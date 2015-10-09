MSI'nın oyunculara yönelik DS502 oyuncu kulaklığı satışa çıkıyor

Oyunculara yönelik iddialı dizüstü ve masaüstü bilgisayarları ile tanıdığımız MSI, çevre birimleri tarafında da oyuncuların ilgisini çekecek ürünlere imza atıyor. Firmanın bir süre önce tanıtımını yaptığı MSI DS502 oyuncu kulaklığı satışa çıkıyor.





MSI DS502 oyuncu kulaklığı genişletilmiş 7.1 surround sese sahipken, 40mm yüksek kaliteli sürücüler ile en iyi ses tecrübesini sunmayı amaçlıyor. Kulaklık içerisindeki titreşim modu patlama gibi sahnelerde sizi daha fazla oyun içerisine adapte etmeyi amaçlıyor.





üründe bulunan çok yönlü ve aktif gürültü engelleyici mikrofon sayesinde oyuncular ekipleri ile daha net bir şekilde iletişim kurabilecek. Kulaklığın kablosunda yer alan kontrol modülü ile ses ve titreşimin kontrol edilebilmesi mümkün.





Kullanıcının kafasına göre kendisini ayarlayabilen üst bant ve kulağa daha rahat oturan kenar süngerleri yanında LED aydınlatmalı MSI GAMING ejder simgesi kulaklığa farklı bir hava katıyor. USB arabirimi üzerinden bağlanan kulaklık Cmedia Xear yazılımı ile pek çok ön ayar ve 10 bant ekolayzır ayarı sunuyor. Kulaklık 70$ fiyat etiketine sahip.

http://www.guru3d.com/news-story/msi-launches-ds502-7-1-gaming-headset-with-active-noise-cancellation.html