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Mac özel JPEG to PDF uygulaması artık ücretsiz

4 yıl
898
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac özel JPEG to PDF uygulaması artık ücretsiz
 
Zhou Wen tarafından OSX 10.6 ve üzeri sistemler için hazırlanan uygulamalardan JPEG to PDF, tarihinde ilk defa kısa bir süre için ücretsiz yapıldı.
Basit bir çalışma mantığı ve arayüzü bulunan JPEG to PDF, temel olarak içerisine atılan JPG, JPEG, GIF, TIF, BMP, ICO formatındaki görselleri PDF formatına dönüştürebiliyor. Birden fazla dosyayı tek bir PDF içerisine alabilen uygulama, belirtildiği kadarıyla oldukça hızlı çalışma gösteriyor ve PDF dosyalarının boyutunun ayarlanmasına izin veriyor.
Daha önce 5$'a satılan JPEG to PDF uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id555292308?mt=12 Yorum Yaz
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