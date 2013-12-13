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Mac tarafındanki Microsoft Office kullanıcıları için yeni şablon uygulaması: Go Templates

5 yıl
2,9b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac tarafındanki Microsoft Office kullanıcıları için yeni şablon uygulaması: Go Templates
OSX 10.7 ve üzeri işletim sistemine ve Microsoft'un meşhur Office paketine sahip Mac kullanıcıları için hazırlanan yeni uygulamalardan Go Templates, içerisinde taşıdığı hazır Word, Excel ve PowerPoint şablonları ile benzerlerine yeni bir alternatif oluşturuyor. 
Özenle hazırlanmış hazır şablon seçenekleriyle Office kullanıcılarına hem zaman kazandıran hem de diğer çalışmaları için fikirler verebilen Go Templates uygulaması, kategorilera ayrılmış sade ara yüzüyle de Word, Excel ve PowerPoint için kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor.
Faydalı özelliklerini ücretsiz olarak sunan Go Templates uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirisiniz. 


https://itunes.apple.com/tr/app/id775460961?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sierratr1 5 yıl
Iwork içinde verselerdi keşke.
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mogosan 5 yıl
iwork için var zaten şablonlar.İndirimdeydi bi aralar.
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