Mac tarafındanki Microsoft Office kullanıcıları için yeni şablon uygulaması: Go Templates

OSX 10.7 ve üzeri işletim sistemine ve Microsoft'un meşhur Office paketine sahip Mac kullanıcıları için hazırlanan yeni uygulamalardan Go Templates, içerisinde taşıdığı hazır Word, Excel ve PowerPoint şablonları ile benzerlerine yeni bir alternatif oluşturuyor.

Özenle hazırlanmış hazır şablon seçenekleriyle Office kullanıcılarına hem zaman kazandıran hem de diğer çalışmaları için fikirler verebilen Go Templates uygulaması, kategorilera ayrılmış sade ara yüzüyle de Word, Excel ve PowerPoint için kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor.

Faydalı özelliklerini ücretsiz olarak sunan Go Templates uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirisiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id775460961?mt=12