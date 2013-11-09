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Mac için iBooks ve GarageBand güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Mac için iBooks ve GarageBand güncellendi

Apple, Mavericks ile birlikte Mac sürümünü yayınladığı iBooks ve iLife paketinin sevilen uygulamalarından GarageBand'i güncelledi.

Mac App Store üzerinden yayınlanan iBooks 1.0.1, bazı kullanıcıların karşılaştığı stabilite ve güvenilirlik sorunlarını gidererek uygulamanın performansını ve stabilitesini yükseltiyor. GarageBand 10'in yeni sürümü de hata gidermeleri ve iyileştirmeler ile öne çıkarken, yenilik açısından herhangi bir farklılık içermiyor.

iBooks, işletim sistemiyle yerleşik geldiği için Mac App Store'da bulunmuyor ancak GarageBand'in Mac App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

GarageBand - Apple

Öte yandan iBooks'un da aralarında bulunduğu birçok yenilikle öne çıkan OS X Mavericks hakkında aşağıdaki bağlantıdan detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz:

OS X Mavericks - Apple


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zazian_12 6 yıl
Son birckac gundur Aplle urunleri icin "yok sucguncellendi, yok bucguncellendi." haberleri veriyorsunuz. Artik butun programlarin guncellenme haberini verirsiniz. Cok onemli bir olay cunku.
Azicik diger teknoloji sitelerini takipcedin bari. Sizin vermediginiz onlarca onemli haber var. Ama sirf samimi ortaminiz icin en cok sizi takip ediyorum.
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