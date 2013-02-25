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MWC 2013 : LG, webOS platformunu satın alıyor

6 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2013 : LG, webOS platformunu satın alıyor

HP'nin mobil sektörde büyük adımlar atmak niyetiyle geliştirdiği webOS mobil işletim sistemi, HP logolu tablet ve akıllı telefonlarda boy gösterse de rafa kalkması fazla uzun sürmedi. HP'nin yeniden yapılanma sürecinden nasibini alan webOS'nin bir süre açık kaynak olarak geliştirici topluluklarına açılması düşünülmüştü. Ancak Güney Koreli LG, platformu HP'den satın alacağını duyurdu.

MWC 2013 etkinliğinde yapılan duyuruya göre, satın alma içerisinde işletim sistemi, mühendislik yetenekleri ve Palm lisansları yar alıyor. Ancak LG mboil cihazlarda bu işletim sistemini kullanmayacak. Firmanın asıl hedefi akıllı TV ürünlerinde webOS platformuna yer vermek.

LG'nin Kaliforniya'daki merkezinde kurulacak webOS ekibi, merkezin kalbini oluşturacak. LG ayrıca önceki Palm müşterilerini de destekleyeceğini belirtti.

http://reviews.cnet.com/8301-13970_7-57570990-78/webos-lives-lg-to-resurrect-it-for-smart-tvs/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
OF HP OFF Piyasayı devirebilecek tek işletim sistemi oydu .
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Lepanto 6 yıl
Keşke mobil cihazlar için kullansanlar, rakip olurdu piyasadaki sistemlere. Güzel bir sistemdi WebOS.
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Stanislas Xavier 6 yıl
Keşke mobil cihazlar için de kullansaydı.Belki ileride deneme amaçlı bir iki model çıkarırlar.
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Psydia 6 yıl
Bu webos da yakartop gibi elden ele dolasiyor...
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hollowman_ 6 yıl
sugar_klavyeci
Üreticiler artık Androiddeki tehlikeyi farkettikleri için kendi ekosistemlerini kurmanın derdinde. Samsungun Tizen atağından sonra LG de ölmüş olan webOS platformunu satın alarak tekrar canlandırıp Googledan kurtulmanın hesaplarını yapıyor. Umarım başarılı olur.

Sen olayları nasıl algılıyorsun yahu? bugün market uygulaması 700 binleri aşmış, piyasanın %70 den fazlasına egemen, marka bağımlılığı oluşturmuş android gibi bir sistemenden kurtulmaya çalıştıkları içinmi kendi işletim sistemlerini geliştirmeye başladıklarını düşünüyorsun? Hiç bir firma geleceğini riske atmaz. Google un nexus markasıyla yarın neler yapabileceğini kestirmek güç, firmalardan alternatifsiz kalmamak için kendi işletim sistemlerini hazırlıyorlar bir yandan. Bugün gelişmiş bir tizen yada web os olan bir amiral gemisi çıksa bile en fazla 10 bin uygulaması olabilecek bir platformu kim tercih eder? windows phone bile multiplatform haldeyken pazarda sıkıntı çekerken mümkünmü?
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Mr. Jingles 6 yıl hollowman_
hollowman_
sugar_klavyeci
Üreticiler artık Androiddeki tehlikeyi farkettikleri için kendi ekosistemlerini kurmanın derdinde. Samsungun Tizen atağından sonra LG de ölmüş olan webOS platformunu satın alarak tekrar canlandırıp Googledan kurtulmanın hesaplarını yapıyor. Umarım başarılı olur.

Sen olayları nasıl algılıyorsun yahu? bugün market uygulaması 700 binleri aşmış, piyasanın %70 den fazlasına egemen, marka bağımlılığı oluşturmuş android gibi bir sistemenden kurtulmaya çalıştıkları içinmi kendi işletim sistemlerini geliştirmeye başladıklarını düşünüyorsun? Hiç bir firma geleceğini riske atmaz. Google un nexus markasıyla yarın neler yapabileceğini kestirmek güç, firmalardan alternatifsiz kalmamak için kendi işletim sistemlerini hazırlıyorlar bir yandan. Bugün gelişmiş bir tizen yada web os olan bir amiral gemisi çıksa bile en fazla 10 bin uygulaması olabilecek bir platformu kim tercih eder? windows phone bile multiplatform haldeyken pazarda sıkıntı çekerken mümkünmü?

Asıl sen nasıl algılıyorsun? Sadece uygulama sayısı olarak bakıyorsun bu kadar basit düşünme. İşe yarar uygulama sayısı olsun yeter. Kaliteli olduktan sonra 10 bin tane bile olsa fazla fazla yeter. Android'de 700 bin tane uygulama olduğunu sanma, temaları bile uygulamadan sayıyorlar. Ayrıca öyle Apple Stord kalitesi de hiç yok. Yüzbinlerce gereksiz uygulama var. Koca bir çöplük.

Android'deki tehlike gün gittikçe artıyor. En büyük akıllı telefon pazarlarından biri belki de en büyüğü olan Çin'de büyük üreticiler (Samsung, LG, HTC, Sony vs) yerel üreticilerin çıkardığı cihazlardan dolayı yara aldılar. Neticede bedava, kullanmak için lisans ücreti ödemeye gerek yok. Bunun verdiği avantajla irili ufaklı yüzlerce üretici büyük firmaların ürettiği cihazların dengi olan cihazları neredeyse onların yarı fiyatına satıyorlar. Ayrıca Google'ın ileride Android'i diğer üreticilere kullanımını kapatıp sadece kendi cihazlarında kullanması da bir diğer sebep ve ihtimal. Üreticiler bu yüzden Google'a karşı tedbirli olup kendi çözümlerini üretmenin peşindeler. Samsung Google'ın ortaklaşa cihaz yaptığı bir firma iken Tizen ile onun en büyük rakibi olacak. Eğer yer edinip tutunursa Android'i tahtından dahi edebilir. Android gibi beş para etmez çakma açık kaynak ve çakma Linux değil. Hakiki safkan Linux.
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Fenomenon 6 yıl
hemen basari beklemek yanlis olur ama LG buyuk bi sirket ve ileriye donuk iyi bi yatirim olabilir, ben LG'yi seviyorum hem kaliteli hemde ucuz ama servis olarak zayif
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drmso 6 yıl
umarım lg webos u telefonlarında da kullanır. webos gerçekten güzel bir işletim sistemiydi. üzerinde geliştirmeler yapıp webos lu telefonlar çıkarırlarsa almak isterim.
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Mr. Jingles 6 yıl
Üreticiler artık Android'deki tehlikeyi farkettikleri için kendi ekosistemlerini kurmanın derdinde. Samsung'un Tizen atağından sonra LG de ölmüş olan webOS platformunu satın alarak tekrar canlandırıp Google'dan kurtulmanın hesaplarını yapıyor. Umarım başarılı olur.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Güzel gelişmeler bunlar
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UnInvited_Guest 6 yıl Mr. Jingles
sugar_klavyeci
Üreticiler artık Android'deki tehlikeyi farkettikleri için kendi ekosistemlerini kurmanın derdinde. Samsung'un Tizen atağından sonra LG de ölmüş olan webOS platformunu satın alarak tekrar canlandırıp Google'dan kurtulmanın hesaplarını yapıyor. Umarım başarılı olur.

Haberi okusaydiniz keşke.
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SystemApps 6 yıl
nihahahaha yazılımdaki başarısızlığını yaymaya çalışıyor lg
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