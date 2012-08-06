MSI'dan mid-tower segmentinde bilgisayar kasası: Barricade

Dünyanın önde gelen bilgisayar bileşeni üreticilerinden MSI'ın mid-tower segmentindeki yeni kasası Barricade gün yüzüne çıktı.



450 mm x 185 mm x 412 mm ebatlarında, yaklaşık 7.8 kg ağırlığında tasarlanan Barricade, siyah - mavi renk kombinasyonuyla ve yan paneldeki penceresiyle dikkat çekiyor. Micro ATX / ATX formundaki anakartlarla ve su soğutma çözümleriyle kullanılabilen kasada, 3 adet 5.25-inç sürücü, 4 adet 3.5-inç / 2.5-inç sürücü ve 7 adet genişletme slotu desteği mevcut.



Kablo kanallarına sahip kasanın ön tarafında, üst tarafında ve alt tarafında toz filtreleri konumlandırılmış. Gerekli hava akışı için kasanın ön yüzünde 2 adet 120 mm'lik mavi LED'li fan, arka yüzünde ise 1 adet 120 mm'lik standart fan yer alıyor. İstediğiniz takdirde kasanın üst yüzüne 2 adet 120 mm'lik fan takviyesi yapabiliyorsunuz. Kasanın ön yüzündeki 120 mm'lik fanlardan birisi doğrudan 3.5-inç veya 2.5-inç'lik sürücüleri soğutuyor.



Kasanın üst tarafında, 2 adet USB 2.0 portu, 1 adet USB 3.0 portu, SD kart okuyucu, fan kontrolcü, mikrofon girişi, ses çıkışı, güç tuşu ve reset tuşu mevcut. MSI Barricade, Amazon aracılığıyla 20$'lık indirimle 59.99$'dan satışa sunulmuş.



http://us.msi.com/product/case/Barricade.html#?div=Overview