MSI'dan grafik kartı dışarıda hepsi-bir-arada bilgisayar





Genelde masaüstü veya dizüstü bilgisayar olsun, ekran kartları kasa içerisinde yer alır ve bu şekilde kabul görür. Son dönemde bazı ilginç masaüstü veya dizüstü tasarımlarda, harici olarak bir kutu içerisinde ekran kartı desteği sağlandığını görüyoruz. Özellikle yükseltme imkanı olmayan bilgisayarlar için harici kutu, bir alternatif olma amacını taşıyor. Tüketici tarafından pek tercih edilmese de bu tasarımların sayısı artıyor.





MSI'nın CES 2016 fuarında duyurduğu Gaming 27XT adındaki hepsi-bir-arada bilgisayar modeli, harici bir ekran kartı desteği sunuyor. Kaplumbağa misali kasanın arka kısmında entegre edilmiş bir yuvaya, kullanıcılar harici ekran kartları takabilecekler. Böylece güçlü bir oyuncu sistemi kurulmuş olabilecek.





Fuarda, Core i7 5960X işlemci ve Titan-X ekran kartı barındıran Origins AIO Omni modeli güçlü bir oyuncu bilgisayarı olarak öne çıkmıştı. MSI Gaming 27XT modeli de opsiyonel olarak kullanıcılara rekabet imkanı tanıyacak. Bilgisayarın ne tür konfigürasyon sunacağı şimdilik belli değil. Bu cihazın yanında iki adet GeForce GTX 980 grafik kartı ve Intel Core-i7 işlemci barındıran Vortex Gaming Tower adında kompakt bir PC modeli de tanıtıldı. Detaylar ilerleyen aylarda açıklanacak.

http://www.guru3d.com/news-story/msi-shows-gaming-17xt-aio-with-external-gpu.html