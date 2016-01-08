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MSI'dan grafik kartı dışarıda hepsi-bir-arada bilgisayar

Yükseltme imkanının pek olmadığı hepsi-bir-arada bilgisayar konsepti için MSI'dan ilginç bir çözüm var. Ekran arkasına entegre yuva ile harici grafik kartları mümkün oluyor.
3 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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MSI'dan grafik kartı dışarıda hepsi-bir-arada bilgisayar


Genelde masaüstü veya dizüstü bilgisayar olsun, ekran kartları kasa içerisinde yer alır ve bu şekilde kabul görür. Son dönemde bazı ilginç masaüstü veya dizüstü tasarımlarda, harici olarak bir kutu içerisinde ekran kartı desteği sağlandığını görüyoruz. Özellikle yükseltme imkanı olmayan bilgisayarlar için harici kutu, bir alternatif olma amacını taşıyor. Tüketici tarafından pek tercih edilmese de bu tasarımların sayısı artıyor. 

MSI'nın CES 2016 fuarında duyurduğu Gaming 27XT adındaki hepsi-bir-arada bilgisayar modeli, harici bir ekran kartı desteği sunuyor. Kaplumbağa misali kasanın arka kısmında entegre edilmiş bir yuvaya, kullanıcılar harici ekran kartları takabilecekler. Böylece güçlü bir oyuncu sistemi kurulmuş olabilecek. 

Fuarda, Core i7 5960X işlemci ve Titan-X ekran kartı barındıran Origins AIO Omni modeli güçlü bir oyuncu bilgisayarı olarak öne çıkmıştı. MSI Gaming 27XT modeli de opsiyonel olarak kullanıcılara rekabet imkanı tanıyacak. Bilgisayarın ne tür konfigürasyon sunacağı şimdilik belli değil. Bu cihazın yanında iki adet GeForce GTX 980 grafik kartı ve Intel Core-i7 işlemci barındıran Vortex Gaming Tower adında kompakt bir PC modeli de tanıtıldı. Detaylar ilerleyen aylarda açıklanacak.  
MSI'dan grafik kartı dışarıda hepsi-bir-arada bilgisayar
 

http://www.guru3d.com/news-story/msi-shows-gaming-17xt-aio-with-external-gpu.html Yorum Yaz
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bilalMW 3 yıl
inovasyonel bir tasarım olmuş artık kasaların ufalması daha işlevsel olması gerekiyor. İçinde ki ısı transferi yönlendirmesine bayıldım. Isınan hava yükselir msi bunu bile lehine çevirmiş.
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fthkn 3 yıl
Dizüstü sistemlere masaüstü takılabilmesini sağlayan bir arayüz bekliyorum. İşlemci ve Ram iyiyse masaüstü modda masaüstü ekran kartı takıp oyun oynanabilmeli. Thunderbolt çok hızlı kullanılabilir bunun için.
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BekirTemel 3 yıl
Kötü bir görüntü bence ama mutlaka işlevsell yönleride olur dışarıda olmasının
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1ses1 3 yıl
Şu ekran kartı olayını notebook lar içinde yapsalar çok iyi olurdu.
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OnlyChaos 3 yıl
Vortex beni benden aldı, hayalimdeki atom karınca... Fiyatını duyunca muhtemelen üzüleceğim ama hayali bile güzel.
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maximus8282 3 yıl
Ekran kartı aynı zamanda dışarıda, daha havadar bir ortamda durduğu için daha iyi soğutup performansı bi nebze de olsa artırır gibi geliyor. Hem temizliği de kolay olur. Gerçi daha fazla toz çekme ihtimali de var.
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suslu76 3 yıl
mac pro
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Sipihrz 3 yıl
Et beni gibi duruyor
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demirkoparan 3 yıl


Güzel olmuş boyutu da küçük, adamlar yapmış
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cesur0606 3 yıl
ödem oluşmuş
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deoksiriboz1001 3 yıl
vortex dehşet olmuş tasarım oalrak
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