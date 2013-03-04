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MSI'ın oyunculara özel hepsi bir arada bilgisayarı AG2712 görüntülendi

6 yıl
805
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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MSI'ın oyunculara özel hepsi bir arada bilgisayarı AG2712 görüntülendi
MSI'ın oyunculara özel hazırladığı hepsi bir arada bilgisayarı AG2712, CeBIT 2013 fuarı öncesinde görüntülendi.
Elimize ulaşan bilgilere göre, Intel'in Ivy Bridge mimarisi (Core i5 / Core i7) desteğini arkasına alan AG2712, GK106 grafik yongasına sahip Nvidia GeForce GTX 670MX mobil ekran kartıyla donatılmış durumda. Duruş açısının değiştirilebildiği belirtilen AG2712'nin arka yüzüne, 1 adet HDMI girişi, 1 adet HDMI çıkışı, 1 adet D-Sub (VGA) çıkışı, 2 adet USB 3.0 portu, 2 adet USB 2.0 portu, 1 adet LAN portu ve kulaklık / mikrofon bağlantıları yerleştirilirken; sol tarafta açma - kapama tuşu, kontrol tuşları, SD / MMC / MemoryStick kart okuyucu ve 2 adet USB 3.0 portu göze çarpıyor. Hepsi bir arada bilgisayarın sağ tarafında ise optik sürücü yer alıyor.
Wi-Fi bağlantısını ve THX TruStudio Pro ses teknolojisini beraberinde getiren AG2712'nin LED arka aydınlatmalı LCD ekranı 27-inç büyüklüğünde ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde. 10 parmağınızı eşzamanlı şekilde algılayabilen dokunmatik kapasitif panelin, opsiyonel olarak sunulacağı konuşuluyor.
MSI AG2712'nin fiyatıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
MSI'ın oyunculara özel hepsi bir arada bilgisayarı AG2712 görüntülendi
MSI'ın oyunculara özel hepsi bir arada bilgisayarı AG2712 görüntülendi
MSI'ın oyunculara özel hepsi bir arada bilgisayarı AG2712 görüntülendi
MSI'ın oyunculara özel hepsi bir arada bilgisayarı AG2712 görüntülendi

http://www.engadget.com/2013/03/04/msi-ag2712-gaming-all-in-one-PC-hands-on/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
Şu anda bu bilgisayarı kullanıyorum. Oyun performansı üst düzeyde ve kesinlikle kasma, donma ya da ısınma gibi bir problemle karşılaşmadım. Ekranın büyük olması oyun performansını arttırdığı gibi film izlemeyi son derece keyifli hale getiriyor. Android telefon kullanmış kişiler Windows 8 arayüzüne alışmakta hiç sıkıntı yaşamayacaklar kanımca. Bir tek başlat menüsü olmayışı sıkıntı olabilir- di ki yazılımcılar bu sorunu da halletmişler, küçük bir program indirerek başlat menüsüne yeniden kavuşmak mümkün. Tavsiye eder miyim, evet kesinlikle ederim.
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metebyr 5 yıl
ekran fotoğraflara bakılırsa açılı bakıldığında epey bir solma yapıyor. bu kadar büyük ekran olunca insan film izlemek ister azıcık uzağına oturup. bıktık azıcık yandan bakınca solan ekranlardan, hatun tam karşısına geçiyor bize yandan kontrast olarak matrixe bağlanmış görüntü kalıyor. ips kullanılabilirmiş eğer dokunmatik olayında sorun olmuyorsa
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OZKNaln 6 yıl
guzel olmasi gerekiyordu
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thereborned 5 yıl
Şu anda bu bilgisayarı kullanıyorum. Oyun performansı üst düzeyde ve kesinlikle kasma, donma ya da ısınma gibi bir problemle karşılaşmadım. Ekranın büyük olması oyun performansını arttırdığı gibi film izlemeyi son derece keyifli hale getiriyor. Android telefon kullanmış kişiler Windows 8 arayüzüne alışmakta hiç sıkıntı yaşamayacaklar kanımca. Bir tek başlat menüsü olmayışı sıkıntı olabilir- di ki yazılımcılar bu sorunu da halletmişler, küçük bir program indirerek başlat menüsüne yeniden kavuşmak mümkün. Tavsiye eder miyim, evet kesinlikle ederim.
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Stanislas Xavier 6 yıl
Pahalı olacaktır,o paraya çok daha güçlü normal masaüstü alınır ama aşırı oyuncu olmayan veya masasında daha derli toplu bir görüntü isteyenler tercih edebilir ama oldum olası hepsi bir arada pcler bana güvensizlik vermiştir.
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teddybear01 6 yıl
Bence ALL in one pc de oyun olmaz nedenmi diye soruyorsanız masaustunden hiçbi farkı yok, elinizde taşıyamıyosunuz başka yere çok rahatça götüremiyorsunuz. Buöyle model yerine masaustu kurulur yada oyun laptobu alınır daha iyi
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InViSiBLePLaYeR 6 yıl
Bu bilgisayarı almak yerine aynı özelliklere sahip bir oyuncu dizüstü bilgisayarı almak çok daha mantıklı olacaktır bu cihaz kesinlikle uzun süre oyun oynamaya yetmez eğer 27" iMac'te bulunan GTX680MX GPU'suna bakacak olursa oyun oynamak için yeterli olsa da o kadar para verdikten sonra oyunları ultra ayarda açamadığını görürüz ultrada oynayabileceğiniz oyunları bir sonraki nesil ile birliktede oynayamaz hale geleceksiniz halbuki masaüstü bilgisayar alıp istediğiniz zaman ekran kartını değiştirmek çok daha mantıklı olur çok gereksiz bir makine
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gageracer 6 yıl
Cihaz çok güzel olmuş fakat duruş açısı biraz kafama takıldı.Yani çoğu masaüstü sistemlerde monitörler dik durarak oyun oynuyoruz burda eğimli bir duruş var eğer öyle durmak zorunda ise bütün cihaz boşuna üretilmiş olabilir.Ekranın üst kısmı karanlık alt kısmı da çok parlak olduktan sonra oyun oynamaya gerek yok.
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hazarRS 6 yıl
StageTR
Aslında bende böyle bir şey almayı düşünüyorum fakat biraz tedirginliyim bir laptop almıştım ilk 3 hafta baya güzel high kalitede kasmadan oyun oynatıyordu diğer günler mediumda bile kasmaya başlamıştı bu tür pc lerde de bu sorun olur mu ?

Eğer makinede sorun yoksa öyle kolay kolay kasma yaşamazsınız. Benim laptopum da her türlü oyunu yüksek kalitede oynatıyordu, sonra birden oynatmamaya başladı. Meğer nvidia ekran kartı çalışmamaya başlamış. Ne yaparsam yapayım intelin dahili ekran kartından nvidiaya geçemiyormuşum. format atınca düzeldi. Sizin de benzer bir durumunuz olmuştur muhtemelen. Tedirginliğe gerek yok ;)
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manyakurt 6 yıl
kaba duruyor, tamam bir tablet inceliği beklemiyor kimse de en azından tasarıma biraz özen gösterselermiş. Sonuçta pc kasası degil bi yerlere saklamıyacaksan bulunduğu odada göze ilk çarpan şey olacak.
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Rangle 6 yıl
Aslında bende böyle bir şey almayı düşünüyorum fakat biraz tedirginliyim bir laptop almıştım ilk 3 hafta baya güzel high kalitede kasmadan oyun oynatıyordu diğer günler mediumda bile kasmaya başlamıştı bu tür pc lerde de bu sorun olur mu ?
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