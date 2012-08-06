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MSI'dan mid-tower segmentinde bilgisayar kasası: Barricade

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
9,6b
1
13
Kasa
knight
Haber Editörü
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MSI'dan mid-tower segmentinde bilgisayar kasası: Barricade
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Dünyanın önde gelen bilgisayar bileşeni üreticilerinden MSI'ın mid-tower segmentindeki yeni kasası Barricade gün yüzüne çıktı.
450 mm x 185 mm x 412 mm ebatlarında, yaklaşık 7.8 kg ağırlığında tasarlanan Barricade, siyah - mavi renk kombinasyonuyla ve yan paneldeki penceresiyle dikkat çekiyor. Micro ATX / ATX formundaki anakartlarla ve su soğutma çözümleriyle kullanılabilen kasada, 3 adet 5.25-inç sürücü, 4 adet 3.5-inç / 2.5-inç sürücü ve 7 adet genişletme slotu desteği mevcut.
Kablo kanallarına sahip kasanın ön tarafında, üst tarafında ve alt tarafında toz filtreleri konumlandırılmış. Gerekli hava akışı için kasanın ön yüzünde 2 adet 120 mm'lik mavi LED'li fan, arka yüzünde ise 1 adet 120 mm'lik standart fan yer alıyor. İstediğiniz takdirde kasanın üst yüzüne 2 adet 120 mm'lik fan takviyesi yapabiliyorsunuz. Kasanın ön yüzündeki 120 mm'lik fanlardan birisi doğrudan 3.5-inç veya 2.5-inç'lik sürücüleri soğutuyor.
Kasanın üst tarafında, 2 adet USB 2.0 portu, 1 adet USB 3.0 portu, SD kart okuyucu, fan kontrolcü, mikrofon girişi, ses çıkışı, güç tuşu ve reset tuşu mevcut. MSI Barricade, Amazon aracılığıyla 20$'lık indirimle 59.99$'dan satışa sunulmuş.
MSI'dan mid-tower segmentinde bilgisayar kasası: Barricade
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MSI'dan mid-tower segmentinde bilgisayar kasası: Barricade
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http://us.msi.com/product/case/Barricade.html#?div=Overview Yorum Yaz
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alpa07 7 yıl
iç yapısı gayet hoş olmuş.Fİyatta on numara
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rtsbora 7 yıl
bence 60 dolara güzel bir kasa. türkiyede de uygun fiyata satılırsa alınabilir.
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saintroyo 7 yıl
100 lira olursa sistem kuracaklar için iyi bir ''kısma'' seçeneği olabilir.. kasa ile değil, içi ile ilgilenen kullanıcılar için çok uygun bir kasa bana göre...
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OZKNaln 7 yıl
iyiymis
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl
Hangi firmaya yaptırdı acaba, HDD kafesini VGA için bölmeleri güzel olmuş.
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DemirAtlı 7 yıl
MSI ın artistik tasarıma daha fazla önem veren anlayışa ihtiyacı var Asus 10 sene önce bunlardan daha gerideydi anakartları bataklık sarısı kusmuk rengiydi şimdi her yaptığı tasarım olay oluyor. Anakarttan dizüstüne tabletine kadar. Tamamiyle vizyon meselesi.
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pohuman 7 yıl
Çok tipsiz. Ahıra koysan yine sırıtır...
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UnnRated 7 yıl
kasanın albenisi yok bence sıradan görünüyo
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bocekgrafik 7 yıl
Maliyetine yakın bir fiyatla satışa sunmuşlar. Belli ki, tutup tutmayacağına göre hareket edecekler. İçini MSI mavisi yapmaları ayrı bir hava katmış. Fiyatı da gayet uygun, daha ne olsun.
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damn2u 7 yıl
Başlık MSI ile ilgili ama kasayı görünce direkt aklıma Raidmax ürünleri geldi, kısacası ben MSI gibi iyi bir markadan çok daha kaliteli bir ürün beklerdim, bu kasa ancak giriş seviyesi olur.
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akif_gamer 7 yıl
Biraz daha şekil bişey üretebilirdi.Pencere olsada basit olmuş
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King ov Hell 7 yıl
Maviyle siyahın uyumu muazzam fakat vaad edecekleri hakkında aynı şey söylenebilir mi bilinmez.
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alperen_69 7 yıl
Bari ilk kasanı çıkarıyorsun daha düzgün bişeyler yapabilirlerdi ,misal usb 3.0 çıkışı 2 tane olaydi bari
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