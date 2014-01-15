Mac sistemler için hazırlanan yeni uygulama Image Vectorizer, Bitmap ile Vektör arası çevirme yapabiliyor

OSX 10.9 ve üstü 64-bit işlemcili bilgisayar modelleri için Duncan Midwinter tarafından hazırlanan yeni uygulamalardan Image Vectorizer, Bitmap ile Vektör arası çevirme yapabiliyor.

Sürükle bırak şeklinde çalışan yapısıyla içerisine atılan standart görselleri EPS, PDF, SVG ve DXF formatlarında dışarıya aktarabilen ve kişilere geniş düzenleme olanağına sahip vektör sonuçlar sağlayan Image Vectorizer, çeviri sırasında birçok farklı özel efekt uygulayabiliyor ve böylece isteğe bağlı ilginç sonuçlar elde edilebiliyor. Optik karakter tanımlama yeteneğinin bulunmadığı belirtilen uygulama, çıkış ayarları noktasında da çok çeşitli seçenekler sunabiliyor.

8,99 TL fiyat etiketiyle satılan Image Vectorizer uygulamasına buradan ya da direkt olarak Mac App Store üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id789656124?mt=12