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MWC 2014 : Alcatel'den akıllı telefonlar için Smartbook laptop aksesuarı

5 yıl
7,7b
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2014 : Alcatel'den akıllı telefonlar için Smartbook laptop aksesuarı

Genel anlamda akıllı telefon ve tablet modellerinin geçit törenini izlediğimiz MWC 2014 etkinliğinde Çinli Alcatel dikkat çekici bir aksesuar modeli ile ziyaretçilerin karşısına çıktı.

Motorola'nın Lapdock aksesuarını anımsatan Alcatel Smartbook, temelinde bir akıllı telefon kullanan laptop aksesuarı. Ancak diğerlerinin aksine cihazda bir yuva bulunmuyor ve aktarım kablosuz olarak parçalı bir şekilde yapılıyor. Parçalıdan kasıt ise ekrana görüntülerin WiFi üzerinden aktarılması, klavye ve trackpad bağlantısının ise Bluetooth üzerinden yapılması. 

Yani akıllı telefonun WiFi ve Bluetooth bağlantılarını birbirinden bağımsız olarak kullanan ürün, MediaTek'in Hotknot teknolojisi sayesinde akıllı telefonu klavyenin sağ alt kısmına yüzüstü dokundurduğunuzda eşleşme yapıyor. 

Etkinlikte tanıtılan prototip cihazda alüminyum gövde alaşımı yer alırken, 11 inçlik IPS ekranda ise Full HD çözünürlük sunuluyor. Aksesuarın çalışması için 5000 veya 6000mAh gücünde bir batarya kullanılacak. 

Cihazın ekranı dokunmatik değil. Tüm kontroller klavye ve trackpad üzerinden sağlanıyor. Akıllı telefona gelen çağrılar ve SMS aksesuar ekranı üzerinden görülerek cevaplandırılabiliyor. 

Alcatel Smartbook şimdilik ticari hayata geçmeye hazır değil. Eylül ayındaki IFA 2014 fuarında daha gelişmiş bir sürüm karşımıza çıkacak. Ancak aksesuar sadece 8 çekirdekli MediaTek yongaseti taşıyan Alcatel akıllı telefonları ile uyumlu olacak. 

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carman 5 yıl
peki telefonun pili bu işlemde ne kadar dayanacak acaba
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bu cihaz başarılı olursa baya tutar tel laptop telefon bir arada daha pratik olur
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cceviz 5 yıl
eğer akıcı ve rahat bir kullanım sağlayabiliyorsa çok güzel bir ürün. dizüstü ihtiyacını büyük ölçüde karşılayabilir. evindeyken telefondan video izleyenlerin, internette gezinenlerin, dökümanlarla uğraşanların işini çok kolaylaştırabilecek bir cihaz olmuş.
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Fenomenon 5 yıl
gereksiz bir ürün. ne işimize yarıyacak.
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