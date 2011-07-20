Mac Mini de güncellendi; Sandy Bridge işlemci, AMD ekran kartı ve Thunderbolt

Apple sadece MacBook Air ile kalmadı ve Mac Mini modellerini de güncelledi. Kompakt boyutlu bilgisayara donanım takviyesi yapan Apple artık çok güçlü Mac Mini'ler sunuyor. 599$ seviyesindeki baz donanımda, 2.3GHz hızında çalışan Sandy Bridge tabanlı Core i5 işlemciye, 2GB DDR3 bellek kapasitesine ve 500GB kapasiteli sabit diske yer verilirken, ekran kartı olarak işlemciye entegre HD 3000 grafik birimi kullanılıyor.

799$ seviyesinden sunulan bir üst konfigürasyonda ise 2.5GHz'de çalışan Core i5 işlemciye yer verilirken, harici ekran kartına geçiş yapılıyor ve AMD'nin DirectX 11 destekli Radeon HD 6630M GPU'su kullanılıyor. Aynı zamanda 4GB bellek kapasitesine sahip olan bu konfigürasyonun üzerinde ise 999$ etiket fiyatına sahip olan ve 2GHz'de çalışan dört çekirdekli Core i7 işlemciyle birlikte 4GB bellek kapasitesine ve 2x 500GB depolama sürücüsüne sahip konfigürasyon bulunuyor.

Yenilenen Mac Mini'lerin tamamı Thunderbolt teknolojisi ve Mac OS X Lion işletim sistemiyle gelirken, opsiyonel seçenekler arasında 256GB SSD, 8GB bellek ve 2.7GHz hızında çalışan çift çekirdekli Core i7 işlemci gibi donanımlara yer veriliyor. Diğer özellikleri arasında Ethernet, FireWire 800, HDMI ve SDXC gibi detaylara yer verilen ancak hiçbirinde optik sürücü olmayan yeni nesil Mac Mini'ler yurt dışında an itibariyle satışa sunulmuş durumda.