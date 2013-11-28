Mac için ScreenFlow güncellendi

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Telestream, Mac platformu için hazırladığı ekran görüntüsü kayıt ve düzenleme aracı ScreenFlow 4'ün yeni sürümünü yayınladı.
Başta OS X 10.9 Mavericks desteğine kavuşan ScreenFlow 4.5'in içerdiği diğer iyileştirmeler ve hata gidermeleri şöyle:
- Çalışmaları tek tıklama ile Google Drive, Facebook ve Dropbox'a aktarıp paylaşabilme
- Daha gelişmiş Upload Manager (Yükleme Yöneticisi): Dışa aktarım tamamlamdıktan sonra yayınlanma ve paylaşım işleminin arka planda yürümesi sağlandı
- Daha gelişmiş Geçiş Dedektifi ile en çok kullanılan geçiş efektlerinin tespiti ve bunlara daha hızlı erişim imkanı
- Diğer performans iyileştirmeleri ve hata gidermeleri
100 dolarlık fiyat etiketi bulunan ScreenFlow'un Mac App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:ScreenFlow 4 - Telestream, Inc.
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