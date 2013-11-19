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Mac sistemler için Font arama ve organizasyon uygulaması: Fonts

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
334
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac sistemler için Font arama ve organizasyon uygulaması: Fonts
OSX 10.7 ve üzeri Mac sistemler için Bohemian Coding adlı geliştirici tarafından hazırlanan güncel uygulamalardan Fonts, sistemin içerisinde yüklü olan fontların bulunması ve görüntülenmesi noktasında faydalı bir yapı ortaya koyuyor.
Öncelikle oldukça sade bir ara yüz ile gelen Fonts uygulaması, sistemde bulunan farklı fontları başarılı bir şekilde sıralıyor, bu fontların düz metinler içerisindeki görünümü gösteriyor ve belirli fontun bağlı olduğu tüm aileyi gözler önüne serebiliyor. Özellikle tasarım işleriyle uğraşanlar faydalı özellikler sunan uygulama, belirlenen fontların gruplandırılmasına ya da genel olarak organizasyon yapılmasına da imkan tanıyor.
17,99 TL fiyat etiketiyle satılan Fonts uygulamasına direkt olarak buradan ya da Mac App Store üzerinden ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id724408341?mt=12 Yorum Yaz
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