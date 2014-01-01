Mac bilgisayarlar için hazırlanan kilit uygulaması Knock indirme girdi

Apple'ın iOS 7 ve üzeri iPhone / iPod Touch modelleri için geliştirilen uygulamalardan Knock, yeni yıla özel olarak indirime girdi.





2011 sonrası MacBook Air, Mac Mini, 2012 sonrası Macbook Pro ve 2013 sonrası iMac modelleri ile Bluetooth 4.0 üzerinden bağlantı kuran Knock, iOS cihazların ekranı üzerine yavaş bir şekilde vurulması ile uyumlu Mac bilgisayarların kilitlerini otomatik olarak açıyor ve böylece zaman kazandırıyor. Güvenlik noktasında ise 2048-bit RSA şifreleme kullanan uygulama, hangi Mac bilgisayara ve hesaba bağlandığını da gösterebiliyor ve bu sayede farklı karışıklıkların önüne geçebiliyor.





Daha önce 6,99 TL'ye satınlan kilit açma uygulaması Knock'a artık 1,79 TL fiyat etiketiyle buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id692929970?mt=8