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Mac için ScreenFlow güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
473
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Mac için ScreenFlow güncellendi
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Telestream, Mac platformu için hazırladığı ekran görüntüsü kayıt ve düzenleme aracı ScreenFlow 4'ün yeni sürümünü yayınladı.

Başta OS X 10.9 Mavericks desteğine kavuşan ScreenFlow 4.5'in içerdiği diğer iyileştirmeler ve hata gidermeleri şöyle:

  • Çalışmaları tek tıklama ile Google Drive, Facebook ve Dropbox'a aktarıp paylaşabilme
  • Daha gelişmiş Upload Manager (Yükleme Yöneticisi): Dışa aktarım tamamlamdıktan sonra yayınlanma ve paylaşım işleminin arka planda yürümesi sağlandı
  • Daha gelişmiş Geçiş Dedektifi ile en çok kullanılan geçiş efektlerinin tespiti ve bunlara daha hızlı erişim imkanı 
  • Diğer performans iyileştirmeleri ve hata gidermeleri

100 dolarlık fiyat etiketi bulunan ScreenFlow'un Mac App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

ScreenFlow 4 - Telestream, Inc.
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