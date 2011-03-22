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MSI'ın Z68 çipsetli Sandy Bridge anakartı Z68A-GD80 gün ışığına çıktı

8 yıl
18,4b
1
16
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'ın Z68 çipsetli Sandy Bridge anakartı Z68A-GD80 gün ışığına çıktı
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Intel'in önümüzdeki birkaç ay içerisinde kullanıma sunmaya hazırlandığı Z68 yonga seti için MSI'ın hazırladığı Z68A-GD80 (B3) isimli yeni anakartın detayları ortaya çıktı. Intel'in LGA1155 formundaki Sandy Bridge işlemcileri için hazırlanan Z68 yonga seti, P67 ve H67 arasında bir çözüm olarak gösterilebilir. Bilindiği üzere P67 çipseti hız aşırtmaya olanak tanırken, H67 çipseti ise FDI ara birimine destek sunuyor ve bu sayede işlemciye entegre grafik biriminin kullanıma olanak tanıyordu. İki çipsetin güçlü yanlarına sahip olan Z68 ise hem hız aşırtmaya olanak tanıyor hem de FDI ile entegre grafik kullanımını mümkün kılıyor.

MSI'ın üst segmenti için hazırladığı Z68A-GD80 modeli B3 revizyonlu Z68 yonga setini kullanıyor ve çok sayıda özelliği bünyesinde barındırıyor. LGA1155 formundaki işlemcilerin amamına destek sunan yeni anakart, 15 fazlı güç tasarımına sahip. Military Class konsepti çerçevesinde yüksek kaliteli komponentlerle donatılan anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden yüksek hızda çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor ve üzerinde yer alan üç adet PCIe x16 slotu ile Nvidia SLI ve AMD Crossfire X teknolojilerine destek olanak tanıyor.

Depolama birimleri için dört adet SATA-II ve üç adet SATA-III portuna sahip olan anakart ayrıca dört adet USB 3.0, çift Gigabit Ethernet, eSATA ve FireWire konnektörlerini de bünyesinde barındırıyor. Tek tuşla hız aşırtma olanağı tanıyan OC Genie 2, bellek optimizasyon teknolojisi, donanımsal voltaj okuma noktaları ve anakartın pek çok parametresi için gelişmiş ayar seçeneği sunan zengin BIOS menüsü gibi detaylarla donatılan Z68 çipsetli MSI Z68A-GD80'nin çıkış tarihi ve son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

MSI'ın Z68 çipsetli Sandy Bridge anakartı Z68A-GD80 gün ışığına çıktı
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MSI'ın Z68 çipsetli Sandy Bridge anakartı Z68A-GD80 gün ışığına çıktı
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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Tolgá 8 yıl en beğenilen
p67 h67 z68 x68 ohooooo.sadece x68 ve z68 çıkarsan olmuyormuydu intel ikisindede fdı ı standart yaparak.67liler bence gereksiz chipsetler...isteyen fsb oc yapmak için x68 alırdı yapmak istemeyen z68 alırdı.demekki neymiş intel birşey çıkardığında hemen atlamamak lazımmış.
p67 h67 z68 x68 ohooooo.sadece x68 ve z68 çıkarsan olmuyormuydu intel ikisindede fdı ı standart yaparak.67liler bence gereksiz chipsetler...isteyen fsb oc yap...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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goldenarrow99 7 yıl
Anakartın sistsinden özelliklerini inceledim.Dİğerlerine göre daha özellikli görülen bu kart neden directx10.1 yazıyor anlamıyorum.İnsanın satın alma hefesini kırıyor.daha düşük fiyatlardaki kartlar directx 11 iken bu kart direct10.1
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azk 7 yıl
vatana ürün gelmiş

vatanbilgisayar.com/...
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bocekgrafik 8 yıl
Düğmeleri kullanmak için 3. ekran kartını sök-tak yapacağız galiba.
2 ekran kartı kullanacaksanız iyi bir tercih ama.
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Cats in the cradle 7 yıl
MSI launches world’s first PCI-Express 3 mainboard

Z68A-GD80 (G3)

kitguru.net/...
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mugurgok 8 yıl
Aslında Z68in tek getirisi Cpu oc ve dahili ekran kartını beraber kullanabilmek değil. Raid ve SSD Caching falan war. Gerçi çokda extrası var denemez gerçi. Detaylar :
semiaccurate.com/...
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DH Misafiri 8 yıl
anlamadım abi..ekran kartıyla,entegre grafikten istediğimizimi kullanacağız ?? optimus gibi birşeymidir ? nedemek bu ?
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avatar751 8 yıl
nasıl milleti söğüşleyecekler ilkinde bu çipseti çıkarda milleti ana kart seçme derdinden kurtarsan olmazmıydı ben eğer alacak olursam bunu beklerim öğrendiğimiz iyi oldu
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yogitech 8 yıl
uygun fiyata konumlandırıldırılsa stoklarda kalmayacaktır.
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Tolgá 8 yıl
p67 h67 z68 x68 ohooooo.sadece x68 ve z68 çıkarsan olmuyormuydu intel ikisindede fdı ı standart yaparak.67liler bence gereksiz chipsetler...isteyen fsb oc yapmak için x68 alırdı yapmak istemeyen z68 alırdı.demekki neymiş intel birşey çıkardığında hemen atlamamak lazımmış.
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Fract4l 8 yıl
Bu tur urunleri neden bu kadar gec surerler piyasaya?
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