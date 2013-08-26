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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac sistemler için sade yapısıyla dikkat çeken Facebook mesajlaşma uygulaması: Chat Heads

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac sistemler için sade yapısıyla dikkat çeken Facebook mesajlaşma uygulaması: Chat Heads
Dünyanın en büyük sosyal ağı durumunda bulunan Facebook'un mesajlaşma özelliği için hazırlanan Chat Heads, sade ve kullanışlı yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Mac OSX 10,7 ve üzeri sistemleri ile uyumlu olarak kullanılabilen Chat Heads, kullanıcıların Facebook hesapları üzerinden mevcut arkadaşlar ile konuşmaları için hazırlanmış. Sosyal ağın bünyesine yakın zamanda eklenen balon sistemini kullanan, mesaj geldiğinde bildirim verebilen ve oldukça sade bir yapıda hazırlanan uygulama, arkadaş listesi içerisinde arama da yapabiliyor.
Facebook'un sponsorluğunda ya da desteğinde geliştirilmediği belirtilen Chat Heads uygulamasına ücretsiz olarak buradan ya da Mac App Store üzerinden ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id670724330?mt=12 Yorum Yaz
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balcis 6 yıl
mac'te ne yapsan güzel duruyor öyle de bir avantajı var. fontu yeter.
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