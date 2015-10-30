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MSI'dan küçük ama güçlü Cubi N mini PC

Küçük yapıdaki bilgisayar sistemlerine ilgi artarken, güçlü bir yapı sunabilmek adına üreticilerin kasa tasarımı üzerinde parlak fikirler geliştirmeleri gerekiyor. MSI Cubi N bunlardan birisi.
3 yıl
5,7b
1
17
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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MSI'dan küçük ama güçlü Cubi N mini PC



Bu yılın başlarında güçlü mini PC sistemleri arayan tüketicilere yönelik Cubi serisini lanse eden MSI, seriye yeni üyeler eklemeye devam ediyor. Broadwell tabanlı işlemcisiyle MSI Cubi N sınıfındaki en kompakt mini PC olduğu iddiasında. 

Barebone tarzındaki MSI Cubi N, donanım seçeneklerini tüketicilere bırakmış ancak 0.45 litrelik iç hacmi ile güçlü bir sistemin de kapılarını açıyor. Broadwell tabanlı 4 çekirdekli Intel N3150 işlemci ve 600MHz hızında Intel HD grafik birimi ile gelen Cubi N, 116mm x 112mm x 44.47mm boyutlarına sahip. Yongaseti sayesinde MSI Cubi N modeli aynı anda 2 adet 4K harici ekrana görüntü verebiliyor. 

Sistem 15 Watt seviyesinde enerji harcadığı için fansız bir yapı arz ediyor. Bu yapı içerisine 8GB'a kadar RAM yerleştirilirken mSATA SSD yanına opsiyonel olarak 2.5 inçlik bir sürücü daha eklenebiliyor ancak bu durumda kasanın uzunluğu 10mm daha artıyor. Geniş depolama seçenekleri ile kullanıcılar büyük kapasitelere sahip olabilecekler. 

WiFi AC, 4 adet USB 3.1 (bir tanesi yüksek seviyede enerji sağlayabiliyor), SDXC kart okuyucu, HDMI ve VGA bağlantılarının yanında Bluetooth 4.0 seçime bağlı olarak geliyor. Kasa içerisinde Windows 10 işletim sistemi yüklü olacak ve satışa gelecek ay başında başlanması bekleniyor.  

http://www.guru3d.com/news-story/msi-cubi-n-desktop-mini-pc.html Yorum Yaz
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GelecektenGelenDinozor 3 yıl en beğenilen
Aman Allahım ne kadar güçlü bir bilgisayar
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psicik96 3 yıl
şu işlemcileri grafik işlemcileri kuvvetli olan AMD tarzı işlermcilerle destekleseler gerçekten ufak çapta iş görücek bir bilgisayar olucak ..
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Tolgá 3 yıl
intel ile olmaz bu işler.arm kullanın arm.
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Qonrul 3 yıl
biraz daha güçlü olması lazım
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Patren 3 yıl
şunlarada bide 950 koysalar ne kadar güzel olur
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sangokudbgt 3 yıl
bilgisyardan anlamayanlar yine kendini belli etmiş, ben o celerona öyle bir overclock yaparım ki 4k'ı parmağında bile oynatır beyler siz merak etmeyin. Kullanmasını bilene güzel alet alana hayırlı olsun
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burrnn 3 yıl sangokudbgt
sangokudbgt

bilgisyardan anlamayanlar yine kendini belli etmiş, ben o celerona öyle bir overclock yaparım ki 4k'ı parmağında bile oynatır beyler siz merak etmeyin. Kullanmasını bilene güzel alet alana hayırlı olsun

tabi, yaparsın
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ounomaus 3 yıl
ben güçlü deyince bir şey sandım baş belası celeron işlemci falan görünce doğrudan çöp biraz daha büyük kasada olan ama gerçekten işe yarıyan cihazlar bakalım
ör : alienware alpha yine gigabyte aynı ürünler var yada git adam gibi itx sistem toplamak diye seçenek var
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fthkn 3 yıl
4k video bile oynatamaz gibi görünüyor. Güçlü değil. Böyle bilgisayarları mağazalarda görünce usb diskimdeki 4k örnek videoları oynatmayı deniyorum. Oynatamayanlara daha fazla bakmıyorum bile. 4k video ihtiyacım olduğundan değil. 4k çözemeyen işlemci bu devirde işe yaramaz.
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redoracle 3 yıl
Kasası çok şık yalnız,amd zen apulu şöyle bi mini pc çıkarsalar,hem multimedya için hemde oyun konsolu gibi kullanılır.
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tahir40 3 yıl
Ben de güçlü Mini PC deyince içine AMD Nano gpu falan koymuşlar sandım, önceki nesilin vasat işlemcisi, ekran kartı on chip :)
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kesbi 3 yıl
Celereon mu işlemci. Atom tabletten zayıf gibi geldi. Güçlü özellik deyince ben düşük enerjili i5 filan sanmıştım.
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deoksiriboz1000 3 yıl
Adamları günlük bilgisayarda yaptığı işlerin yüzde 90 ını rahatlıkla yapabilecek avuç kadar alete güçlü değil demeleri yok mu.
Tabi bu liselilere güçlü deyince akıllarına direk oyun geldiğinden normal. Çıkaracaksın bunlara titan x sli makine, alamasa bile ağzının suyu akacak.
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cosica 3 yıl deoksiriboz1000
aynen. benim masaüstü bilgisayarın yaptıklarını rahatlıkla yapar. gürültü olmaması, az yer kaplaması ve az enerji harcaması da yanına kar kalır. boyutuna göre güçlü. bilgiyasarda çok çok ağır işler yapmayanların yani benim gibi ofis ve internetle uğraşanların kesinlikle ya all-in-one PC ya da böyle mini PC modellerine yönelmelerine gerekir. elektrik tasarrufu olur hem. 2008'de masaüstünden laptopa geçmiştim aylık 30 TL olan elektrik faturam 15 TL'ye düşmüştü. bir taşıma çantası ayarlayıp taşıya da bilirsin, istediğin monitöre tak kullan.

Note5 ile genişlik-uzunluk-yükseklik ölçülerinin toplamını karşılaştırdım ve Note5'ten sadece 35,1 mm fazlası var


Note5: 236,9 mm

MSI: 272 mm
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