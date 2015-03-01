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MWC 2015: SanDisk, 200GB depolama miktarıyla dikkat çeken yeni microSD hafıza kartını tanıttı

4 yıl
3,1b
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Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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MWC 2015: SanDisk, 200GB depolama miktarıyla dikkat çeken yeni microSD hafıza kartını tanıttı
Özellikle akıllı telefonların artan video ile fotoğraf çözünürlük seviyeleri, depolama konusunda sıkıntılar ortaya çıkartabiliyor. Bu noktada çağın ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan SanDisk'in yeni microSD hafıza kartı, 200GB'lık depolama miktarıyla büyük bir esneklik sunuyor.
MicroSDXC UHS-I standartları ile Class 10 hızında hazırlanan Sandisk'in yeni hafıza kartı, 90MB/s transfer hızıyla 200GB'lık depolama alanına yaklaşık 20 saat Full HD yani 1920 x 1080 piksel video kayı yapabiliyor. Firma tarafından özellikle belirtildiği üzere Android akıllı telefon ve tabletler için ideal olan dünyanın en büyük kapasiteye sahip hafıza kartı, geçen yıl duyurulan 128GB'lık microSDXC versiyondan da %56 oranında daha fazla yer sunuyor.
Sandisk'in 200GB'lık minik devi, 400$ fiyat etiketiyle yılın ikinci çeyreğinde dünya genelinde satışa çıkıyor. 

http://www.sandisk.com/about-sandisk/press-room/press-releases/2015/200gb-sandisk-ultra-microsdxc-uhs-i-card-premium-edition/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
Üst seviye tel parası oku geç
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doctor_bey 4 yıl
400$



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GoldPunch 4 yıl
256 ya ulaşamasılar herhalde.
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samsung95 4 yıl
niye 240, 250 ya da 256 değilde 200??

çok absürt bir sayı tutmaz...
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Reanimate 4 yıl
Fiyatının bu kadar yüksek olmasının esas sebebi sanırım rakibinin olmaması başka firmalardan bu tarz ürünler gelmiyor.
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xmasx 4 yıl
Fiyata for <3
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Fenomenon 4 yıl
400$ nedir ya :)
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DeistSuat 4 yıl
Bunu gopro takıcaksın 5 saat kesintisiz 4k/30hz video çekimi. Düşünemiyorum.
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RAN7843 4 yıl
128 gb 80 euro civari en idaili bence 128 al bitsin
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Masquerade89 4 yıl
telefon fiyatına micro sd
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