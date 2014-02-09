MSI'dan Celeron J1800 entegreli J1800I anakart





Intel'in mini PC formatındaki bilgisayarlara yönelik olarak duyurduğu Celeron J1800 işlemciyi baz alan anakartların sayısı giderek artıyor. Bu trende son olarak MSI da katıldı.





Intel Celeron J1800 işlemcisi Bay Trail mimarisini temel alıyor ve 22nm fabrikasyon sürecine sahip. Enerji tasarrufu odaklı olan işlemci 10W ısıl tasarım gücü sunuyor. Çift çekirdekli olan işlemci 2.41GHz saat hızında çalışıyor ve beraberinde 688MHz saat hızında çalışan Intel HD grafik birimini getiriyor. İşlemci 1MB Seviye 2 önbelleğe sahip.





MSI'nın duyurusunu yaptığı J1800I, Mini-ATX formunda Celeron J1800 entegre bir anakart ve iki DDR3 SODIMM slotu ile 8GB'a kadar bellek desteği sunuyor. Ayrıca iki SATA2 protu, bir PCIe x1 slotu, USB 3.0 ve USB 2.0 girişleri, HDMI, VGA, DVI çıkışları, PS/2, Gigabit Ethernet ve HD ses bağlantıları da mevcut. Kart askeri sınıf 4 seviyesinde dayanıklılık sunuyor.





MSI yeni anakartının fiyatını ve çıkış tarihini açıklamadı ancak J1800 entegreli anakartların genel olarak 60$ civarında piyasada olacağı tahmin ediliyor.

http://www.tomshardware.com/news/msi-bay-trail-j1800i-j1800,25980.html#xtor=RSS-980