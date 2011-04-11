MSI'ın GeForce GT 520 modeli gün ışığına çıktı

Nvidia'nın yakın zamanda pazara sunmaya hazırlandığı giriş seviyesindeki yeni ekran kartı GeForce GT 520 için üreticilerin hazırladığı modeller görünmeye başladı. Donanım üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan MSI'ın GeForce GT 520 modeline ilişkin görseller ve teknik özellik bilgileri, VR-Zone sitesi tarafından yayınlandı.

Düşük profilli baskılı devre üzerine inşa edilen ve aktif soğutma ile desteklenen DirectX 11 destekli ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF119 GPU'sundan güç alıyor. 48x paralel işlem birimine ve 64-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan yeniğ modele, 1GB GDDR3 bellek eşlik ediyor.

Grafik işlem birimi 810MHz'de, paralel işlemcileri 1794MHz'de ve bellekleri de 1610MHz'de görev yapan ekran kartı, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar (1080p) için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunarken aynı zamanda CUDA ve PhysX gibi Nvidia teknolojilerine desteği de bünyesinde barındırıyor.

Görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve D-Sub konnektörlerine sahip olan MSI GeForce GT 520'nin yakında çıkması beklenirken, resmi satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.