akıll...
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spenks 5 yıl
Şimdi tam intel inside olmuş
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etyemez 5 yıl
ister sunucu nas cihazı olarak kullan
ister geceleri acık bırak torrent download bilgisayarı olarak kullan
ister tv ye tak akıllı tv niyetine kullan
fan gürültü derdi yok az elektrik harcar
2.bilgisayar olarakta kullanılabilir
ister sunucu nas cihazı olarak kullanister geceleri acık bırak torrent download bilgisayarı olarak kullanister tv ye tak akıllı tv niyetine kullan...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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Daha Fazla Beğenilen Yorum
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erkange 5 yıl
HTPC makinası ve yüksek disk alanı arayanlara Asus VivoP öneririm.
3.5" disk yuvası ve android/iphone uygulamaları ile direk amaca uyar.
hepsiburada.com/...
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Mobile Prof. 5 yıl
O çipset soğutucu nedir öyle?
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fatihburak95 5 yıl
Hd graphics her türlü 1080 p oynanacaktır... Gömüldü mail 400 gibi son derece zayıf mobil yongalar dahi 1080p de sıkıntı yapmıyorlar :)
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northwood 5 yıl
tv altı htpx için enerji tüketimi açısıdnan ideal ama amd fusion e-450 apu'lu bir anakart bence daha iyi olurdu grafik açısından. bir sitede işlemci performansı amd'nin a6 5345M modeliyle rekabet edebielceği yazılmış ama öyle olacağını sanmıyorum.
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OverClocK1ng 5 yıl
Valla eğri oturalım doğru konuşalım. İşlemci her ne kadar anakarta entegre yani yapışık olsa da, işlem gücü de çok yüksek olmasa da, 60 Dolar gibi bir para İşlemci + Anakart için çok çok uygun bir rakam.
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IItwentysixII 5 yıl
Eğer gerçekten 60 dolar gibi bir meblağ ile geliyorsa, evi arabayı satar alırım


benim gibi aylık 120GB ve üstü Download yapan birisi için mükemmel birşey ya. o fiyata RAM alamaz olduk, Türkiye'ye gelsin hele, ben direk alır kutuda çalıştırırım
Bir de adaptör uydururum ona var ya keyfime dokunmayın
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Public_Enemy 5 yıl
yazıda mini-ATX denmiş ama ben öyle bir standard bilmiyorum, mini-ITX olmasın sakın o ?
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UNXP7SS 5 yıl
BUNA POWER GEREKLIMI power sub
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CoreXXX 5 yıl
bir ara atomlarla bu tip anakartlar satılıyordu ama bu cpu atomlardan çok daha hızlı. fiyatı cazip gibi duruyo ülkemizde 75 dolar vivarı olur 45 dolara hdd.50 dolara bir kasa 20 dolara ram 10 dolarada klavye mouse. 200 dolara monitorsuz sistem olur. htcp. download veya ofiste çok işe yarar bu fiayata daha fazlasını beklemeyin
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etyemez 5 yıl
keşke sata 3 portu ve dahili wifi de olsaymıs
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etyemez 5 yıl
ister sunucu nas cihazı olarak kullan
ister geceleri acık bırak torrent download bilgisayarı olarak kullan
ister tv ye tak akıllı tv niyetine kullan
fan gürültü derdi yok az elektrik harcar
2.bilgisayar olarakta kullanılabilir
1 Yanıt Yanıtla +6
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fatihburak95 5 yıl etyemez
etyemez
ister sunucu nas cihazı olarak kullan
ister geceleri acık bırak torrent download bilgisayarı olarak kullan
ister tv ye tak akıllı tv niyetine kullan
fan gürültü derdi yok az elektrik harcar
2.bilgisayar olarakta kullanılabilir

kesinlikle katiliyorum...

1080p oynatacak bir makina.... download ve film icin 10 numara...Millet oyun oynamayacak ki bu sistemde sonucta:)

wifi de olsa gercekten iyi olacakmis bu arada...
1 Yanıt Yanıtla +10
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veleciraptor 5 yıl
Önerilen müşteri fiyatında yalnızca işlemci 72 dolar görünüyor. Anakart ve işlemci 60 dolar olduğuna göre Intel sırf pazar payı için neredeyse bedavaya veriyor herhalde işlemciyi.
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Rubisco 5 yıl
Mini PC, mini file server, download makinası gibi işlere gelmesi lazım. 4 çekirdekli olsa daha sorunsuz olurdu aslında TDP'leri aynı onların. Giga, biostarın da var böyle. MAliyet belki gerçekten düşüktür.

Baytrail için olan Android arabirimi de kullanıcıya sunarlarsa Android box yerine tercih edilebilir belki. Gerçi ram ve micro PSU lazım o da fiyatı arttırır ama gerekirse x86 uyumu da iyi bişey.

Eski Atom 2500 2700 temelli bu tarz boardların bazılarında direk Adaptör girişi oluyordu, PSU olmadan 12v adaptörle beslemek için.
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