MSI'ın Z68 çipsetli Sandy Bridge anakartı Z68A-GD80 gün ışığına çıktı

Intel'in önümüzdeki birkaç ay içerisinde kullanıma sunmaya hazırlandığı Z68 yonga seti için MSI'ın hazırladığı Z68A-GD80 (B3) isimli yeni anakartın detayları ortaya çıktı. Intel'in LGA1155 formundaki Sandy Bridge işlemcileri için hazırlanan Z68 yonga seti, P67 ve H67 arasında bir çözüm olarak gösterilebilir. Bilindiği üzere P67 çipseti hız aşırtmaya olanak tanırken, H67 çipseti ise FDI ara birimine destek sunuyor ve bu sayede işlemciye entegre grafik biriminin kullanıma olanak tanıyordu. İki çipsetin güçlü yanlarına sahip olan Z68 ise hem hız aşırtmaya olanak tanıyor hem de FDI ile entegre grafik kullanımını mümkün kılıyor.

MSI'ın üst segmenti için hazırladığı Z68A-GD80 modeli B3 revizyonlu Z68 yonga setini kullanıyor ve çok sayıda özelliği bünyesinde barındırıyor. LGA1155 formundaki işlemcilerin amamına destek sunan yeni anakart, 15 fazlı güç tasarımına sahip. Military Class konsepti çerçevesinde yüksek kaliteli komponentlerle donatılan anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden yüksek hızda çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor ve üzerinde yer alan üç adet PCIe x16 slotu ile Nvidia SLI ve AMD Crossfire X teknolojilerine destek olanak tanıyor.

Depolama birimleri için dört adet SATA-II ve üç adet SATA-III portuna sahip olan anakart ayrıca dört adet USB 3.0, çift Gigabit Ethernet, eSATA ve FireWire konnektörlerini de bünyesinde barındırıyor. Tek tuşla hız aşırtma olanağı tanıyan OC Genie 2, bellek optimizasyon teknolojisi, donanımsal voltaj okuma noktaları ve anakartın pek çok parametresi için gelişmiş ayar seçeneği sunan zengin BIOS menüsü gibi detaylarla donatılan Z68 çipsetli MSI Z68A-GD80'nin çıkış tarihi ve son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.