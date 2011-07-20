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Mac Mini de güncellendi; Sandy Bridge işlemci, AMD ekran kartı ve Thunderbolt

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
19,4b
1
42
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mac Mini de güncellendi; Sandy Bridge işlemci, AMD ekran kartı ve Thunderbolt
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Apple sadece MacBook Air ile kalmadı ve Mac Mini modellerini de güncelledi. Kompakt boyutlu bilgisayara donanım takviyesi yapan Apple artık çok güçlü Mac Mini'ler sunuyor. 599$ seviyesindeki baz donanımda, 2.3GHz hızında çalışan Sandy Bridge tabanlı Core i5 işlemciye, 2GB DDR3 bellek kapasitesine ve 500GB kapasiteli sabit diske yer verilirken, ekran kartı olarak işlemciye entegre HD 3000 grafik birimi kullanılıyor.
799$ seviyesinden sunulan bir üst konfigürasyonda ise 2.5GHz'de çalışan Core i5 işlemciye yer verilirken, harici ekran kartına geçiş yapılıyor ve AMD'nin DirectX 11 destekli Radeon HD 6630M GPU'su kullanılıyor. Aynı zamanda 4GB bellek kapasitesine sahip olan bu konfigürasyonun üzerinde ise 999$ etiket fiyatına sahip olan ve 2GHz'de çalışan dört çekirdekli Core i7 işlemciyle birlikte 4GB bellek kapasitesine ve 2x 500GB depolama sürücüsüne sahip konfigürasyon bulunuyor.
Yenilenen Mac Mini'lerin tamamı Thunderbolt teknolojisi ve Mac OS X Lion işletim sistemiyle gelirken, opsiyonel seçenekler arasında 256GB SSD, 8GB bellek ve 2.7GHz hızında çalışan çift çekirdekli Core i7 işlemci gibi donanımlara yer veriliyor. Diğer özellikleri arasında Ethernet, FireWire 800, HDMI ve SDXC gibi detaylara yer verilen ancak hiçbirinde optik sürücü olmayan yeni nesil Mac Mini'ler yurt dışında an itibariyle satışa sunulmuş durumda.
Mac Mini de güncellendi; Sandy Bridge işlemci, AMD ekran kartı ve Thunderbolt
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trygain 7 yıl
Arkadaslar bu mac mini de optik çıkış yok 5.1 ses sistemine nasıl bağlayacaz.Mac mini den hdmi ile LCD ye LCD deki optic çıkış ile 5.1 ses sistemine aktarsak 1080 mkv lerde sesi en düzgün sekilde alabilirmiyiz acaba?
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dreampowder 7 yıl trygain
trygain

Arkadaslar bu mac mini de optik çıkış yok 5.1 ses sistemine nasıl bağlayacaz.Mac mini den hdmi ile LCD ye LCD deki optic çıkış ile 5.1 ses sistemine aktarsak 1080 mkv lerde sesi en düzgün sekilde alabilirmiyiz acaba?

optik çıkış var, kulaklık çıkışı aynı zamanda optik çıkıştır bütün mac lerde.

Optik sürücü konusunda da: Mac Mini'de optki sürücü olmaması çok güzel bir gelişme bana kalırsa, ama illaki optik sürücü isterseniz mc olmak zorunda değil, gider 20-30 dolara ucuz bir usb optik sürücü alabilirsiniz.
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besiktas 8 yıl
Arkadaslar bugün yeni mac mini 2.5 ghz lik modeli elimde olacak..,trackpad ve klavye de aldım..Mac lere USB den Windows nasıl kurulur bilen var mı aranızda? Sadece fsx oynamak için kuracam Windows..alette 2 işletim sistemi var diye kazılma falan olmaz inşallah..hala karar veremedim Windows konusunda.SuperDrive faslları düşünüyorum onu aldığımda orjinal Windows cd sinı başlangıçta koyarsam kurar mı?
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ceo-tr 8 yıl
Pcteknikizmir
monitörün yanında kül tabağı gibi kalmış :)

:) harbiden. ama güzel duruyor.
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Evolution 8 yıl
Harici optik okuyucu alacaksınız diyor Steve
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Yafoo 8 yıl
Mac mini nin yenisinin cikmasini bekliyodum almak icin ki superdrive olmadigini gordum direk vazgectim olsa tadindan yenmezdi.
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EFSANEBRAD 8 yıl
Süper bir haber bende minilerin güncellenmesini bekliyordum, yalnız benim bildiğim kadarıyla sadece server modelinde cd\ dvd sürücü olmuyordu, diğer modellerde ise vardı sanırım bunda da aynen o sekilde

Edit:maalesef optik okuyucular kaldırılmış şimdi sitesinden baktım bence kötü olmuş :(
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Chaghatai 8 yıl
hayır yeni nesil minilerde superdrive yok. olsa 4-4lük olurdu ...of lan!
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WinteR 8 yıl
Eskisi de gayet güzeldi, fiyatlar da uygun.
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xense 8 yıl
arkadaşlar üründe cd/dvdrw sürücü var fakat burdaki fotoda server diye gecen ürünün ön yüzü var. bence editör her iki fotoyuda eklemeli. basit birşey nasıl sonuçlar doğuruyor. i7 işlemcili haric hepsinde cd/dvdrw var.
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Batuist 8 yıl
o nasıl bir mini bilgisayardır öyle.. masaüstü pclerin özelliklerinden aşağı kalır yanı yok... harici adaptör bile kullanmana gerek yok.. direkt 220V veriyorsun harika tasarım ve özellikler.. yalnız merak ettim DVD oynatıcı yokmu bunlarda? işletim sistemi nasıl daha sonra tekrardan kuruluyor? Pclerde hani usb sürücüleri kullanıyoruz mactede durum aynı mı?
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Pcteknikizmir 8 yıl
monitörün yanında kül tabağı gibi kalmış :)
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caves 8 yıl
cd/dvd gitmiş ve bence kötü olmuş... cd/dvd sürücüyü tarihe gömmek için erken, apple aceleci davranarak kullanıcıları zor durumda bırakıyor bence.
şöyle düşünelim... fotoğrafta görünen thunderbolt display ve mac mini'yi aldınız. oh mis gibi, sağlam bir sisteminiz, 27 inchlik dev gibi kaliteli bir monitörünüz var.
bir dvd film izleyeyim deseniz izleyemiyorsunuz.
neyseki harici dvd şansı var ama yine de dvd sürücü kalmalıydı mac mini'de...
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Canneswar 8 yıl Pcteknikizmir
Pcteknikizmir

monitörün yanında kül tabağı gibi kalmış :)


aynen :)
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