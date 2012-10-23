Mac mini iki yeni işlemci seçeneğiyle güncellendi









Bugün düzenlenen ve merakla beklenen Apple etkinliğinde, iPad başta olmak üzere, iMac ve 13 inçlik MacBook Pro modelleri yeni ve etkileyici donanımlarıyla tüketici karşısına çıktı. Güncellemelerden nasibini alan diğer bir Apple üyesi de Mac mini oldu.





Alüminyum kompakt tasarımının altında Mac mini, Ivy Bridge tabanlı 2.5GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Core i5 ve 2.3GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Core i7 seçenekleri sunuyor. Intel HD 4000 grafik birimi, 4GB standart olmak üzere 16GB'a kadar 1600MHz RAM opsiyonu, 1TB'a kadar HDD, 4 adet USB 3.0 portu, Thunderbolt bağlantısı, HDMI, SDXC kart okuyucu, Gigabit Ethernet ve FireWire 800 portu üründe yer alan diğer özellikler.





Çevreci yönüyle de öne çıkan Mac mini, Energy Star 5.2 gereksinimlerini karşılarken, EPEAT kuruluşundan da Gold puanlamasını elde etmiş. Bekleme esnasında sadece 11 watt enerji harcayarak dünyanın en enerji tasarruflu masaüstü bilgisayarı olmaya hak kazanıyor. Kullanılan materyal PVC içermiyor ve yüksek oranda yeniden dönüştürülebilir.





Mac mini modelinde Mesajlar, Bildirim Merkezi, sistem geneline yayılmış paylaşım, AirPlay Mirroring, dikte özelliği, Gatekeeper gibi pek çok önemli fonksiyonu barındıran OS X Mountain Lion işletim sistemi de kullanıcıları bekliyor olacak.





Core i5, 4GB RAM ve 500GB HDD konfigürasyonuna sahip Mac mini 599$ perakende fiyatına sahip. Core i7, 4GB RAM ve 1TB depolama kapasitesi sunan versiyon ise 799$. OS X Server, 4GB RAM ve iki adet 1TB hard disk sürücüsü sunan model ise 999$ seviyesinde. Modellerin satışına hem çevrimiçi hem de perakende ve yetkili Apple mağazalarında başlandı.