MWC 2015: SanDisk, 200GB depolama miktarıyla dikkat çeken yeni microSD hafıza kartını tanıttı

Özellikle akıllı telefonların artan video ile fotoğraf çözünürlük seviyeleri, depolama konusunda sıkıntılar ortaya çıkartabiliyor. Bu noktada çağın ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan SanDisk'in yeni microSD hafıza kartı, 200GB'lık depolama miktarıyla büyük bir esneklik sunuyor.

MicroSDXC UHS-I standartları ile Class 10 hızında hazırlanan Sandisk'in yeni hafıza kartı, 90MB/s transfer hızıyla 200GB'lık depolama alanına yaklaşık 20 saat Full HD yani 1920 x 1080 piksel video kayı yapabiliyor. Firma tarafından özellikle belirtildiği üzere Android akıllı telefon ve tabletler için ideal olan dünyanın en büyük kapasiteye sahip hafıza kartı, geçen yıl duyurulan 128GB'lık microSDXC versiyondan da %56 oranında daha fazla yer sunuyor.

Sandisk'in 200GB'lık minik devi, 400$ fiyat etiketiyle yılın ikinci çeyreğinde dünya genelinde satışa çıkıyor.

http://www.sandisk.com/about-sandisk/press-room/press-releases/2015/200gb-sandisk-ultra-microsdxc-uhs-i-card-premium-edition/