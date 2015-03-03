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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MWC 2015 : Alcatel 40 dolarlık Firefox OS işletim sistemli telefonunu duyurdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,1b
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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MWC 2015 : Alcatel 40 dolarlık Firefox OS işletim sistemli telefonunu duyurdu

MWC etkinliği kapsamında yeni telefonlarını tanıtan Alcatel'den ilginç bir cihaz daha geldi. Firefox OS işletim sistemli giriş seviyesi akıllı telefonun fiyatı 40 dolar ancak heyecanlanmak için biraz erken, şimdilik telefonun yalnızca Afrika pazarında satılması planlanıyor.

Orange Klif adını taşıyan modelin teknik detaylarına bakacak olursak fiyatı gibi oldukça mütevazı olduğu söyleyebiliriz. 3.5 inç TFT ekranında 320x480 piksel çözünürlük sunan cihaz 1 GHz hızında çalışan çift çekirdekli MediaTek çipsetinden gücünü alıyor. Ayrıca modelde 256 MB sistem belleği ve 512MB depolama alanı bulurken bu alan Micro SD kart desteği ile arttırılabiliyor. 
Firefox OS işletim sistemiyle gelen modelin 2 MP kamerasına led flaş eşlik ediyor, ayrıca cihazda FM radyo ve GPS özellikler de bulunuyor. Orange Klif 12.2 x 62 x 11.9mm  boyutlarına sahip iken 1300mAh batarya kapasitesine sahip. Teknik özellik olarak çok düşük olsa da modelin Afrika'da 6 aylık çağrı,sms ve internet paketi ile birlikte 40 dolara satılacağını hatırlatalım.

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doctor_bey 4 yıl
Tam yaşlı telefonu aslında, gelse babaaneme hediye ederdim bir tane
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*siteci* 4 yıl
Aslında 100 doların altındaki telefonlar temel iletişim hakkı nedeniyle vergisiz olmalı. Bu cihaz ülkemizde 150 liradan satılsa kötü mü olurdu?
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wolf silver 4 yıl
Bu telefon gelince fiyatı 100 tl dir. Ancak türkiyeye gelince 100 tl de vergi alırlar hatta daha fazla da olabilir :D :D
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unflattering 4 yıl
Bazı telefonlar Türkiyede yurtdışından bile ucuza satılıyor. Ülkemizi bu kadar kötülemeye gerek yok. Bazı arkadaşlar vur deyince öldürüyorlar.
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arel.gr 4 yıl
firefox severek kullanirimda bu ebat ne,istikamet yine zippo boyut mu ?
tabletin ara formulunu bulduk,6" i goze aldik,parasini verecegiz,
presbiyopi var !
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arel.gr 4 yıl unflattering
unflattering

Bazı telefonlar Türkiyede yurtdışından bile ucuza satılıyor. Ülkemizi bu kadar kötülemeye gerek yok. Bazı arkadaşlar vur deyince öldürüyorlar.

yaziyi simdi farkettim,mesela ?
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Umarım en kısa zamanda yeni sistemler yayılır.
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SEO-Uzmanı 4 yıl
TR piyasasına sokmuyorlar çünkü 1 telefondan satıcı neredeyse 500 TL kazanıyor !
şimdi bunu getirse peynir ekmek gibi satar da adam tanesinde 5 TL kazanırım diye getirmiyor ! dahası gelen telefonların çoğu kaçak olunca 10 tane getiren 5000 TL garanti !
ama bundan 5000 TL kazanmak için bir konteyner getirmek lazım :D
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le_tatative 4 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
TR piyasasına sokmuyorlar çünkü 1 telefondan satıcı neredeyse 500 TL kazanıyor !
şimdi bunu getirse peynir ekmek gibi satar da adam tanesinde 5 TL kazanırım diye getirmiyor ! dahası gelen telefonların çoğu kaçak olunca 10 tane getiren 5000 TL garanti !
ama bundan 5000 TL kazanmak için bir konteyner getirmek lazım :D

Wowowo sakin ol genç
Hiç bir satıcı hiç bir telefondan 500 lira kar etmiyor
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DraGonS 4 yıl
Türkiye'de 70$ a gelse bile alırım yahu. Ama nerede..
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