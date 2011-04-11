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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI'ın GeForce GT 520 modeli gün ışığına çıktı

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'ın GeForce GT 520 modeli gün ışığına çıktı
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Nvidia'nın yakın zamanda pazara sunmaya hazırlandığı giriş seviyesindeki yeni ekran kartı GeForce GT 520 için üreticilerin hazırladığı modeller görünmeye başladı. Donanım üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan MSI'ın GeForce GT 520 modeline ilişkin görseller ve teknik özellik bilgileri, VR-Zone sitesi tarafından yayınlandı.

Düşük profilli baskılı devre üzerine inşa edilen ve aktif soğutma ile desteklenen DirectX 11 destekli ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF119 GPU'sundan güç alıyor. 48x paralel işlem birimine ve 64-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan yeniğ modele, 1GB GDDR3 bellek eşlik ediyor.

Grafik işlem birimi 810MHz'de, paralel işlemcileri 1794MHz'de ve bellekleri de 1610MHz'de görev yapan ekran kartı, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar (1080p) için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunarken aynı zamanda CUDA ve PhysX gibi Nvidia teknolojilerine desteği de bünyesinde barındırıyor.

Görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve D-Sub konnektörlerine sahip olan MSI GeForce GT 520'nin yakında çıkması beklenirken, resmi satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.

MSI'ın GeForce GT 520 modeli gün ışığına çıktı
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Batuist 8 yıl
bu tarz kartları en çok ofis bilgisayarlarında görürsünüz. ve genelde hazır sistemlerde kullanılırlar. zaten üreticinin bir numaralı müşterileride bunlardır oem parça satıcıları değil. benim hala bu fanları kullanıyor olmaları çok tuhafıma gidiyor. karttaki teknolojiye bak soğutma sistemine bak!!
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diemcizone 8 yıl

Batuist

bu tarz kartları en çok ofis bilgisayarlarında görürsünüz. ve genelde hazır sistemlerde kullanılırlar. zaten üreticinin bir numaralı müşterileride bunlardır oem parça satıcıları değil. benim hala bu fanları kullanıyor olmaları çok tuhafıma gidiyor. karttaki teknolojiye bak soğutma sistemine bak!!

Onboard gpular ofis bilgisayarları için yeterli bence ve günümüz onboard gpuları call of duty 4 gibi oyunları mediumda açabiliyor, dahili 128MB DDR3 veya DDR2 bellekli onboard gpular yeterli ofis uygulamaları vs.
Bu ekran kartları casper, exper gibi şirketlerin iştahını kabartır. (Exper ülker çikolata fabrikasının)
Casper gidip c2d e8500 işlemcili bilgisayara HD 4350 takıyorsa, ve 400W Çakma psu ile besliyorsa (Max verse verse 250W)
aslında içini açıp bakarsan anakart dahili herşey giriş seviyesi, HDD dahil en ucuz parçaları alıyorlar ve mesela asus anakart koyuyolar 3 senelik garantisi var asusların casper diyorki 2 sene garanti ver fiyatda indirime git asus 2 sene garanti veriyo ve anakart bozulunca casper kullanıcı hatası ücretli değişim yaparız diyo 2 senelik garantiyide iptal edip asus msı gigabyte gibi şirketlerin elinde kalmış giriş seviyesi ve defolu ürünlerini alıyorlar. Kâr üstüne kâr yapıyorlar, yatacak yerleri yok (:
Neyse bu grafik kartıda giriş seviyesi için yeterli sanırım DDR3 64bit olması DDR2 128bitlere bedel olduğunu düşünürsek yeterli kart.
Mediumda call of duty 4 gibi oyunları 1024x768 çözünürlüğünde filan açar ki ben HD2400 pro ile Crysis 800X600'da ayarlar çok yüksekte gölgelendirme kapalıda oynuyodum. OC ile 725MHzye çektiğimde gpu hızını ve Bellekleri 600MHzye aşırttığımda gölgelendirmeleri dahi açabiliyordum ama ben şanslıydım benim ekran kartının bellekleri 600MHz görebiliyordu.
Fiyat konuşur daha çok bakalım hangi fiyatdan satılacak ülkemizde?
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M@U 8 yıl
Batuist

bu tarz kartları en çok ofis bilgisayarlarında görürsünüz. ve genelde hazır sistemlerde kullanılırlar. zaten üreticinin bir numaralı müşterileride bunlardır oem parça satıcıları değil. benim hala bu fanları kullanıyor olmaları çok tuhafıma gidiyor. karttaki teknolojiye bak soğutma sistemine bak!!

Fan gayet normal. Siz ne bekliyordunuz ki?



@diemcizone

ben HD2400 pro ile Crysis 800X600'da ayarlar çok yüksekte gölgelendirme kapalıda oynuyodum. OC ile 725MHzye çektiğimde gpu hızını ve Bellekleri 600MHzye aşırttığımda gölgelendirmeleri dahi açabiliyordum

3 fps ile oyun akıcı olmaz yani oynanmaz. Yavaş sallayın lütfen.




Buarada kartın ismi de eski efsaneyi çağrıştırıyor...


Hani FX olan...



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Foxbat 8 yıl
Kullanıcıların çoğu ekran kartının iyisini, "En az bi Cigabayt olsun abi" diye bildiğinden bizimkiler uyduruk kartları 2000'lik kasalara takıp kar etmeye devam ederler. Aslında aklı olan üretici giriş seviyesi kartları 2 gb üretmeli ki bence çok iyi kazanır.
512mb 8800 gt'sini atıp yerine 1gb hd4650 almaya kalkan (ve son anda şahsım tarafından engellenen:) kimselerin olduğu piyasada alt seviyeyi yüksek bellekle üreten iyi para kazanır.
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EXcom_Zkko 8 yıl
48x paralel işlemciyle physx desteği mi? Alt limit 96x değil miydi, ya da benzer bi sayı?
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MÜŞAVİR 8 yıl

Foxbat
512mb 8800 gt'sini atıp yerine 1gb hd4650 almaya kalkan (ve son anda şahsım tarafından engellenen:) kimselerin olduğu piyasada alt seviyeyi yüksek bellekle üreten iyi para kazanır.


Engellemekle hata etmişsin, çekeydi cezasını.
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syler23 8 yıl
Casper :d:d
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Tek-nolojik 8 yıl
Casper ve exper'in işini şimdilik geforge210 görüyor hocam uzun bi zaman idare eder o kart onları, sanmıyorum bu kart ilgilerini çeksin yüksek bu çok yüksek, bi ihtimal 2000 lira üstü kasalara bundan atarlar ..
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yc#1 8 yıl
Giriş seviyesindeki kart ses yapmamalı; bu yüzden aktif soğutmaya karşıyım.
Casper ile Exper daha elindekli 2 GB 4670'leri bitiremediği için buna rağbet etmez :)
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peters 8 yıl
Yüksek model alana bunu hediye olarak verseler.Enazından ekran kartı bozulduğu zaman idarelik kullanılır :)
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XavierPedro 8 yıl
120 liradan fazla olursa bu kart ölü doğar.
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Necessa®i 8 yıl

Leroyy

120 liradan fazla olursa bu kart ölü doğar.


haklısın.

anlamıyorum şu kartı üretebilecek teknolojileri, bilim adamları var ama adam gibi bir dış görünüm yapacak kimseleri yok mu?
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