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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac mini iki yeni işlemci seçeneğiyle güncellendi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,3b
1
14
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün düzenlenen ve merakla beklenen Apple etkinliğinde, iPad başta olmak üzere, iMac ve 13 inçlik MacBook Pro modelleri yeni ve etkileyici donanımlarıyla tüketici karşısına çıktı. Güncellemelerden nasibini alan diğer bir Apple üyesi de Mac mini oldu.

Alüminyum kompakt tasarımının altında Mac mini, Ivy Bridge tabanlı 2.5GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Core i5 ve 2.3GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Core i7 seçenekleri sunuyor. Intel HD 4000 grafik birimi, 4GB standart olmak üzere 16GB'a kadar 1600MHz RAM opsiyonu, 1TB'a kadar HDD, 4 adet USB 3.0 portu, Thunderbolt bağlantısı, HDMI, SDXC kart okuyucu, Gigabit Ethernet ve FireWire 800 portu üründe yer alan diğer özellikler.

Çevreci yönüyle de öne çıkan Mac mini, Energy Star 5.2 gereksinimlerini karşılarken, EPEAT kuruluşundan da Gold puanlamasını elde etmiş. Bekleme esnasında sadece 11 watt enerji harcayarak dünyanın en enerji tasarruflu masaüstü bilgisayarı olmaya hak kazanıyor. Kullanılan materyal PVC içermiyor ve yüksek oranda yeniden dönüştürülebilir.

Mac mini modelinde Mesajlar, Bildirim Merkezi, sistem geneline yayılmış paylaşım, AirPlay Mirroring, dikte özelliği, Gatekeeper gibi pek çok önemli fonksiyonu barındıran OS X Mountain Lion işletim sistemi de kullanıcıları bekliyor olacak.

Core i5, 4GB RAM ve 500GB HDD konfigürasyonuna sahip Mac mini 599$ perakende fiyatına sahip. Core i7, 4GB RAM ve 1TB depolama kapasitesi sunan versiyon ise 799$. OS X Server, 4GB RAM ve iki adet 1TB hard disk sürücüsü sunan model ise 999$ seviyesinde. Modellerin satışına hem çevrimiçi hem de perakende ve yetkili Apple mağazalarında başlandı. 

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nurettinaz 7 yıl
Mac mini hayallerimi süslerdi bir zamanlar. Hala daha mükemmel gelse de bu bilgisayar alındığında tam performans almak için bence apple ın bir thunderbolt unuda almak gerekecek ki bu sefer bana çekici gelen kısımlarından fiyat konusunda imac i geçecek. Bu da bana artık bu sevdadan vazgeçme kararı aldırdı. Artık macbook pro 13,3" veya macbook air 13.3" almayı düşünüyorum. İksinin arasındayım şu an ve tam bir karşılaştırma veya tavsiye de bulabilmiş değilim bilgi sahibi kullanıcıların her türlü yorumuna açığım. Mac ailesi apple ın yaptığı en iyi şeydir.
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DH Misafiri 7 yıl
Intel HD varsa ben yokum..
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kut 7 yıl
bluray iso performansını merak ediyorum bunların var mı yorum yapacak?
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Batuist 7 yıl
Alıp bir tane full HD TVnin arkasına koyacaksın süper TV-PC karışımı bir cihaz olcak evde... Güç tüketimide iyiymiş..
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gahst 7 yıl
Exvision
Mac Minide mi çıktı? Bu Appleın durmaya niyeti yok anlaşılan.

Yıllardır Mac mini var..
ÖZellikelrine laf eden arkadaşlar elinin içine sığan bi pc'den ne bekliyorlar içine GTX690 koysunlar 999$ fiyat etiketi koysunlar öyle almayı mı ? Cihaz hafif ve küçük amaç o zaten seni kasanın kocamanlığından hantallığından kurtarıyor. OS X üzerinde çalışan uygulama ve oyunları bi önceki nesilde de başarılı bir şekilde açıyordu. Diablo 3 oynamışlığım var cihaz ile, tabi Apple yazılımı yapınca donanımdan olması gerekenden daha fazla güç alabiliyorsun.
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Guest-FDC9156E7 7 yıl gahst
gahst
Exvision
Mac Minide mi çıktı? Bu Appleın durmaya niyeti yok anlaşılan.

Yıllardır Mac mini var..
ÖZellikelrine laf eden arkadaşlar elinin içine sığan bi pc'den ne bekliyorlar içine GTX690 koysunlar 999$ fiyat etiketi koysunlar öyle almayı mı ? Cihaz hafif ve küçük amaç o zaten seni kasanın kocamanlığından hantallığından kurtarıyor. OS X üzerinde çalışan uygulama ve oyunları bi önceki nesilde de başarılı bir şekilde açıyordu. Diablo 3 oynamışlığım var cihaz ile, tabi Apple yazılımı yapınca donanımdan olması gerekenden daha fazla güç alabiliyorsun.

Yapma be. Bu kadar iyi oldugunh bilmiyordum.
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demirparcasi 7 yıl
Mac mini 100 USD daha ucuz olması lazım. 2,5ghz i5 işlemci biraz fazla. Daha düşük işlemcili ve 100 USD daha ucuz fiyatlı bir ürün koysaydı çok daha iyi satardı.
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Sharelock 7 yıl
Buna vereceğim parayla bu fiyata daha iyisini toplarım(üstlerin de ekran kartı bile yok) niye bunu alayım üstünde Apple logosu olduğu için mi? yok kalsın..
1 Yanıt Yanıtla +1
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ksk_kaan 7 yıl Sharelock
EmpLizy
Buna vereceğim parayla bu fiyata daha iyisini toplarım(üstlerin de ekran kartı bile yok) niye bunu alayım üstünde Apple logosu olduğu için mi? yok kalsın..

Donanim icin konusursak haklisin.Ama bunu alan insanlar yer kaplamadigi icin ve mac os zevki icin aliyor.1100 tl para yapar ki mac icin gayet iyi.1100 e daha iyi pc toplarsin tamam ama cok buyuk olur ve windows olur
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gFalcon 7 yıl
Bunu alıyorum gençler. 2.3 GHz Quad Core i7'e upgrade edileninden. :)
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bayraak 7 yıl
Tasarıma bayıldım. Özelliklerde fena değil de fiyatları beğenmedim
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atillagoguslu 7 yıl
Bundan çok iyi 7/24 PC olur.
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