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Mac sistemler için javascript tabanlı animasyon editörü: Rocket JS Animator

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
391
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac sistemler için javascript tabanlı animasyon editörü: Rocket JS Animator
Apple'ın Mac OSX 10.8 ve üzeri işletim sistemine sahip bilgisayar sistemleri için Marufuku Soft adlı geliştirici tarafından hazırlanan Rocket JS Animator, kullanımı kolay grafik tabanlı sade ara yüzü üzerinden kullanıcılara javascript temelli animasyonlar oluşturma imkanı tanıyor.
Oluşturduğu animasyonların piyasada yer alan bütün mobil cihazlar üzerinde çalışabildiği belirtilen Rocket JS Animator, farklı objeler yanında metin dosyalarıyla da çalışılmasına izin veriyor. Arka plan üzerinde değişikliklerin yapılabildiği belirtilen uygulama, ayrıntılı düzenleme ayarları yanında katman desteğiyle de kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor.
Hazırlanan hareketli animasyonları direkt olarak kendi içerisinde gösterebilen ve sadece tek bir tuş ile dışarıya aktarabilen Rocket JS Animator, ücretsiz olarak buradan elde edilebiliyor. Uygulamanın kullanımı hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 


https://itunes.apple.com/tr/app/id689905926?mt=12 Yorum Yaz
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