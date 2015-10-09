Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI'nın oyunculara yönelik DS502 oyuncu kulaklığı satışa çıkıyor

3 yıl
7,8b
1
3
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
MSI'nın oyunculara yönelik DS502 oyuncu kulaklığı satışa çıkıyor

Oyunculara yönelik iddialı dizüstü ve masaüstü bilgisayarları ile tanıdığımız MSI, çevre birimleri tarafında da oyuncuların ilgisini çekecek ürünlere imza atıyor. Firmanın bir süre önce tanıtımını yaptığı MSI DS502 oyuncu kulaklığı satışa çıkıyor. 

MSI DS502 oyuncu kulaklığı genişletilmiş 7.1 surround sese sahipken, 40mm yüksek kaliteli sürücüler ile en iyi ses tecrübesini sunmayı amaçlıyor. Kulaklık içerisindeki titreşim modu patlama gibi sahnelerde sizi daha fazla oyun içerisine adapte etmeyi amaçlıyor. 

üründe bulunan çok yönlü ve aktif gürültü engelleyici mikrofon sayesinde oyuncular ekipleri ile daha net bir şekilde iletişim kurabilecek. Kulaklığın kablosunda yer alan kontrol modülü ile ses ve titreşimin kontrol edilebilmesi mümkün.

Kullanıcının kafasına göre kendisini ayarlayabilen üst bant ve kulağa daha rahat oturan kenar süngerleri yanında LED aydınlatmalı MSI GAMING ejder simgesi kulaklığa farklı bir hava katıyor. USB arabirimi üzerinden bağlanan kulaklık Cmedia Xear yazılımı ile pek çok ön ayar ve 10 bant ekolayzır ayarı sunuyor. Kulaklık 70$ fiyat etiketine sahip.  

http://www.guru3d.com/news-story/msi-launches-ds502-7-1-gaming-headset-with-active-noise-cancellation.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
kötü duruyor, 40mm sürücü zayıf kalmış özelliklere göre fiyat yüksek olmuş.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

kötü duruyor, 40mm sürücü zayıf kalmış özelliklere göre fiyat yüksek olmuş.

Kulağımızın çapı ne kadar zaten?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Aslanhan. 3 yıl
Fiyat hiçte fena değil.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl 2si1 "Serbest Stil" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Engellerin aşıldığı yerdeyiz: Düşler Akademisi'ni geziyoruz 3 yıl Dijital Perde : 9 Ekim'de vizyona girecek filmler 3 yıl Samsung ve Digiturk'ten 4K içerik anlaşması Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Yeni Passat 2.0 TDI 240bg 500Nm Test
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim