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MWC 2015 : Ford nabzınıza göre pedal zorluğunu ayarlayan bir akıllı bisiklet geliştirdi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2015 : Ford nabzınıza göre pedal zorluğunu ayarlayan bir akıllı bisiklet geliştirdi

Ünlü otomotiv şirketi Ford, akıllı sistemler tarafında da önemli çalışmalar yapıyor. Firma MoDe adını verdiği prototip akıllı elektrikli bisiklet konseptini MWC 2015 fuarında görücüye çıkardı.
MoDe bisiklet iki farklı versiyona sahip. MoDe:Me adındaki versiyon katlanabilir yapıda ve taşınabilirliği hedefliyor. MoDe:Pro ise biraz daha büyük ve dağıtım servislerini hedefliyor.
Bisiklette 200 wattlık bir motor yer alıyor. 9 amper/saatlik bataryası ile 25km/s hızlarına kadar çıkabiliyor. Kullanıcı pedal çevirerek bisikletini sürerken isterse elektrik motorunu da devreye sokabiliyor.
Bisiklet çeşitli sensörlerle donatılmışken, yönetim ise iOS uygulaması üzerinden sağlanıyor. MoDe:Link uygulaması güzergahı girdikten sonra toplu taşımaları da hesap ederek en ideal gidiş şeklini ayarlıyor. Kullanıcı isterse bisikleti sürmek istediği zamanı belirleyerek ona göre rota çizilmesini sağlayabiliyor.
Uygulama dönüşler geldiği zaman gidona titreşimler göndererek kullanıcıyı uyarıyor. Arka ultrasonik sensör ise araçları solladığınızda yine gidona titreşim yolluyor. Ayrıca farları otomatik yakarak da karşıdaki sürücüleri ikaz ediyor.
Uygulamanın diğer bir dikkat çekici yönü nabzınızı ölçerek yorulmaya başladınız durumlarda elektrik motorunu devreye sokuyor ve daha fazla yorulmanızı engelliyor. MoDe bisikletleri Ford Sync araç içi eğlence sistemleri ile de uyumlu.
Ford hali hazırda 25 farklı deney sürecini yürütüyor ve bisikletlerin toplu taşımaya nasıl yardımcı olabileceğini araştırıyor. Ford tüm taşıma sistemlerini bu şekilde en iyi alternatifi sunmak üzere birbirine bağlamayı planlıyor. Bisikletin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor.



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doctor_bey 4 yıl
Garip tipi dışında her şey güzelmiş bence
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DeepestSea 4 yıl
Aslında uzun süreli kullanımda kollestrol gibi hastalıkları yok eder.Çok zekici düşünülmüş
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V4LKyR 4 yıl DeepestSea
DeepestSea

Aslında uzun süreli kullanımda kollestrol gibi hastalıkları yok eder.Çok zekici düşünülmüş

Kolesterol bir hastalık değil, bir steroldür. Yani steroid ve alkol karışımı bir maddedir.
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infom@n 4 yıl
Nabza göre şerbet demek ki :)
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