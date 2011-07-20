Mac Mini de güncellendi; Sandy Bridge işlemci, AMD ekran kartı ve Thunderbolt

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Apple sadece MacBook Air ile kalmadı ve Mac Mini modellerini de güncelledi. Kompakt boyutlu bilgisayara donanım takviyesi yapan Apple artık çok güçlü Mac Mini'ler sunuyor. 599$ seviyesindeki baz donanımda, 2.3GHz hızında çalışan Sandy Bridge tabanlı Core i5 işlemciye, 2GB DDR3 bellek kapasitesine ve 500GB kapasiteli sabit diske yer verilirken, ekran kartı olarak işlemciye entegre HD 3000 grafik birimi kullanılıyor.
799$ seviyesinden sunulan bir üst konfigürasyonda ise 2.5GHz'de çalışan Core i5 işlemciye yer verilirken, harici ekran kartına geçiş yapılıyor ve AMD'nin DirectX 11 destekli Radeon HD 6630M GPU'su kullanılıyor. Aynı zamanda 4GB bellek kapasitesine sahip olan bu konfigürasyonun üzerinde ise 999$ etiket fiyatına sahip olan ve 2GHz'de çalışan dört çekirdekli Core i7 işlemciyle birlikte 4GB bellek kapasitesine ve 2x 500GB depolama sürücüsüne sahip konfigürasyon bulunuyor.
Yenilenen Mac Mini'lerin tamamı Thunderbolt teknolojisi ve Mac OS X Lion işletim sistemiyle gelirken, opsiyonel seçenekler arasında 256GB SSD, 8GB bellek ve 2.7GHz hızında çalışan çift çekirdekli Core i7 işlemci gibi donanımlara yer veriliyor. Diğer özellikleri arasında Ethernet, FireWire 800, HDMI ve SDXC gibi detaylara yer verilen ancak hiçbirinde optik sürücü olmayan yeni nesil Mac Mini'ler yurt dışında an itibariyle satışa sunulmuş durumda.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
optik çıkış var, kulaklık çıkışı aynı zamanda optik çıkıştır bütün mac lerde.
Optik sürücü konusunda da: Mac Mini'de optki sürücü olmaması çok güzel bir gelişme bana kalırsa, ama illaki optik sürücü isterseniz mc olmak zorunda değil, gider 20-30 dolara ucuz bir usb optik sürücü alabilirsiniz.
:) harbiden. ama güzel duruyor.
Edit:maalesef optik okuyucular kaldırılmış şimdi sitesinden baktım bence kötü olmuş :(
şöyle düşünelim... fotoğrafta görünen thunderbolt display ve mac mini'yi aldınız. oh mis gibi, sağlam bir sisteminiz, 27 inchlik dev gibi kaliteli bir monitörünüz var.
bir dvd film izleyeyim deseniz izleyemiyorsunuz.
neyseki harici dvd şansı var ama yine de dvd sürücü kalmalıydı mac mini'de...
aynen :)