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MSI'ın özel tasarımlı GeForce GTX 460 HAWK modeli gün ışığına çıktı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'ın özel tasarımlı GeForce GTX 460 HAWK modeli gün ışığına çıktı
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MSI'ın özel tasarımlı GeForce GTX 460 HAWK modeli gün ışığına çıktı. Referans tasarımlı GeForce GTX 460 ile kıyaslandığında ciddi farklılıklar içeren yeni model, özellikle hız aşırtmacılar için düşünülen güncellemelere sahip. MSI tarafından dünyanın ilk üçlü (GPU, bellek ve PLL) voltaj değiştirme özelliği sunan ekran kartı olarak lanse edilen yeni model, firmanın yüksek performans segmentinde konumlandırılan diğer modellerinde de gördüğümüz Twin Frozr II soğutucusunu kullanıyor. Çift fanlı tasarıma sahip olan ve çok sayıda ısı borusu ile donatılan soğutucunun, kartın serin ve sessiz çalıştırdığı gibi yüksek hız aşırtma seviyelerinde de ihtiyaç duyulan soğutma performansını sunabildiği ifade ediliyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğine, 336x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Saat hızları henüz açıklanmayan ancak farklı soğutma koşullarında hız aşırtma ile 1GHz ve üzerine GPU hızlarına ulaşabileceği iddia edilen ekran kartı, 3DVision Surround ve SLI teknolojilerini de destekliyor. Görüntü aktarımı için çift DVI ve Mini HDMI portlarına yer verilen MSI GeForce GT 460 HAWK'ın üzerinde donanımsal voltaj okuma noktalarına da yer veriliyor. Tayvan merkezli firma tarafından önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmadığını da not düşelim.

MSI'ın özel tasarımlı GeForce GTX 460 HAWK modeli gün ışığına çıktı
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MSI'ın özel tasarımlı GeForce GTX 460 HAWK modeli gün ışığına çıktı
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LeMaieju 9 yıl
418 TL ye eksen de var. SLI yapmayı düşünüyordum ben gtx 460 larla fakat bu ihtiyaç bırakmayacak heralde. Ama 2 tane lisinin testini biri yaparsa kararım değişebilir.
2x gtx460 +i7 950 3.8ghz ile psu yu slı li halde ne kadar zorlayabilirim gerçi bilemiyorum(SLI lı hali oc yaparsam demek istedim). (850W thermaltake toughpower SLI cert.)
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LAVMAN 9 yıl
ramler 5lik 4luk olsaydı keşke


birde neden 930da benc vermişler 1ghz yapamamışlarmı acaba??
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gunescan 9 yıl
Arkadaşlar bilemem fakat bu msi'ın twin frozr gtx 465 lerine 470 biosu atıp resmen gtx470 yapan dostlar var :D Yani tabi şans işi fakan derseniz ben gtx465 performansına razıyım ki kimse demez, denemekte fayda var.
Tabi kartta 10 adet bellek modülü olması gerekiyorumuş. o da şans işi işte :D
Alan varsa ben denesin derim.
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Nevi şahsına münhasır 9 yıl
Bundan bir tane alıp 3 sene dahili bileşenlere uğramamak lazım. Marka bazında hoşlanmasam da hawk modelleri favorim.
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MxFxOx 9 yıl
nvidi460 en ucuz ve en iyi dx11 kartı. ATİ 6000 beklemeye gerek var mı? bilmem ama şuan alınabilecek en iyi kart
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ExECaLiBuR 9 yıl
Sırf 1 ghz olduğu için diğer gtx460 lara göre 100 belki daha fazla bir fark verilir mi tartışılır. Banada gigabyte mantıklı geliyor.
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Batuist 9 yıl
işte en sevdiğim ekran kartı serisi.. oc performansını cidden merak ediyorum...
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heatblast 9 yıl
en ideal gtx460 bence gigabyte gtx460 1 gb olan model
bu çok pahalı olacaktır
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vidoko 9 yıl
neakdar para oadkar hız, kalite ... okadar overclock:))
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ExECaLiBuR 9 yıl
Min 550 tl olur bunun fiyatı. gtx465'e giden vuruyor gelen vuruyor.
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hellteam 9 yıl
4 ısı borusu çok iyi de olsa vrm lerin üzeri açık Default saat hızları ne olacak acaba

1 ghz ye de kaç vid le çıkacağı önemli tabi Çıksa bile stabil ve soğuk çalışması biraz zor görünüyo
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ghost recon advanced 9 yıl
msı ekrna kartlarının fiatları çok pahalı oluyor asus gibi ve bulunmasıda zor standart gtx460 faitalrından biraz yüksek olur kesin
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