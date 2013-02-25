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MWC 2013: Firefox OS'un içerik ihtiyacını Firefox Marketplace karşılayacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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MWC 2013: Firefox OS'un içerik ihtiyacını Firefox Marketplace karşılayacak
Mozilla, Mobil Dünya Kongresi'nde Firefox OS ile çalışan cihazların içerik ihtiyacını karşılayacak olan uygulama mağazası Firefox Marketplace'ı duyurdu.

Mozilla Web Girişimi sayesinde geliştiriciler, HTML 5 tabanlı uygulamalarını Firefox OS için geliştirebilecek iken; AccuWeather, Airbnb, Box, Cut the Rope, Disney Mobile Games, EA games, Facebook, Nokia HERE, MTV Brasil, Pulse News, SoundCloud, SporTV, Terra, Time Out ve Twitter gibi birçok geliştirici ve uygulamada ilk etapta markette yerini alacak.

Uygulamaları HTML 5 kullanılarak geliştirilen Firefox OS'un uygulama ve web ayrımını ortadan kaldıracağını belirten şirketin ürünlerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Jay Sullivan, Firefox OS için pek çok uygulama geliştirilmesini beklediklerini de dile getirdi. Sullian, bu beklentisinin nedeni olarak ise, geliştiricilerin web tabanlı uygulamalar üzerinde diğer platformlara göre daha fazla çalışma gerçekleştirmesini gösterdi. Ayrıca, Firefox Marketplace üzerinde yapılacak olan satın alımların mobil operatörler üzerinden tahsil edileceği belirtilirken, her bir uygulama satın alınmadan önce kullanıcılar tarafından indirilerek bir kereliğine test edilebilecek.

Uygulama ve web ayrımını ortadan kaldıracağı söylenen Firefox OS'un kullanıcılarının uygulama ihtiyacını ne denli karşılayacağını, önümüzdeki aylarda ilk cihazların satışa sunulmasıyla hep birlikte göreceğiz.

http://blog.mozilla.org/ Yorum Yaz
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wolf silver 6 yıl
Eğer büyük firmalar (samsung Htc Sony zte veya huavei) destek vermezse hiç bir şansı yok. Özellikle samsung destek vermezse pek fazla gelismez. Samsung da kendi işletim sistemini hazırladığına göre şimdiden geçmiş olsun...
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talerk 6 yıl wolf silver
wolf silver
Eğer büyük firmalar (samsung Htc Sony zte veya huavei) destek vermezse hiç bir şansı yok. Özellikle samsung destek vermezse pek fazla gelismez. Samsung da kendi işletim sistemini hazırladığına göre şimdiden geçmiş olsun...

samsung un telefonlarına kaldıysa firefox hiç çıkarmasın zaten
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yeb2734 6 yıl
Mobil dünyaya yeni bir renk
Bakalım zamanla nasıl bir konumda olacak
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