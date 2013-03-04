MSI'ın oyunculara özel hepsi bir arada bilgisayarı AG2712 görüntülendi

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MSI'ın oyunculara özel hazırladığı hepsi bir arada bilgisayarı AG2712, CeBIT 2013 fuarı öncesinde görüntülendi.
Elimize ulaşan bilgilere göre, Intel'in Ivy Bridge mimarisi (Core i5 / Core i7) desteğini arkasına alan AG2712, GK106 grafik yongasına sahip Nvidia GeForce GTX 670MX mobil ekran kartıyla donatılmış durumda. Duruş açısının değiştirilebildiği belirtilen AG2712'nin arka yüzüne, 1 adet HDMI girişi, 1 adet HDMI çıkışı, 1 adet D-Sub (VGA) çıkışı, 2 adet USB 3.0 portu, 2 adet USB 2.0 portu, 1 adet LAN portu ve kulaklık / mikrofon bağlantıları yerleştirilirken; sol tarafta açma - kapama tuşu, kontrol tuşları, SD / MMC / MemoryStick kart okuyucu ve 2 adet USB 3.0 portu göze çarpıyor. Hepsi bir arada bilgisayarın sağ tarafında ise optik sürücü yer alıyor.
Wi-Fi bağlantısını ve THX TruStudio Pro ses teknolojisini beraberinde getiren AG2712'nin LED arka aydınlatmalı LCD ekranı 27-inç büyüklüğünde ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde. 10 parmağınızı eşzamanlı şekilde algılayabilen dokunmatik kapasitif panelin, opsiyonel olarak sunulacağı konuşuluyor.
MSI AG2712'nin fiyatıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
http://www.engadget.com/2013/03/04/msi-ag2712-gaming-all-in-one-PC-hands-on/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Eğer makinede sorun yoksa öyle kolay kolay kasma yaşamazsınız. Benim laptopum da her türlü oyunu yüksek kalitede oynatıyordu, sonra birden oynatmamaya başladı. Meğer nvidia ekran kartı çalışmamaya başlamış. Ne yaparsam yapayım intelin dahili ekran kartından nvidiaya geçemiyormuşum. format atınca düzeldi. Sizin de benzer bir durumunuz olmuştur muhtemelen. Tedirginliğe gerek yok ;)