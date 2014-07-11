Mac tarafina yeni çeviri uygulaması: iTranslate

Sonico adlı geliştirici tarafından OSX 10.8 sonrası 64-bit işlemcili Mac bilgisayar için hazırlanan iTranslate uygulaması, resmi olarak kullanıma sunuldu.





Oldukça basit bir arayüzle gelen ve yüklendiği sistemlerin üst barına yerleşen iTranslate, temel olarak destek verdiği 80 dil arasında hızlı çeviri yapabiliyor. Gerçekleştirilen sonuçlara bağlı olarak farklı bilgiler veren ve istenirse çevirileri seslendiren uygulama, çok ayrıntılı olmasa da sözlük görevini de görüyor.





Kısa süre için % 50 indirimde olan iTranslate uygulamasına 10,49 TL'ye buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id884952790?mt=12