MWC 2015 : Alcatel 40 dolarlık Firefox OS işletim sistemli telefonunu duyurdu





Orange Klif adını taşıyan modelin teknik detaylarına bakacak olursak fiyatı gibi oldukça mütevazı olduğu söyleyebiliriz. 3.5 inç TFT ekranında 320x480 piksel çözünürlük sunan cihaz 1 GHz hızında çalışan çift çekirdekli MediaTek çipsetinden gücünü alıyor. Ayrıca modelde 256 MB sistem belleği ve 512MB depolama alanı bulurken bu alan Micro SD kart desteği ile arttırılabiliyor.

Firefox OS işletim sistemiyle gelen modelin 2 MP kamerasına led flaş eşlik ediyor, ayrıca cihazda FM radyo ve GPS özellikler de bulunuyor. Orange Klif 12.2 x 62 x 11.9mm boyutlarına sahip iken 1300mAh batarya kapasitesine sahip. Teknik özellik olarak çok düşük olsa da modelin Afrika'da 6 aylık çağrı,sms ve internet paketi ile birlikte 40 dolara satılacağını hatırlatalım.

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MWC etkinliği kapsamında yeni telefonlarını tanıtan Alcatel'den ilginç bir cihaz daha geldi. Firefox OS işletim sistemli giriş seviyesi akıllı telefonun fiyatı 40 dolar ancak heyecanlanmak için biraz erken, şimdilik telefonun yalnızca Afrika pazarında satılması planlanıyor.