MSI'ın özel tasarımlı GeForce GTX 460 HAWK modeli gün ışığına çıktı. Referans tasarımlı GeForce GTX 460 ile kıyaslandığında ciddi farklılıklar içeren yeni model, özellikle hız aşırtmacılar için düşünülen güncellemelere sahip. MSI tarafından dünyanın ilk üçlü (GPU, bellek ve PLL) voltaj değiştirme özelliği sunan ekran kartı olarak lanse edilen yeni model, firmanın yüksek performans segmentinde konumlandırılan diğer modellerinde de gördüğümüz Twin Frozr II soğutucusunu kullanıyor. Çift fanlı tasarıma sahip olan ve çok sayıda ısı borusu ile donatılan soğutucunun, kartın serin ve sessiz çalıştırdığı gibi yüksek hız aşırtma seviyelerinde de ihtiyaç duyulan soğutma performansını sunabildiği ifade ediliyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğine, 336x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Saat hızları henüz açıklanmayan ancak farklı soğutma koşullarında hız aşırtma ile 1GHz ve üzerine GPU hızlarına ulaşabileceği iddia edilen ekran kartı, 3DVision Surround ve SLI teknolojilerini de destekliyor. Görüntü aktarımı için çift DVI ve Mini HDMI portlarına yer verilen MSI GeForce GT 460 HAWK'ın üzerinde donanımsal voltaj okuma noktalarına da yer veriliyor. Tayvan merkezli firma tarafından önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmadığını da not düşelim.