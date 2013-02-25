MWC 2013 : LG, webOS platformunu satın alıyor





HP'nin mobil sektörde büyük adımlar atmak niyetiyle geliştirdiği webOS mobil işletim sistemi, HP logolu tablet ve akıllı telefonlarda boy gösterse de rafa kalkması fazla uzun sürmedi. HP'nin yeniden yapılanma sürecinden nasibini alan webOS'nin bir süre açık kaynak olarak geliştirici topluluklarına açılması düşünülmüştü. Ancak Güney Koreli LG, platformu HP'den satın alacağını duyurdu.





MWC 2013 etkinliğinde yapılan duyuruya göre, satın alma içerisinde işletim sistemi, mühendislik yetenekleri ve Palm lisansları yar alıyor. Ancak LG mboil cihazlarda bu işletim sistemini kullanmayacak. Firmanın asıl hedefi akıllı TV ürünlerinde webOS platformuna yer vermek.





LG'nin Kaliforniya'daki merkezinde kurulacak webOS ekibi, merkezin kalbini oluşturacak. LG ayrıca önceki Palm müşterilerini de destekleyeceğini belirtti.

http://reviews.cnet.com/8301-13970_7-57570990-78/webos-lives-lg-to-resurrect-it-for-smart-tvs/