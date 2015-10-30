MSI'dan küçük ama güçlü Cubi N mini PC









Bu yılın başlarında güçlü mini PC sistemleri arayan tüketicilere yönelik Cubi serisini lanse eden MSI, seriye yeni üyeler eklemeye devam ediyor. Broadwell tabanlı işlemcisiyle MSI Cubi N sınıfındaki en kompakt mini PC olduğu iddiasında.





Barebone tarzındaki MSI Cubi N, donanım seçeneklerini tüketicilere bırakmış ancak 0.45 litrelik iç hacmi ile güçlü bir sistemin de kapılarını açıyor. Broadwell tabanlı 4 çekirdekli Intel N3150 işlemci ve 600MHz hızında Intel HD grafik birimi ile gelen Cubi N, 116mm x 112mm x 44.47mm boyutlarına sahip. Yongaseti sayesinde MSI Cubi N modeli aynı anda 2 adet 4K harici ekrana görüntü verebiliyor.





Sistem 15 Watt seviyesinde enerji harcadığı için fansız bir yapı arz ediyor. Bu yapı içerisine 8GB'a kadar RAM yerleştirilirken mSATA SSD yanına opsiyonel olarak 2.5 inçlik bir sürücü daha eklenebiliyor ancak bu durumda kasanın uzunluğu 10mm daha artıyor. Geniş depolama seçenekleri ile kullanıcılar büyük kapasitelere sahip olabilecekler.





WiFi AC, 4 adet USB 3.1 (bir tanesi yüksek seviyede enerji sağlayabiliyor), SDXC kart okuyucu, HDMI ve VGA bağlantılarının yanında Bluetooth 4.0 seçime bağlı olarak geliyor. Kasa içerisinde Windows 10 işletim sistemi yüklü olacak ve satışa gelecek ay başında başlanması bekleniyor.

http://www.guru3d.com/news-story/msi-cubi-n-desktop-mini-pc.html